Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Nuevo récord de contagios y muy fuerte caída de enfermos activos, hubo 14 fallecidos y 91 pacientes están en CTI

Según los datos que divulgó el Sinae hoy se registró un récord de nuevos contagios de COVID-19 llegando a 13.007, el máximo anterior había sido el domingo 16 de enero con 12.574. Por otro lado, sorprendió una fortísima baja de la cantidad de pacientes activos que, según datos extraoficiales, se habría producido por una modificación en la forma de contabilizarlos.



La cantidad de enfermos activos pasó de 86.528 en la víspera a 69.976 hoy. Según se supo de manera extraoficial ello se debe a que ahora los enfermos asintomáticos tras siete días de enfermedad se consideran recuperados. En CTI están internados 91 pacientes frente a los 83 de ayer.



Hoy se produjeron 14 fallecimientos de personas con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de diez mujeres y cuatro hombres, cuyas edades iban desde 58 a 98 años (por mayor información ver aquí). Desde que se declaró la pandemia, los decesos así caracterizados llegan a 6.272.



El índice p7, que mide el promedio de pacientes cursando la enfermedad en los últimos siete días cada 100.000 habitantes, aumentó 9,50 llegando a 292,14 para todo el país. Hay pacientes activos en todo el país.



"Habrá revacunación anual" contra el COVID-19, confirmó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado

“Va a haber una revacunación anual (contra el Covid-19), que es lo que recomiendan hoy el laboratorio, los médicos y la comisión de vacunas. Y en eso se inscriben 400.000 dosis pediátricas, que se pueden ampliar, son dos dosis. Uruguay va a superar con eso el 88% de la población total vacunada”, sostuvo Álvaro Delgado en declaraciones recogidas por Subrayado.



Por otra parte, la prensa realizada el miércoles de noche en Florida. el secretario de Presidencia aseguró que “antes de cerrar el año” 2021 se llegó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer “para tener 3 millones 700 mil dosis para todos los uruguayos para el 2022”.



Además destacó que con los ya agendados Uruguay superará el 54% de la población con tres dosis.



En cuanto a la vacunación a niños de entre cinco y 11 años dijo que

“la segunda dosis está prevista para febrero, cosa de que estén inmunizados antes de empezar el ciclo escolar el 7 de marzo”.



Por otro lado, Delgado explicó que el contrato alcanzado con la farmacéutica Pfizer prevé que ésta provea a Uruguay "siempre con la nueva versión de (su) vacuna, si abarca más cepas, si son más eficientes, a Uruguay siempre le va a llegar la última versión de la vacuna”, aseguró



La persona que está certificada por enfermedad no debe teletrabajar aunque pueda hacerlo

"Si (una persona) está certificada por enfermedad, no debe trabajar, porque además el pago de sus ingresos los está abordando el Banco de Previsión Social (BPS)", respondió el ministro de Trabajo, Pablo Mieres ante una consulta que se le realizó en el programa "Arriba Gente" (Canal 10) esta mañana.



La consulta se originó ante la nueva modalidad del teletrabajo, que permite cumplir ciertas tareas laborales desde fuera del lugar de trabajo y su relación con la pandemia de covid durante la cual un gran porcentaje de los enfermos no presentan síntomas de la enfermedad.



Al ser una modalidad híbrida, genera algunas incógnitas. Por ejemplo: ¿qué pasa si certifican a un funcionario por Covid-19? En ese caso, ¿sigue trabajando o debe suspender sus actividades? A lo que el ministro respondió que no debe trabajar.



De la misma forma había informado a El País la abogada y socia del estudio Castellán, Mariana Casella. "Cuando ingreso al sistema de certificación, el BPS me paga un subsidio en compensación de que dejo de cobrar el sueldo y se suspende el contrato de trabajo. Entonces, no corresponde que realice la tarea", comentó.



Por su parte, el abogado especializado en relaciones laborales Nelson Larrañaga indicó que "es incompatible el estar certificado por enfermedad y trabajar".



Ver aquí más información.

La Intendencia comenzó a vacunar en ferias de Montevideo y la demanda superó las expectativas

La Intendencia de Montevideo (IMM) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa comenzó hoy a inmunizar contra el Covid-19 a personas adultas en ferias de Montevideo.



La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardozo, dijo a El País que tenían disponibles 300 dosis, pero dada la alta demanda, pasarán a disponer de 400 al día en cada feria. "A las 12 del mediodía ya se había llegado a las 300 dosis", afirmó la jerarca.



La inoculación comenzó hoy en la feria de Piedras Blancas y continuará mañana viernes en la de Manga (Camino Pettirossi y Av. de las Instrucciones).



El horario de vacunación es de 09:30 a 14:00 y las personas interesadas podrán darse la primera, la segunda o la tercera dosis y no se requiere una agenda previa en ninguno de los casos. Para acceder a la vacuna es requisito presentar cédula de identidad y ser mayor de 18 años. Las personas son vacunadas por orden de llegada.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.