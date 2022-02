Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 27 fallecidos, 10.370 nuevos contagios, 66.786 enfermos activos y 165 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 26.450 test y se detectaron 10.370 nuevos contagios de covid-19 frente a los 27.460 y 10.026 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 39,2% y el jueves había sido 36,51%.



En esta jornada se produjeron 27 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y ayer habían sido 39. Según informó extraoficialmente el Ministerio de Salud Pública, de los 27 fallecidos ocho no estaban vacunados, dos tenían una dosis, tres tenían dos y los otros cuatro habían recibido tres dosis. De esta forma desde que se declaró la pandemia en el país se produjeron 6.606 decesos así caracterizados. Aquí podés obtener más información sobre los fallecidos.



La cantidad de personas cursando la enfermedad llegó hoy a 66.786 frente a las 66.625 de la jornada pasada. De ellas 165 están internadas en CTI y ayer eran 157.



Hoy se recuperaron 10.175 personas.



El índice p7, que mide el promedio de pacientes de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 13,13 situándose en 267,36 para todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Luis Alberto Heber tiene covid, es el quinto miembro del gabinete que se contagia

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó hoy viernes de tarde a través de su cuenta de Twitter que cursa covid-19. "Gracias a las tres dosis estoy cursando la enfermedad con síntomas leves", informó el secretario de Estado.



En esa línea, remarcó que "es importante la vacunación para continuar reforzando la inmunidad de toda la población ante las diversas variantes del virus".



Este jueves, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, comunicó que también era covid positivo tras realizarse un test luego de que presentara síntomas.



De esta manera, ya son cinco los ministros que arrojaron resultado positivo al test de covid-19 en las últimas semanas: Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), Javier García (Defensa) y Fernando Mattos (Ganadería).



El 30% de los pacientes internados en cuidados críticos padece covid-19

El médico intensivista Mauricio Bertullo, directivo de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), dijo en diálogo con Telemundo que alrededor del 30% de los hospitalizados en CTI en el país tiene coronavirus, pero no todos transcurren la enfermedad de forma sintomática ni es su motivo de internación.



“Tenemos pacientes que están con la enfermedad de forma moderada o severa, con compromiso pulmonar, a veces multisistémico y otro grupo que están politraumatizados, con infecciones, en postoperatorios, u otros temas, que les da positivo, pero están asintomáticos o con síntomas leves”, le comentó al informativo de canal 12.



Asimismo, explicó que bajó la cantidad de pacientes que ingresan por otras patologías y una vez en CTI se contagian y cursan la enfermedad de forma grave, algo más ocurrente durante la primera ola del virus con la variante P1.



Por otra parte, Bertullo sostuvo que el 55% de los internados en CTI por SARS-CoV-2 pertenecen al grupo de adultos mayores no vacunados, el que equivale a menos del 10% del total. Además, dijo a Telemundo que los no inmunizados son “los que desarrollan las formas más graves" de la enfermedad.



A partir de mañana en Austria la vacunación anticovid será obligatoria, salvo excepciones

El presidente austríaco promulgó este viernes la ley sobre la vacunación obligatoria contra el covid-19, que entrará en vigor mañana sábado, una medida inédita dentro de la Unión Europea (UE), informó la agencia de noticias AFP.



"Alexander Van der Bellen promulgó hoy (viernes) a mediodía la ley federal sobre la vacunación obligatoria contra el covid-19", anunció la presidencia en un comunicado.



La ley afecta a todos los residentes mayores de 18 años de este país de 8,9 millones de habitantes, excepto las mujeres embarazadas, los que contrajeron el virus hace menos de 180 días y los que pueden quedar exentos por razones médicas.



Los controles empezarán a mediados de marzo y las personas no vacunadas se enfrentarán a multas que podrán ir de 600 a 3.600 euros (700-4.000 dólares). Sin embargo, podrán ser anuladas si el infractor se vacuna en un plazo de dos semanas.



Un 60% de los austríacos apoya la ley, que fue adoptada en enero con una amplia mayoría. Solo la extrema derecha votó en contra.

Sin embargo, genera rechazo en otra parte importante de la población.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana y no dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



