Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este fin de semana se supo a través de la cuenta de Twitter del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que la variante ómicron del covid-19 alcanza ya el 99% de casos estudiados en las últimas dos semanas en Uruguay. Continúa bajando la cantidad de enfermos, pero hoy se produjeron 22 fallecimientos.

Los datos de hoy: 22 muertos, 5.073 contagios nuevos, 49.300 enfermos activos y 167 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 13.411 test, una cifra baja para no ser fin de semana, detectándose 5.073 nuevos contagios de covid-19. El porcentaje de resultados positivos se situó en 37,83%, un nivel similar al de la última semana.



En esta jornada se produjo un salto en el número de fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 que llegó a 22 desde los 12 de la víspera. De esta forma. desde que se desató la pandemia en Uruguay los decesos así caracterizados llegan a 6.778. Aquí pueden verse más detalles.



La buena noticia es que se mantiene la tendencia a la baja en la cantidad de enfermos activos que hoy llegaron a 49.300 desde los 50.071 de la víspera. De ellos 167 están internados en CTI y ayer eran 178. Hoy se recuperaron 5.815 enfermos.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo hoy 7,67 para situarse en 200,03 para todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Director de la OMS advierte que la oportunidad de terminar con la pandemia este año puede perderse

La posibilidad de que la pandemia de covid-19 esté bajo control en 2022 sigue estando ahí, pero el mundo "corre un creciente riesgo de desperdiciarla", advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, según informó la agencia de noticias Efe.



En un mensaje para el Encuentro de Acción Global contra el covid-19 auspiciado por Estados Unidos, Tedros alertó de que el alto número de casos leves de la enfermedad en países con altas tasas de vacunación "está impulsando la falsa narrativa de que la pandemia ha terminado".



Ello se combina con situaciones muy diferentes en países donde los niveles de vacunación y de test son aún bajos, "lo que crea las condiciones ideales para que emerjan nuevas variantes del coronavirus", aseguró el experto etíope.



Tedros recordó que 116 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo global de que un 70 % de la humanidad se haya vacunado contra el covid-19 a mediados de año, la meta que los expertos consideran necesaria para alcanzar la inmunidad de grupo.



"Necesitamos urgentemente que se apoye a los líderes políticos para acelerar la distribución de vacunas", indicó el máximo responsable de la OMS.



Tedros reiteró su llamamiento a que la comunidad internacional, en especial las economías desarrolladas, donen 16.000 millones de dólares este año para el Acelerador ACT, el programa con el que la OMS y otras agencias financian la distribución de vacunas, tratamientos, test y otras herramientas contra el covid-19.



Aumentan los problemas cardiacos en EE.UU. desde el inicio de la pandemia, sostiene un informe

Dos de cada cinco estadounidenses (un 41 %) han experimentado problemas cardíacos desde el inicio de la pandemia, en parte debido a los efectos del covid-19, pero también como consecuencia de un mayor sedentarismo, según un estudio del Cleveland Clinic, informó la agencia de noticias Efe.



Según el trabajo, elaborado con motivo de la celebración del mes de la salud del corazón en Estados Unidos, el 77 % de los encuestados admitieron que ahora tiene más posibilidades que antes de la pandemia de estar sentados durante el día.



Además, un 22 % admitió que debido al aumento de responsabilidades en el hogar tienen menos tiempo para hacer ejercicio con regularidad".



De los problemas cardiacos reconocidos durante la pandemia, en el 27 % de los casos fue por efectos del covid-19, según el estudio.



En este contexto, el director del centro vascular y del corazón de Cleveland Clinic de Weston (Florida), Jose Navia, explicó a Efe que las primeras cepas de covid-19 crearon muchas trombosis, aunque estos casos no se están dando tanto ahora, como tampoco las miocarditis.



El experto consideró no obstante que los pacientes que han tenido covid-19 deberían hacerse un ecocardiograma para descartar problemas de corazón.



Navia, además, apuntó que en el primer año de la pandemia muchas personas con problemas cardíacos no fueron al médico por miedo a contagiarse de covid-19 y que eso empeoró sus casos.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.