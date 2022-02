Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los datos de hoy: 18 fallecidos, 5.527 nuevos contagios, 43.088 enfermos activos y 153 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 15.966 test detectándose 5.527 nuevos contagios de covid-19 frente a los 17.082 y 6.650 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos bajó de 38,98% a 34,62%.



En esta jornada se produjeron 18 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera habían sido 26. De Esta forma, desde que se declaró la pandemia en Uruguay las defunciones así caracterizadas llegan a 6.838. Aquí hay más información sobre los fallecimientos.



La cantidad de personas que cursan la enfermedad sigue bajando de forma sostenida. Hoy llegaron a 43.088 frente a los 45.870 de ayer. De ellas, 153 están internadas en CTI y en la jornada pasada eran 158. Hoy se recuperaron 8.281 pacientes.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo hoy 13,28 situándose en 171,49 para todo el país. Hay enfermos cursando la infección en todos los departamentos.

Falleció otro paciente del Piñeyro del Campo con diagnóstico de SARS-CoV-2, ya son ocho las defunciones allí

Falleció con diagnóstico de covid-19 un nuevo paciente del Hospital Geriátrico Piñeyro del Campo en las últimas horas, informó la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) esta mañana. De esta forma, suman ocho los internados en el centro de salud que murieron por el virus desde que comenzó un brote el 16 de enero.



De un total de 230 pacientes, ocho cursan la enfermedad, de los cuales ninguno está internado por el virus. En el reporte del martes, cuando se registró el séptimo fallecido, eran 11 los contagiados.



En tanto, los funcionarios del centro de salud público que tienen covid se elevan 23 de un total de 400. Uno de ellos se encuentra en cuarentena. Esto es un caso positivo más que el informe del martes.



La OMS reduce los tiempos de cuarentena recomendados ante la variante ómicron

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigue recomendado una cuarentena de 14 días para los contactos con enfermos de covid-19 en lugares con alta incidencia de la pandemia, redujo hoy este tiempo a siete días, en el contexto de la actual ola ligada a la variante ómicron, con un alto número de casos leves. informó la agencia de noticias Efe.



La cuarentena puede reducirse a siete días en contactos que no muestren síntomas y hayan dado negativo en test PCR o de antígenos, indicó hoy la OMS en una guía de recomendaciones publicada.



Este tiempo podría sin embargo elevarse a diez días en lugares donde el acceso a test es más difícil, siempre que el contacto no muestre síntomas, añadió en el documento la organización con sede en Ginebra.



Pese a que la OMS abre la puerta a esta relajación en las cuarentenas, el organismo recomienda que los contactos sigan llevando una mascarilla médica durante dos semanas cuando interactúen con otras personas, tanto en interiores como en exteriores. También les recomienda mantener otras medidas preventivas no médicas.



Descubren cómo la obesidad es un factor de riesgo para sufrir covid grave



La obesidad es uno de los factores que influyen en que el covid-19 pueda desarrollarse de forma grave. Un grupo de científicos españoles ha descubierto los mecanismos implicados en esta relación y propone un biomarcador, a través de un análisis de sangre, que puede detectar ese riesgo, informó esta tarde la agencia de noticias Efe.



La investigación, encabezada por el español Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición (Ciberobn), se centra en el tejido adiposo visceral de pacientes con obesidad y en el gen ACE2, que, además de funcionar como puerta de entrada del virus SARS-CoV-2, está implicado en los procesos inflamatorios del cuerpo.



Una persona con exceso de peso "suele" tener el gen ACE2 menos expresado en el tejido adiposo y, al infectarse, esos niveles disminuyen aún más, lo que puede hacer que sea más susceptible a la tormenta de citoquinas con la que el organismo responde en ocasiones ante el coronavirus y que agrava la enfermedad. Así lo explicó a Efe Ana Belén Crujeiras, investigadora del Ciberobn y líder de la investigación.



El equipo se centró en las llamadas marcas de metilación, un mecanismo epigenético fundamental en la regulación de la expresión de los genes y de cómo funcionan. Este mecanismo consiste en unas marcas químicas que se añaden al ADN en respuesta a factores como el ambiente, la dieta, la actividad física, la exposición a tóxicos o el estado psicológico.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



