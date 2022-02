Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno habilitó los test de antígenos para poder ingresar a Uruguay. Sigue bajando la cantidad de enfermos activos, los fallecimientos también se redujeron levemente, pero los internados en CTI tuvieron una pequeña suba.

Los datos de hoy: 16 fallecidos, 7.193 contagios nuevos, 42.678 enfermos activos y 157 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 20.424 teste detectándose 7.193 nuevos contagios de covid-19 frente a los 15.966 y 5.527 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos se situó hoy en 35,22% y en la víspera había sido 34,62%.



En esta jornada se produjeron 16 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 ante los 18 de ayer. Desde que se declaró la pandemia en Uruguay, los decesos así caracterizados alcanzan a 6.854. Aquí se puede ver más información sobre los fallecimientos de hoy.



El número de pacientes infectados volvió a bajar desde los 43.088 de ayer a 42.678 hoy. De ellos 157 están internados en CTI y en la víspera eran 153. En el día de hoy se recuperaron 7.573 personas.



El índice p7, que mide el promedio de personas enfermas de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 13,28, ubicándose en 171,49 para todo el país. Sigue habiendo enfermos activos en todos los departamentos.

Salud Pública habilitó el ingreso al país de personas que presenten un test de antígenos negativo



El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió permitir a partir de hoy viernes el ingreso al país de personas que acrediten test negativo PCR o de antígenos, sumando así una nueva opción de testeo de menor costo. Esto es "sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos previstos en la normativa vigente", dice el decreto que lo autoriza.



En diálogo con El País, el subsecretario de Turismo Remo Monzeglio indicó que es una "muy buena noticia para el turismo" que ya está vigente, remarcó.



La decisión implica un ahorro significativo para quien desee ingresar a Uruguay, ya que el test de antígenos cuesta unos US$ 15 en toda la región, un PCR puede costar hasta U$S 100.



Con esta resolución no será obligatorio contar con un test PCR para ingresar al país, aunque seguirá siendo una opción válida para quien lo desee. Tanto para la técnica PCR como de antígenos, se deberá acreditar el resultado negativo del test en no más de 72 horas previas al viaje.



El decreto tomó en cuenta para este decisión que "dada la evolución de la situación epidemiológica, diversos países de la región han adoptado al test de antígenos como técnica de diagnóstico alternativa a la técnica de biología molecular PCR-RT".



El vicepresidente de la Cámara Uruguay de Turismo (Camtur), Francisco Rodríguez recibió de buen grado la decisión, señalando: “Para nuestro sector es importante todo lo que se pueda abaratar, para así ayudar al que viene del exterior, porque ese es el que mueve la aguja. Todos están haciendo sus números para ver si venir o no y esto de los antígenos es importante”.



Investigadores españoles desarrollan una tecnología óptica de detección rápida del covid-19

Un equipo de investigadores españoles, coordinado por la Universidad de Sevilla (España), publicó los primeros resultados de detección del coronavirus causante del covid-19 mediante una nueva tecnología óptica.



Esta nueva tecnología, cuyos primeros resultados se recogen en la revista 'Scientific Reports', del grupo Nature, obtuvo resultados en la detección de SARS-CoV-2 en exudado nasofaríngeo de personas sintomáticas (las mismas muestras usadas en una prueba PCR) con una sensibilidad del 100 % y una especificidad del 87,5 %, informó la agencia de noticias Efe.



También se consiguió detectar la presencia de SARS-CoV-2 en saliva fresca de personas asintomáticas, así como detectar, diferenciar y cuantificar dos tipos de virus sintéticos (lentivirus y coronavirus sintéticos) en dos tipos de biofluidos (solución salina y saliva artificial).



La principal ventaja de esta nueva tecnología con respecto al test PCR radica en la rapidez del procesado de las muestras y en la capacidad que tiene el sistema óptico para analizar de forma simultánea un elevado número de muestras.



La nueva técnica desarrollada detecta virus en gotas líquidas y residuos secos depositados sobre superficies, mediante el uso de imágenes hiperespectrales y el procesado de datos basado en estadística avanzada e inteligencia artificial.



Además de validar los resultados obtenidos, los investigadores continúan trabajando para estudiar la aplicabilidad a otros tipos de virus y pasar de una tecnología de cribado a una tecnología de diagnóstico.



Para el director del laboratorio BioNTech, está "mejor preparado" ante futuras variantes del covid

El mundo está "cada vez mejor preparado" para hacer frente a las nuevas variantes del covid-19 con las que habrá que convivir durante años, dijo a la agencia de noticias AFP Ugur Sahin, director del laboratorio BioNTech.



"Otras variantes llegarán", dijo Sahin, en una entrevista con la AFP. "El virus seguirá mutando, y ya hay otras variantes circulando en el mundo", explicó el responsable de este laboratorio, fabricante de la primera vacuna contra el covid-19 con la tecnología del ARN mensajero.



Pero "de ellas aprendemos cada día más y estamos cada vez mejor preparados", agregó, apuntando que "debemos aceptar el hecho de tener que vivir con el virus los próximos diez años".



El laboratorio alemán que dirige desarrolló junto al gigante estadounidense Pfizer una de las dos vacunas anticovid basadas en la tecnología de ARN mensajero actualmente disponibles en el mercado. BioNTech está preparando un nuevo inmunizante, a partir del primero, adaptado a la variante ómicron.



Los datos de un ensayo clínico que se está realizando de la vacuna adaptada a la variante ómicron estarán disponibles a partir de marzo, explicó Sahin.

Asimismo, precisó al diario Bild que la inyección podría empezar a suministrarse en abril o en mayo si fuera necesario, aunque varios países prevén flexibilizar las medidas impuestas contra la pandemia. Algunos ya comenzaron a levantarlas.



Que tengas buen fin de semana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



