Coronavirus, lo último

Continúa bajando en forma sostenida la cantidad de enfermos con SARS-CoV-2 y hoy también lo hizo la positividad. Mañana la comisión asesora en materia de vacunas tomará posición acerca de recomendar, o no, la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna anticovid.

Los datos de hoy: 16 fallecidos, 6.121 contagios nuevos, 47.079 enfermos activos y 162 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 18.348 test y se detectaron 6.121 contagios nuevos de covid-19 frente a los 13.411 y 5.073 de ayer respectivamente. Pese a que hubo más contagios, como también fueron más los testeos el porcentaje de resultados positivos bajó de 37,9% en la víspera a 33,36% en el día de hoy.



En esta jornada se produjeron 16 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera fueron 22. Desde que se declaró la pandemia en Uruguay, los decesos así caracterizados llegan a 6.794. Aquí hay más detalles sobre los fallecimientos.



Hoy volvió a reducirse de número de enfermos activos situándose en 47.079 desde los 49.300 de ayer. De ellos 162 están internados en CTI y en la víspera eran 167. Hoy se recuperaron 8.325 personas que cursaban la infección.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 9,37 situándose en 190,66 para todo el país. En todos los departamentos hay personas enfermas.

Salud Pública estudia flexibilizar más los criterios de testeo y cuarentena ante el inicio de las clases



“Estamos estudiando algunas flexibilizaciones en lo que tiene que ver con los criterios de testeo y encuarentenamiento, que vamos a anunciar cuando el equipo técnico culmine un análisis que he pedido con vistas al inicio de clases”, dijo hoy viernes Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, en rueda de prensa.



El ministro explicó que la vacunación pediátrica avanza y se sitúa en el entorno del 65% de niños de entre cinco y 12 años inoculados y enfatizó que “hay que seguir trabajando para obtener un mayor porcentaje de inmunidad”.



A su vez, mencionó el descenso de casos de covid-19 en Uruguay y añadió que se espera que durante el siguiente mes continúe la tendencia “de no mediar otras interferencias, como puede ser el sublinaje BA.2”. De todas formas, destacó que este no se ha detectado en Uruguay y que el 99% de los estudios secuenciados son ómicron.



Consultado sobre si los cambios en el criterio de testeo explican el descenso de casos en el país, Salinas dijo que no, dado que se está teniendo “un porcentaje altísimo de negativos, o sea que eso no cambia".



“Estamos pescando en una pecera más reducida, es cierto”, manifestó el ministro, pero añadió que “la cantidad de internados moderados y en CTI está totalmente estable desde hace diez días”, lo mismo que sucede con la tasa de mortalidad.



Por otra parte, el ministro comentó que mañana la comisión asesora en materia de vacunación analizará la posibilidad de empezar a aplicar la cuarta dosis de vacunas anticovid, aunque subrayó que aunque recomiende dicha posibilidad eso no significa que de inmediata se abra la agenda para hacerlo.

Hubo un nuevo fallecido con diagnóstico de covid en el Hospital Piñeyro del Campo, informó ASSE

Suman siete los pacientes del Hospital Geriátrico Piñeyro del Campo que fallecieron por covid-19 desde que inició un brote allí el 16 de enero, informó hoy martes la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).



Hasta el momento, 11 pacientes de un total de 230 cursan coronavirus, de los cuales ninguno está internado por el virus.



En tanto, los funcionarios del centro de salud público que tienen covid son 22 de un total de 400, de los cuales ninguno está en cuarentena.

La variente ómicron causó un "fuerte impacto" y falta de asistencia en hospitales de Brasil



La variante ómicron del coronavirus causó en enero un "fuerte impacto" en el sistema público de salud brasileño, con pacientes en estado grave que no tuvieron acceso a un Centro de Cuidados Intensivos (CTI), según un informe divulgado este martes, dijo la agencia de noticias Efe.



La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), una de las instituciones médicas más reputadas de Latinoamérica, vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, reveló que el mes pasado "hubo un expresivo volumen de óbitos" fueras de los CTI por "falta de asistencias



"La mayor parte de las camas de CTI estuvieron ocupadas durante enero y, en muchos casos, hubo un excedente de muertes ocurridas fuera de ellos, es decir, en salas comunes de hospitalización", explicó el investigador de la Fiocruz Diego Xavier en el documento.



Ello significa que "una parte de la población no ha tenido acceso" a una cama de cuidados intensivos, remarcó.



Fiocruz indicó que esa situación se dio "en casi todos los estados" brasileños y, "en algunos de ellos, de forma más acentuada", como Acre, Amazonas, Pará, Distrito Federal de Brasilia, Pernambuco, Río de Janeiro y Sao Paulo.



"En enero, casi todas las unidades de la Federación tuvieron picos de hospitalizaciones similares a los provocados por las primeras variantes del nuevo coronavirus, en 2020, seguido del pico provocado por las variantes Delta y Gamma, durante 2021", puntualizó.



Según datos oficiales, la inmensa mayoría de los pacientes con cuadros graves durante esta "ola ómicron" no estaban vacunados o tenían apenas una dosis. Fiocruz subrayó que "la vacunación fue la responsable" de que la letalidad no sea hoy "tan alta como en periodos anteriores".



"Actualmente, la letalidad está en torno al 0,4 %, mientras que en el periodo más crítico de las otras variantes se llegó al 4 %", comparó la Fiocruz.



Hasta la fecha, casi el 73 % de los 213 millones de brasileños tiene ya el ciclo de vacunación completo.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected]



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.