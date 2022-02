Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 27 fallecidos, 10.618 contagios nuevos, 66.727 pacientes activos y 154 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se verificaron 28.115 y se detectaron 10.618 contagios nuevos de covid-19. el porcentaje de resultados positivos fue de 37.8%.



En esta jornada se produjeron 27 fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, ayer habían sido 34. De esta forma, desde que se declaró la pandemia en Uruguay los decesos así caracterizados llegaron a 6.540.



La cantidad de enfermos cursando la enfermedad se situó hoy a 66.727 frente a los 66.523 de ayer. De ellos 154 están internados en CTI y en la víspera eran 151.



El índice p7, que mide el promedio de pacientes activos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 4,32 ubicándose en 278,73 para todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Funcionarios que inocularon por error a menores con Sinovac fueron separados de sus cargos

Gabriel Peluffo, pediatra integrante de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó que en el marco de la investigación administrativa que se dispuso tras la inoculación por error de 158 niños con Sinovac en lugar de Pfizer, "fueron separados del cargo los funcionarios involucrados".



Aunque la razón por la que se cometió el error es objeto de la investigación, el pediatra adelantó que "hubo una confusión en el vial donde se extrajo la vacuna (...) Una funcionaria se dio cuenta en el momento que asumió su turno correspondiente de que las vacunas cargadas no eran las que deberían”, explicó.



Es por esto que "por decisión ministerial, a partir del día de la fecha se han retirado todo el remanente de vacuna Sinovac que había en los vacunatorios”, dijo Peluffo.



Al respecto de la responsabilidad de la Sociedad Médica Universal en el asunto, dado que fue allí donde se cometió el error, Peluffo dijo que “desde la mutualista, ni bien se identificó el error la comunicación fue inmediata y se facilitaron todos los medios para poder hacer la observación de la situación”.



El pediatra afirmó que ya se contactaron “con la inmensa mayoría” de las familias de los niños para explicarles lo ocurrido, y recordó que solo se les dio una quinta parte de la dosis que habitualmente se le da a los adultos.



Agregó que se espera "que no haya ninguna consecuencia importante de esta vacunación, por la dosis que recibieron (los niños), que es muy pequeña". A su vez, dijo que, por la cantidad administrada, "la vacuna no sirve, no les va a generar ningún tipo de defensa".



Peluffo resaltó que a partir de los 14 días del incidente, "probablemente se le reasignarán horas a los niños en la agenda para vacunarlos" con Pfizer.



Según la OMS, ómicron empieza a reflejarse en la mortalidad con suba del 9% en una semana

Las muertes causadas por el covid-19 aumentaron 9% en el mundo en la última semana, lo que confirma que el fuerte incremento de nuevos casos que ha provocado la variante ómicron ya empieza a reflejarse en la mortalidad, según datos divulgados este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Las muertes se elevaron a 59.000 a nivel global y los nuevos casos diagnosticados totalizaron los 22 millones en la última semana, de acuerdo al informe epidemiológico que la OMS publica cada siete días.



Los casos totales desde que empezó la pandemia hace dos años han superado los 370 millones, mientras que las muertes reportadas son 5,6 millones.



Aquí podés ver más datos.



Un estudio con infectados voluntariamente muestra rápida incubación de covid

Un estudio británico que indagó cómo opera el coronavirus en pacientes jóvenes y sanos, infectados de manera voluntaria, detectó un periodo de incubación "de unas 42 horas", más corto que el estimado actual de entre cinco a seis días, y confirmó la eficacia de los test de antígenos para prevenir la propagación, según informó la agencia de noticias Efe.



La investigación, elaborada por el llamado programa The Human Challenge -donde colaboran varias instituciones, como el prestigioso Imperial College de Londres- hace un seguimiento del "modus operandi" completo del coronavirus en cuerpos jóvenes y sanos.



Entre los hallazgos, los investigadores observaron que los síntomas comienzan a desarrollarse muy rápido, unos dos días después del contagio, y que la infección se manifestaba primero en la garganta; que el virus alcanzó su momento álgido a los cinco días y que, entonces, pasaba a estar más presente en la nariz.



Comprobaron, además, que los test de antígenos son un indicador fiable para detectar la presencia del virus.



El estudio aún no ha sido revisado de manera independiente por la comunidad científica.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



