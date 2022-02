Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque la cantidad de enfermos activos mantiene su tendencia a la baja, hoy se produjo un salto en el número de pacientes con diagnóstico de SARS-Cov-2 fallecidos llegando a 26, diez más que ayer. A nivel de las Américas el aumento de las muertes cumplió seis semanas seguidas.

Los datos de hoy: 26 fallecidos, 6.650 contagios nuevos, 45.870 enfermos activos, 156 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 17.082 test y se detectaron 6.650 nuevos casos de covid-19 frente a los 18.348 y 6.121 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos creció desde 33,36% ayer a 38,93% en esta jornada.



Donde se produjo un crecimiento significativo hoy fue en la cantidad de fallecidos con diagnóstico de SARS-CoV-2 que llegaron a 26, diez más que ayer. Se trata del mayor número desde el 2 de febrero cuando murieron 27 pacientes. Desde que se declaró la pandemia en Uruguay, los decesos así caracterizados llegan a 6.820. Aquí hay más detalles de los fallecimientos.



Como contrapartida, el número de enfermos activos sigue reduciéndose y en esta jornada se situó en 45.870 desde los 47.079 de la víspera. De ellos, 158 están internados en CTI y ayer eran 162. Hoy se recuperaron 7.823 personas, según informa la app Coronavirusuy.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, volvió a bajar, esta vez 5,89 situándose en 184,77 para todo el país. En todos los departamentos hay personas cursando la infección.

Comisión asesora de vacunas recomendó dosis anticovid de refuerzo para algunos grupos de riesgo



La Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó hoy al Ministerio de Salud Pública (MSP) aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid que corresponda a grupos considerados de riesgo. Se trata de una cuarta o quinta dosis dependiendo del tipo de vacuna que cada persona haya recibido.



Por un lado, la comisión recomienda que las personas inmunodeprimidas, reciban una dosis de refuerzo, después del esquema inicial de tres o cuatro dosis. Esto es quienes tengan tres dosis de Pfizer, o dos de Sinovac y dos de Pfizer, o bien dos de Astra Zéneca y una de Pfizer. Para esos casos recomienda una dosis de refuerzo de Pfizer (cuarta o quinta dosis en algunos casos).



Dicha dosis de refuerzo "deberá ser administrada a partir de los cuatro meses de la última dosis recibida. En las personas que cursaron la enfermedad, la dosis de refuerzo deberá ser administrada a partir de los cuatro meses del diagnóstico", aclaró un comunicado del MSP.



Por otra parte, recomienda a las personas con esquemas de tres dosis, la administración de dosis de refuerzo (cuarta dosis). Esto incluye, personas mayores de 70 años, mayores de 50 años con comorbilidades y personas con síndrome de Down, personas mayores de 50 años que residan en establecimientos de larga estadía o similar. Para estos casos la dosis de refuerzo deberá ser administrada a partir de los seis meses de la última dosis recibida o a los seis meses del diagnóstico de contagio de covid-19.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, precisó que la campaña de vacunación para estos grupos no será lanzada en lo inmediato. "Hoy estamos con seguir dando terceras dosis, seguir con la vacunación de los niños de cinco a 11 años y su segunda dosis que es a los 45 días y además estamos con un despliegue muy importante territorial con el pueblo a pueblo que nos dispersa los recursos humanos, que después tenemos que reagruparlos para hacer esta campaña", agregó.



Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado al respecto y dijo que "las vacunas están, la negociación que ha hecho Uruguay desde el principio (fue para) aseguramos dosis para todo aquél que la necesite".



Las muertes por covid-19 aumentaron por sexta semana consecutiva en las Américas

Las muertes por covid-19 aumentaron por sexta semana consecutiva en las Américas, con hasta 202 por hora, a pesar de un descenso en las nuevas infecciones, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según da cuenta la agencia de noticias AFP.



Los nuevos contagios bajaron un 31% respecto a la semana anterior, pero siguen siendo muy elevados (3,3 millones) y las muertes subieron 5,6% (más de 34.000), afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en rueda de prensa virtual.



Los fallecimientos aumentaron sobre todo en Estados Unidos (17.000), pero también en Centroamérica, Brasil y los países del Caribe.



El covid-19 ha sido más letal en las Américas que en cualquier otra región, con más de 2,5 millones de muertos en el transcurso de la pandemia y más de 100.000 solo en el primer mes de 2022.



La mortalidad se debe, según Etienne, a que la región no aplicaba las herramientas adecuadas cuando llegó la variante ómicron, altamente contagiosa: las personas habían relajado las precauciones, viajaban y se reunían en espacios interiores, a menudo sin mascarilla.



En todos los países de la región, más de la mitad de las muertes se dan en personas mayores de 65 años.



Sin embargo, la edad no es el único factor. También influye el hecho de que muchos no han sido vacunados y "siguen llenando hospitales y camas de cuidados intensivos", afirma Etienne.



Fabrican una nueva mascarilla KN95 para mayor protección contra el coronavirus

Un nuevo respirador KN95 aumentará la protección contra la covid-19 al reforzar el sellado de la cara, permitiendo que el aire pase a través de un filtro y no alrededor del borde exterior, anunció este miércoles la empresa fabricante 3M, según informa la agencia de noticias Efe.



El nuevo respirador, denominado técnicamente KN95-9513, filtra polvo, gérmenes y partículas en el aire mientras permite la respiración y tiene un filtrado del 95 % de las partículas en el aire cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.



Mientras que las mascarillas quirúrgicas y cubrebocas convencionales -a menudo se ajustan holgadamente, dejando espacios entre la mascarilla y la cara- el nuevo respirador cuenta con un diseño 3D de cuatro capas, el cual es cómodo y transpirable.



Asimismo, cuenta con bandas laterales extensibles y con ganchos que ayudan a tener un mejor ajuste en la cara, así como capas suaves y transpirables que contribuyen a una mayor comodidad.



El respirador cuenta también con microfibras altamente cargadas que mejoran la captura de partículas en el aire, a la par que permite una respiración fácil para todos sus usuarios en temporadas de alergias o frío, indicó el comunicado del fabricante.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



