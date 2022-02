Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el envío del viernes pasado cometí un error cuando dije que de los 27 pacientes con diagnóstico de covid-19 fallecidos ese día 8 no estaban vacunados, en realidad eran 18.

Los datos de hoy: 19 fallecidos, 6.974 contagios nuevos, 63.036 enfermos activos y 160 internados en CTI

Corregido el error, te comento que el informe diario del Sinae dio cuenta de que hoy se validaron 17.748 test habiéndose detectado 6.974 nuevos contagios de covid-19. El porcentaje de resultados positivos fue de 39,3%.



En esta jornada fallecieron 19 pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, con lo que desde que se declaró la pandemia en Uruguay, los decesos así caracterizados llegan a 6.656. Aquí podés ver más información sobre los fallecimientos.



La cantidad de enfermos activos se redujo levemente de 63.268 a 63.036. De ellos 160 están internados en CTI. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Descubren cinco compuestos naturales que inhiben la proteína que replica el SARS-CoV-2

De vez en cuando surge alguna buena noticia en torno al virus que tiene a mal traer al mundo hace ya más de dos años y hoy parece ser uno de esos días. Es que investigadores de la Facultad de Química y del Instituto de Química Teórica y Computacional (IQTC) de la Universidad de Barcelona descubrieron cinco moléculas de compuestos naturales que inhiben la proteasa principal -Mpro- del virus SARS-CoV-2, que ayuda al coronavirus a replicarse.



El trabajo, que publica la revista 'Journal of Chemical Information and Modeling' y fue dirigido por el catedrático Jaime Rubio Martínez, abre nuevas perspectivas para diseñar estrategias terapéuticas en la lucha contra la covid-19.



El nuevo avance científico se consiguió usando el cribado virtual (in silico), una técnica de análisis computacional para seleccionar moléculas candidatas a futuros fármacos en una biblioteca química.



Así, hallaron moléculas de productos naturales que son capaces de inhibir el Mpro, la principal proteasa del virus SARS-CoV-2, una proteína no estructural que tiene un papel esencial en la replicación y transcripción de este virus y que se considera una potencial diana terapéutica, ya que si se pudiera inhibir podría evitar la progresión del virus.



El cribado virtual es un procedimiento fiable, rápido y eficiente para descubrir compuestos bioactivos de grandes colecciones químicas contra un objetivo molecular específico o diana.



En esta investigación, el equipo de la Universidad de Barcelona llevó a cabo un cribado virtual de la base de datos Selleck de productos naturales -una biblioteca química con cerca de 2.000 compuestos- para ver si hay alguna que inhiba la proteasa Mpro del virus SARS-CoV-2, mediante simulaciones y un ensamblaje molecular virtual.



De esta forma seleccionaron once compuestos y probaron in vitro su capacidad de inhibir la proteasa Mpro y finalmente han identificado cinco candidatos antivirales SARS-CoV-2, inhibidores de la proteasa Mpro, a partir de la base de datos de productos naturales.

El MSP retomó hoy la vacunación "Pueblo a Pueblo" incluyendo también dosis pediátricas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) retomó hoy la campaña de vacunación "pueblo a pueblo" con el propósito de acercar las vacunas a rincones del país que no pueden acceder a ellas por diferentes motivos.



El programa comenzará en 11 departamentos: Artigas, Salto, Tacuarembó, Treinta y Tres, Rivera, Cerro Largo, San José, Colonia, Lavalleja, Flores y Durazno, con el objetivo de alcanzar más de 190 pueblos, informó Karina Rando, directora general de coordinación del MSP. Y agregó, a su vez, que en las siguientes semanas se seguirán sumando el resto de los departamentos .



Aquí podés ver cuál es el público objetivo de la campaña de vacunación y en qué pueblos se inoculará esta semana.



Un repaso del estado de la pandemia en la región

Con la variante ómicron extendida en toda la región, los países limítrofes y no tanto enfrentan la pandemia del coronavirus de distinta forma.



Mientras en Chile se inició la vacunación con la cuarta dosis, el ministro de Salud de Brasil planteó este lunes la alerta por el efecto que está teniendo sobre el sistema sanitario el coronavirus. Argentina está lejos del pico de internados en CTI y Paraguay enfrenta una tercera ola. Así están los países de la región.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



