Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 29 fallecidos, 11.690 contagios nuevos, 76.010 enfermos activos y 122 internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 23.657 test de covid-19 y se detectaron 11.690 contagios nuevos. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de los exámenes realizados llegó al 49,41%.



Lo que dio un salto significativo fue la cantidad de pacientes fallecidos con diagnóstico de SARS-CoV-2 que llegó a 29 y en la víspera fueron 14. Hay que remontarse hasta el 30 de junio de 2021 para encontrar un número mayor de defunciones, cuando habían sido 35. Desde que se declaró la pandemia en el país los decesos así caracterizados llegan a 6.368. Aquí podés ver el el sexo y las edades de los fallecidos hoy.



La cantidad de enfermos activos se redujo levemente pasando de 76.027 ayer a 76.010 hoy. De ellos, 122 están internados en CTI, cifra idéntica a la de la pasada jornada.



Hoy se recuperaron 11.656 personas.



El índice p7, que mide el promedio de los enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se incrementó hoy 037 situándose en 315,94 para todo el país. Hay enfermos activos en todos los departamentos

Desde el 29 de enero los uruguayos con vacuna anticovid no precisarán test para entrar a Argentina

A partir del próximo 29 de enero los uruguayos no precisarán presentar un PCR negativo para ingresar a territorio argentino, según una disposición publicada en el diario oficial del país vecino.



El gobierno de Alberto Fernández oficializó hoy la flexibilización de las restricciones de ingreso para las personas vacunadas. Ahora no será necesario presentar un PCR negativo para entrar al país en caso de que se trate de un ciudadano argentino, un residente, un extranjero de un país limítrofe o una persona que haya permanecido al menos 14 días en un país limítrofe.



En los dos últimos casos, se tiene que haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de entrar al país y debe contar con un seguro de salud covid-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. Además se deberá presentar una declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones.



En este caso, las personas quedarán eximidas de realizar la cuarentena preventiva que sí se exige para aquellos que no tienen el esquema de vacunación completo o que lleguen de otras partes del mundo.



Más detalles de la resolución los podés ver aquí.



Las respuestas a las nuevas preguntas que nos hacemos por los contagios de covid-19

La aparición de la variante ómicron del covid-19 generó un aumento de casos de coronavirus en el mundo y también en Uruguay. Ante ello, el Ministerio de Salud Pública dispuso en los últimos días días una serie de cambios en los protocolos de testeo y aislamiento de pacientes. Frente a esa nueva realidad, el equipo multimedia de El País preparó un informe para responder a buena parte de las dudas y preguntas que esos cambios han generado. Lo podés ver aquí.

La variante ómicron ya concentra un 90% de los casos globales analizados



Los casos de covid-19 asociados a la variante ómicron, más contagiosa que las anteriores cepas del coronavirus, son ya un 90% de los analizados en los laboratorios de todo el mundo, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), según dio cuenta al agencia de noticias Efe.



En su informe epidemiológico global, el organismo con sede en Ginebra indicó que de los 372.000 especímenes analizados por la red global de laboratorios GISAID en los últimos 30 días se detectó la variante ómicron en 332.000 (89,1%).



La variante delta, que fue la cepa dominante en buena parte del año 2021, se confirmó en solo un 10,7% de los casos, y los porcentajes de otras cepas fueron casi despreciables.



El informe indicó que varios países han detectado aumentos de una subvariante de la cepa ómicron, la BA.2, que preocupa a algunos científicos por su mayor dificultad en ser detectada por los test, aunque la OMS indica que un 98,8% de los casos ómicron confirmados pertenecen a la subvariante BA.1, que no tiene esa característica.



La OMS reiteró que parece haber "más bajo riesgo de enfermedad grave y muerte" en infectados con la variante ómicron, aunque el fuerte aumento de casos que ha provocado, con cifras récord de contagios en todo el mundo, ha añadido presión a muchos sistemas de salud.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



