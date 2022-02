Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El subsecretario de Salud Pública Luis Satdjian publicó un tuit esta tarde instando a los no vacunados a inocularse contra el covid-19 en el que indica que, durante enero, los fallecidos con diagnóstico de SARS-Cov-2 que no estaban vacunados tuvieron una tasa de mortalidad 16 veces mayor que aquellos que tenían tres dosis de la vacuna.

Los datos de hoy: 19 fallecidos, 7604, nuevos contagios, 55.642 enfermos activos y 162 internados en CTI

Según los datos del informe diario del Sinae hoy se validaron 19.938 test y se detectaron 7.604 contagios nuevos de covid-19 frente a los 22.827 y 8.819 de ayer. El porcentaje de resultados positivos tuvo una leve baja de 38,6% a 38,14%.



En esta jornada se produjeron 19 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y ayer fueron 14. De esta forma, desde que se declaró la pandemia los decesos así caracterizados llegan a 6.729. Aquí se pueden ver más detalles sobre los fallecimientos.



La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó nuevamente desde los 57.843 de ayer a 55.642. De ellas, 162 están internadas en CTI y en la víspera eran 160. Hoy se recuperaron 9.776 pacientes y ayer 10.294.



El índice p7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo 11,15 situándose en 222,34 para todo el país. Todos los departamentos registran casos activos.

La tasa de mortalidad en enero de los no vacunados fue 16 veces mayor que la de quienes tenían tres dosis anticovid

El Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa promoviendo la vacunación contra el covid-19 y para fundamentarlo, el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, publicó en su cuenta de Twitter las tasas de mortalidad durante en enero, según el estado vacunal de los fallecidos con diagnóstico de covid-19, donde se advierte que los no vacunados tienen 16 veces más posibilidades de morir que quienes recibieron las tres dosis anicovid.



El funcionario informó en la red social que la tasa de mortalidad para los no vacunados fue de 66,39 cada 100.000 habitantes en el primer mes del año. Por otra parte, para la población que tenía el esquema primario, es decir, dos dosis, la tasa se redujo a 26,4. Por último, para los que tenían las tres dosis fue de 4,14.

Para la OMS, la "fase aguda" de la pandemia puede terminar a mitad de año si se llega al 70% de vacunación



El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy viernes que la "fase aguda" de la pandemia del covid-19 podría terminar a mediados de año si se llega a una tasa de vacunación del 70% de la población mundial, según dio cuenta la agencia de noticias AFP.



"Nuestra expectativa es que la fase aguda de la pandemia termine a finales de año, por supuesto con la condición de que el 70% de la población esté vacunada hacia mediados de año, hacia junio o julio", declaró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, a los periodistas en Sudáfrica.

"Está en nuestras manos (...) Es un asunto de decisión", agregó.



El jefe de la OMS se encontraba de visita en los laboratorios de la sociedad de biotecnología Afrigen, con sede en Ciudad del Cabo, que fabricó la primera vacuna ARN mensajero contra el covid-19 en África.



Preparada a partir de la secuenciación del código genético públicamente disponible del laboratorio Moderna, esta vacuna estará lista para ensayos clínicos en noviembre y se homologaría para 2024.



"Esta vacuna será más adaptada a los contextos en los que será utilizada, con menos obligaciones para almacenamiento y a un precio más bajo", declaró el jefe de la OMS.



El proyecto de Afrigen es apoyado por la OMS y el mecanismo Covax para el acceso a las vacunas.



Solo 11% de los africanos están vacunados, la tasa más baja del mundo.

Las vacunas Pfizer anticovid son seguras para mujeres embarazadas, según estudio israelí



Un estudio israelí reveló esta semana que las vacunas contra el covid-19 de Pfizer son seguras para las embarazadas, al no encontrar diferencias entre los bebés recién nacidos de mujeres sin vacunar y de quienes fueron inoculadas durante el embarazo.



"Contribuye a la evidencia actual para determinar la seguridad de la exposición prenatal a la vacuna para los recién nacidos", concluye el estudio publicado en JAMA Pediatrics, una revista médica revisada por pares.



El estudio fue realizado entre 16.697 mujeres que recibieron la inyección durante el primer y segundo trimestre de embarazo, entre marzo y octubre de 2021.



La investigación analizó los nacimientos prematuros, las hospitalizaciones, los defectos congénitos y la mortalidad infantil, y no encontró diferencias perceptibles entre los grupos estudiados.



En ambos grupos, la mortalidad infantil fue del 0,1% y los resultados en el análisis de los defectos reflejaron un 1,5% para las madres vacunadas y 2,1% para las no inmunizadas.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.