Coronavirus, lo último

Hoy creció la cantidad de test validados y también el número de nuevos contagios, pese a lo cual se redujo la cantidad de enfermos. Los fallecimientos de personas con diagnóstico de covid-19 permanecieron estables.

Los datos de hoy: 20 fallecidos, 8.446 contagios nuevos, 61.580 enfermos activos, de los que 164 están en CTI

Según los datos divulgados en el informe diario del Sinae hoy se validaron 24.199 test detectándose 8.446 nuevos contagios de covid-19 frente a los 17.748 y 6.974 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 34,9%.



En esta jornada se produjeron 20 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera fueron 19. De esta forma, desde que se declaró la pandemia en Uruguay los decesos así caracterizados llegan a 6.676. Aquí hay más detalles de los fallecimientos del día.



El número de enfermos activos bajó desde los 63.036 de ayer a 61.580. De ellos 164 están internados en CTI y en la jornada pasada eran 160.



Hoy se recuperaron 9.880 personas. Sigue habiendo infectados en todos los departamentos.



El índice p7, que mide la cantidad de enfermos activos durante los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó hoy 12,20 ubicándose en 248,46 para todo el país.

Vacunación, tapabocas y contactos; conocé como es el protocolo sanitario para el inicio de clases



A solo un mes del inicio del año lectivo cabe recordar que en los últimos días de enero, técnicos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron para adecuar y actualizar los protocolos sanitarios para la educación. Entonces se elaboró un nuevo documento con las condiciones que deberán cumplirse teniendo en cuenta la coyuntura del país.



El nuevo protocolo comprende cuestiones tales cómo la obligatoriedad o no de la vacunación, qué debe hacerse en caso de contacto con un positivo o cómo reaccionar ante un brote de la enfermedad en un centro de estudios, entre otras cosas.



En este link podés ver todos los detalles del nuevo protocolo.



Así está la situación en el Hospital Piñeyro del Campo por el brote de covid-19​

Hoy hubo una actualización de la marcha del brote de covid-19 en el Hospital Geriátrico Piñeyro del Campo, en la que se informó que en esta jornada falleció una pacientey otra se encuentra internada estable en el Hospital Español. En total, hay 122 personas contagiadas en el centro de salud, informó la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).



De los casos positivos, 89 son pacientes y 33 son funcionarios, mientras que otros seis trabajadores se encuentran en cuarentena. En total, en el Piñeyro hay 230 residentes y 400 funcionarios.



Desde el inicio del brote, que data del 16 de enero, fallecieron cinco pacientes.

La farmacéutica Pfizer duplicó su beneficio neto en 2021, a US$ 22.000 millones por la vacuna anticovid

El grupo farmacéutico estadounidense Pfizer anunció este martes que en 2021 duplicó su beneficio neto, que se ubicó en US$ 22.000 millones, gracias a la venta de su vacuna anticovid por un monto de US$ 36.800 millones, informó la agencia de noticias AFP.



Para 2022, Pfizer prevé una venta de la vacuna contra el covid-19 desarrollada con el laboratorio alemán BioNTech por US$ 32.000 millones, así como US$ 22.000 millones de dólares por concepto de la píldora antiviral destinada a tratar esa enfermedad.



Las previsiones para 2022 se basan en contratos y compromisos contraídos a fines de enero, por lo cual podrían aumentar.



La fuerte demanda de los productos ligados a la pandemia le permitirían alcanzar, por primera vez, un volumen de negocios de unos US$ 100.000 millones.



"El 2021 fue un año clave para Pfizer", aseguró su director general, Albert Bourla, en un mensaje publicado al difundirse los resultados de la compañía.



Junto a BioNTech, el grupo produjo más de 3.000 millones de dosis de vacunas bajo el nombre de Comirnaty, que generaron ingresos por US$ 36.800 millones en 2021 y permitieron a la compañía alcanzar una participación del 70% en el mercado estadounidense y de la Unión Europea, según Bourla.



Como resultado, la facturación de Pfizer aumentó 95%, a US$ 81.300 millones.



