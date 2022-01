Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más y más contagios: 9.824 nuevos casos, y tres muertes

La curva de nuevos contagios sigue apuntando, de manera empinada. Hoy, el Sistema Nacional de Emergencias reportó la friolera de 9.824 casos nuevos, surgidos de más de 30.000 tests realizados. Los números más recientes están acá.

Vacunas para niños y niñas I

Se puso en marcha la campaña de vacunación a menores de 12 años y en la nota que te voy a linkear al final de esta pastilla, el colega Tomer Urwicz te informa que nuestro país es uno de 61 que hicieron o están haciendo lo mismo: vacunar a niños y niñas. Iba a poner "niñes", pero una vez osé usar lenguaje inclusivo en esta newsletter y ¡ardió Troya! Bromas aparte, algo más de un tercio de todos los niños y todas las niñas en condiciones de recibir la vacuna ya están en agenda. Un experto consultado por Tomer dice que lo ideal sería que la vacunación abarcara a la totalidad de los niños y las niñas, pero esto recién empieza. Acá, la nota.

Vacunas para niños y niñas II

Si sos madre o padre, lo más seguro es que tengas un montón de preguntas sobre la vacunación a tus vástagos. Mirá el hermoso e informativo trabajo que armó la periodista Faustina Bartaburu junto al equipo de IT del diario. Ahí está la gran mayoría de respuestas a tus interrogantes. Acá abajo te dejo una foto para que tengas cuando tu pequeño o pequeña se pongan complicados. Se la mostrás y le decís: "¿Ves? Hasta el presidente se vacuna". Santo remedio.



Igual, no estás sola en la aventura de que tu hijo o hija ponga el brazo para que se lo pinchen. Si vas con tus párvulos al Pereira Rossell, por ejemplo, vas a ver, como cuenta Paula Barquet en esta nota, que fueron tomados muchos recaudos para que la belonefobia sea algo que sigan ignorando.

El pedido del ministro para que vacunen a los más chicos

El ministro de Salud Pública está en el candelero en estos días de aumento de contagios. Salinas exhortó a que todos hicieran lo que les corresponde para que todos los menores de 12 años se vacunaran y así no perder días de clases cuando estas arranquen. El ministro pidió "media pila", tal como Diego Forlán en este sticker, que capaz tenés o tuviste en tu WhatsApp:

Farmacias en problemas

De dos antígenos por día a 100. Así no hay stock que aguante. La Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AUDU) advirtió hoy que la demanda por test de antígenos es tal que no hay manera de satisfacerla: los proveedores ya no tienen más.

No todo es COVID-19, aunque lo parezca

Por más que los datos sobre la pandemia ocupen los principales carriles de la autopista de la información, hay todo un mundo más allá del coronavirus que no solo existe sino también amerita ser difundido. Hoy publicamos declaraciones del ministro Daniel Salinas —quien en estos días está justificando cada uno de los pesos que constituyen su sueldo— sobre las medidas que se están tomando cuando se trata de otras afecciones que no sean el maldito virus este. Entre otras cosas, dijo que no se van a postergar cirugías y que vuelve con todo la telemedicina.

¿Saturación?

Con un constante ascenso de los contagios, crece también la preocupación acerca de cómo el sistema de salud puede lidiar con la demanda que es cada vez mayor por parte de los usuarios. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, afirmó que el organismo que dirige no se encuentra en un estado de crisis, aunque sí dijo que en Maldonado —epicentro de la actual temporada turística— hay problemas.

Esta newsletter, que en unos días va a volver a las manos de Oscar Vilas

Si me quisieras comentar algo, podés mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Twitter. Te vuelvo a escribir mañana y si podés, cuidate y cuidá a los tuyos.