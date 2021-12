Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Se confirmó llegada de la variante ómicron a Uruguay y saltaron los contagios y la cantidad de enfermos

Coincidiendo con la confirmación de que la variante ómicron llegó a Uruguay (ver nota siguiente) hoy se produjo un salto considerable en la detección de nuevos casos de COVID-19 que llegaron a 1.417 sobre un total de 18.971 test realizados, frente a los 913 y 13.047 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados pasó de 7% a 7,5%.



Hay que remontarse al 25 de junio para encontrar un número mayor de contagios diarios cuando habían llegado a 1.614.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de un hombre de 70 años con diagnóstico de SARS-CoV-2 que vivía en Montevideo. Ayer habían muerto dos personas y desde que se declaró la pandemia los decesos llegan a 6.168.



La cantidad de enfermos también registró un salto pasando de 4.820 a 5.923 entre ayer y hoy. De ellos 23 están internados en CTI al igual que en la víspera. Desde el 14 de julio no había una cantidad de pacientes activos mayor, cuando eran 5.998.



El índice P7, que mide el promedio de la cantidad de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, trepó 3,92 hasta 18,68. Hay personas cursando la infección en todos los departamentos del país.



Salud Pública decidió reducir plazos entre la segunda y la tercera dosis por la llegada de la variante ómicron

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este miércoles la presencia de la variante ómicron en Uruguay, más transmisible que la delta, que ha elevado de manera significativa la cantidad de nuevos contagios por coronavirus en el mundo.



Consultado sobre si la nueva variante es la causante del incremento de casos de los últimos , el ministro de Salud Daniel Salinas afirmó que "sin lugar a dudas, esta era una apreciación epidemiológica del aumento de casos".



"En este momento, esperamos un incremento muy fuerte de casos a pesar de la vacunación. Pero con características particulares, hoy vamos a estar largo por encima de los 1.200 casos nuevos y en los días siguientes también", dijo Salinas en rueda de prensa esta mañana a la salida del Consejo de Ministros.



El secretario de Estado había anunciado en las últimas horas que se estaba realizando la secuenciación genómica de muestras que podían ser de esta variante, y El País informó que se esperaban los resultados para esta semana.



Por el momento, desde el Poder Ejecutivo no se han informado cambios respecto a las medidas sanitarias para la población. En ese sentido, las fronteras continúan abiertas a los turistas y los protocolos para hacer cuarentena y aislamiento para contactos de positivos no se han modificado.



La noticia de los primeros casos de ómicron en Uruguay llegó 34 días después de que Sudáfrica anunciara al mundo el hallazgo de esta nueva variante.



Ante este hecho, el Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones, la más importante acortar el plazo entre la segunda dosis y el refuerzo, que pueden encontrarse aquí: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/comunicado-ingreso-variante-omicron-uruguay

Varios estudios sugieren que los contagios con esta variante provocan síntomas más leves, al mismo tiempo que no se ha identificado hasta el momento un aumento de fallecidos ni de porcentaje de hospitalizados por COVID-19. Los expertos han destacado que el efecto de las dosis anticovid para frenar el impulso de esta variante.



"Un rápido aumento de ómicron, como el que se observa en varios países -aunque se combine con una enfermedad ligeramente menos grave- provocará un gran número de hospitalizaciones, sobre todo entre los no vacunados", declaró ayer martes a AFP Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la OMS Europa.



Aquí podés enterarte de todo lo que se sabe de las características de ómicron.

Hay sospechas de que ómicrón ya tenga circulación comunitaria en el país; un contagiado no había viajado

Un informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 señala que en base al análisis de 311 muestras positivas recibidas entre el 20 y 23 de diciembre se detectó la presencia de la variante ómicron en 14% (44) de los casos.



Estos datos, indica el reporte, surgen de la información que el GTI envía periódicamente al Ministerio de Salud Pública y agrega que hasta el anterior informe, fechado 10 de diciembre, “no se habían detectado casos de la variante, y se mantenía la predominancia de delta”.



“Una de las 44 muestras positivas para ómicron detectadas en el análisis más reciente pertenecen a un paciente hisopado el 14 de diciembre sin antecedentes de viaje, por lo que nueva variante habría ingresado al país antes de mediados de mes”, indica el reporte.



Además, el GTI señala que “se sabe que, de esas 44 muestras, 23 pertenecen a viajeros (República Dominicana, EEUU, Argentina, Inglaterra, México y África); cinco fueron contacto con personas que viajaron; 12 no tienen antecedente de viaje ni contacto con viajeros, y de cuatro no hay información”.



Quedó habilitada la agenda para inscribir a niños de entre cinco y 11 años para recibir la vacuna anticovid

Quedó abierta hoy la agenda para la vacunación anticovid para niños de entre cinco y 11 años, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP). El sistema funciona igual al de vacunación para mayores.



Los niños que queden registrados no tendrán hora, fecha o vacunatorio en forma inmediata, sino que el sistema los irá ordenando, agendando y enviando los mensajes de confirmación.



A través de su cuenta de Twitter el MSP exhortó especialmente agendar a niños con Síndrome de Down y con comorbilidades para que reciban la vacuna pediátrica contra el COVID19.



Los canales oficiales para agendarse son los mismos que se han mantenido desde el inicio del Plan de Vacunación: WhatsApp 098 999 999, teléfono 0800 1919 y por el sitio web gub.uy/uruguaysevacuna.



Esto fue todo por hoy. Te cuento que desde mañana me tomo unos días de vacaciones y quedarás en buena compañía. El colega Fabián Muro (@fabianmuro) será quien te tenga al tanto de la marcha de la pandemia. Nos reencontramos el lunes 17 de enero. No dejes de cuidarte que esto empezó a complicarse de nuevo.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



