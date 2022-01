Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 11.714 contagios nuevos, cinco fallecidos y 86.528 personas enfermas; 83 internadas en CTI

El informe diario del Sinae dio cuenta que hoy se validaron los resultados de 32.043 test detectándose 11.714 nuevos contagios de covid, retomándose la senda ascendente de casos nuevos respecto del día previo. La positividad, porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados, pasó de 28,55% ayer a 36,56%.



Hoy se produjeron cinco fallecimientos de pacientes con diagnóstico de COVID-19, cifra idéntica a la de la víspera. Se trató de dos mujeres de 91 y 62 años de Maldonado y Montevideo respectivamente y de tres hombres de 91, 88 y 89 de Colonia, Maldonado y Montevideo. Desde que se declaró la pandemia los decesos así caracterizados totalizan 6.258.



La cantidad de enfermos activos trepó en esa jornada a 86.528 frente a los 82.868 de ayer. De ellos, 83 están internados en CTI y ayer eran 80.



El índice P7, mide el promedio de personas enfermas durante los últimos siete días cada 100.000 habitantes, creció 7,62 situándose en 282,64 para todo el país.



Hay personas cursando la enfermedad en todos los departamentos.



Salinas descartó restricciones a la movilidad y defendió los cambios en protocolos de testeo y cuarentenas

El ministro de Salud, Daniel Salinas, descartó que el gobierno vaya a tomar medidas restrictivas de la movilidad por el aumento de los contagios de covid y defendió los cambios anunciados ayer en torno a las condiciones para la realización de testeos y cuarentenas.



Salinas dijo que "hay escasez" de test antigénicos, para lo cual se tomó "la precaución de hacer un pedido del MSP de compra a diversos proveedores para respaldar la respuesta en testado, pero van a demorar unos días esos test".



En diálogo con Más temprano que tarde (radio El Espectador), Salinas señaló que en caso de faltar test antígenos, "hay que hacer PCR mientras tanto".



En torno a las modificaciones adoptadas para testeos y cuarentenas el ministro explicó que "es un tema de eficiencia. Llegar a aquel que lo precisa y que personas que tienen comorbilidades y situaciones complejas no se queden sin el PCR, cuando de pronto una persona mucho más joven y asintomática no corre ningún riesgo en ese sentido", aseguró el ministro.



"Lo importante acá es no dejar de testear, pero enfocarnos en las personas sintomáticas, que no se nos escapen, que no haya rezago. Una cosa es la intención e indicación de hisopar, y otra es cuánto tiempo van a demorar en llegar. No nos podemos demorar con eso", subrayó.



Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de restringir la movilidad en la sociedad a causa del alto número de casos, el ministro respondió: “No vamos a bajar la interacción social porque no se justifica en el actual estado vacunal y no se puede decretar lo que no se puede controlar”.



Aquí podés ver más declaraciones de Salinas.

Presidenta del SMU señala que nuevo criterio de testeo genera aumento de circulación viral "sin que sepamos"

La presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Zaida Arteta, advirtió hoy que la decisión del Ministerio de Salud Pública de modificar la indicación de testeo en caso de personas asintomáticas de coronavirus "disminuye el número de test que hay que hacer de forma obligatoria, pero también es una medida que, de alguna forma, aumenta la circulación viral sin que sepamos".



Arteta valora que se disminuya el número de hisopados, que "estaba siendo altísimo", pero resaltó la consecuencia que puede generar la medida en cuanto a la circulación del virus.



"Alivia el sistema de salud en ese sentido, pero aumenta el número de casos que pueden llegar sin que se enteraran que tuvieron contacto porque fue asintomático y no fue hisopado", agregó.



Más información aquí.

Estados Unidos recomienda no viajar a Uruguay debido al aumento exponencial de los contagios de covid

"Evite viajar a Uruguay", señala la última actualización de la página web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que elevó el nivel de riesgo de Covid-19 del país a "muy alto".



"Debido a la situación actual en Uruguay, incluso los viajeros completamente vacunados pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de Covid-19", sostiene el comunicado del CDC publicado hoy.



"Si debe viajar a Uruguay, asegúrese de estar completamente vacunado antes de viajar", agrega el texto, que también llama a cumplir con las normativas sanitarias nacionales. "Los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en Uruguay, incluido el uso de una máscara y mantenerse a seis pies (unos dos metros) de distancia de los demás".



En tanto, Uruguay no fue el único país de la región que los CDC no recomiendan viajar. También pasaron a integrarla por estas horas Argentina, Bolivia y Guyana.



El rector de la UdelaR le pidió a las facultades que se prioricen los exámenes no presenciales



Ante la ola de crecimiento de contagios diario del SARS-CoV-2, el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, pidió hoy a a los diferentes servicios universitarios a través de un comunicado que "prioricen la utilización de modalidades no presenciales para las instancias de evaluación con alta concurrencia de los meses de enero y febrero de 2022, siempre que resulte académicamente viable".



No obstante, el jerarca puntualizó que en caso de optar por la presencialidad se deberá "garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes".



El rectorado también solicitó a los servicios universitarios que "dispongan las modalidades de trabajo que les permitan sostener las actividades universitarias en las actuales circunstancias, combinando presencialidad y no presencialidad". Esto además implicaría "operar con equipos de trabajo disjuntos que aseguren la continuidad de las tareas ante posibles brotes o focos".



Asimismo, el rector expresó en el comunicado que las actividades universitarias "no se discontinúan y seguirán efectuándose ajustadas a las actuales circunstancias y medidas sanitarias vigentes".



Más detalles del comunicado divulgado por Arim aquí.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No dejes de cuidarte y de cuidar a los demás.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



