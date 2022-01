Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajaron los contagios y fallecieron tres personas

Ayer, como te conté en esta newsletter se batió el récord de contagios en un día con más de 10.000 casos. Hoy, ese indicador es bastante menor, con 6.832 contagios (que surgen de 35.171 pruebas), aunque hubo que lamentar tres fallecimientos. Con estos datos, nos vamos acercando paulatinamente al medio millón de contagios desde que comenzó la pandemia. Acá, lo esencial del informe del Sistema Nacional de Emergencias hoy.

Ingresar al país con COVID-19

El gobierno decretó que a partir de hoy se podrá ingresar a Uruguay aún siendo positivo de coronavirus. ¿Cómo es eso? Según se explica en la nota que ya te voy a compartir, se trata de una situación excepcional y es para uruguayos y residentes en Uruguay, y se trata de un "corredor sanitario" . El presidente había adelantado la consideración de una medida así el lunes, cuando realizó una conferencia de prensa por los aumentos de contagios. Acá abajo te dejo la captura de pantalla de la nota del lunes con la alusión específica a esa medida pero si la querés leer enterita (la nota del lunes, digo), por favor: acá está.

Esa información se relaciona con lo que dice el ministro de Turismo Tabaré Viera en esta nota, en la que aboga porque se pueda ingresar a Uruguay con "alta médica", no solo con un PCR negativo.

Cambian los testeos para personal de salud

Otra medida tomada recientemente es la flexibilización para que el personal de salud puede realizarse una prueba de COVID-19 allí donde trabaje aunque no esté afiliados a ese centro de salud. De esa manera, se espera contar con la información sobre los contagios en el personal de salud de manera más rápida.

Festicholas de bajo nivel de contagio

¿Siga el baile, siga el baile? Bueno, no sé si para tanto (más allá de que hace poco estuvieron los chochamus de Auténticos Decadentes por Piriápolis), pero un estudio divulgado por el Ministerio de Salud Pública concluyó que menos de 10% de quienes asistieron a fiestas con gran afluencia dieron positivo en las pruebas realizadas posteriormente. Esos números, dijo el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, "son bajos, realmente". Hablando de "Siga el baile", te dejo el video de Alberto Castillo cantando ese clásico (que luego Auténticos Decadentes versionó).

Che, ¿me habré agarrado el ómicron?

La variante es altamente contagiosa, como seguramente ya sabés. Y tienen síntomas distintos al coronavirus "original", digamos. Eso te lo había comentado en una newsletter pasada, ¿te acordás? ¿No? Tranqui, acá está. Hoy publicamos una nota hecha en base a información recabada por colegas argentinos (del diario La Nación) sobre cuánto tardan en aparecer esos síntomas.

Policía "desmantelada"

El ministro del Interior Luis Alberto Heber se lamentó porque el coronavirus está "desmantelando" a la Policía. El jerarca, que se convirtió en ministro de esa cartera luego del fallecimiento de Jorge Larrañaga, estuvo en Rocha y ahí realizó esas declaraciones. Podés verlas acá.

El lunes, tras un merecido descanso, vuelve el colega Oscar Vilas a encargarse de esta newsletter, que es una de varias que hacemos en El País (acá podés ver el listado de todas y, de paso, suscribirte a alguna).