Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 602 casos nuevos, dos fallecidas y 4.230 personas enfermas, de las que 25 están en CTI

Según los datos del informe diario del Sinae, hoy se validaron 9.838 test y se detectaron 602 casos nuevos de COVID-19 frente a los 3.505 y 282 de la víspera. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 8,05% a 6,11%.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de dos mujeres con diagnóstico de SARS-CoV-2, ambas de Montevideo de 62 y 77 años. Ayer no hubo muertes y desde que se declaró la pandemia los decesos llegan a 6.165.



La cantidad de personas cursando la enfermedad llegó hoy a 4.230 desde las 3.967 de la jornada pasada. De ellas, 25 están internadas en CTI, cifra idéntica a la de ayer.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos durante la última semana cada 100.000 habitantes, subió 0,97 llegando a 12,75 en todo el país. En todos los departamentos hay personas con la infección en curso.

Se adelanta la llegada de la vacunas pediátricas y se reprogramará el plan de inoculación de los niños

Poco después del anuncio hecho esta tarde de que se adelantará la llegada de las vacunas pediátricas de Pfizer, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, reveló que se está definiendo el corrimiento de la vacunación”.



Originalmente, el arribo de las dosis destinadas a los niños de entre cinco y 11 años estaba prevista para el 3 de enero, pero se adelantará al jueves próximo.



Satdjian explicó que ante ello se está “terminando de definir el sistema informático y la capacidad de los vacunatorios”. A su vez, expresó que en las próximas horas se anunciará cuándo va a estar abierta la agenda para poder anotarse.



El proceso de inscripción será igual al de las otras vacunas contra el COVID-19. Según dijo el subsecretario, los padres podrán anotar a sus hijos y luego se asignará el día y la hora de acuerdo al departamento que se elija.



Radi alerta de la llegada de la "cuarta fase" de la pandemia en Uruguay ante "inminente ingreso" de Ómicron



El excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, opinó esta mañana que Uruguay está ingresando en una "cuarta fase" de la pandemia, donde hay un "aumento sostenido del número de casos y progresivamente se empieza a desafiar la estrategia Tetris (testear, rastrear, aislar)".



En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), Radi estimó que en esta fase con el "inminente ingreso de Ómicron" los casos "aumenten", por lo que llamó a estar "psicológicamente preparados a que eso puede pasar".



Recomendó que desde el punto de vista del discurso público no se catalogue la situación como "pospandemia" porque es "incorrecto". Luego dio un paso más y recalcó: "Creo que los gobiernos tienen que emitir mensajes que sean mucho más claros en términos de que estamos en una situación inestable", llamando a que "tiene que quedar mucho más claro en qué etapa estamos".



Radi llamó a "alentar las actividades al aire libre", porque si estas se cierran y la gente reproduce lo mismo en lugares interiores la situación "es peor".



"Si hay escenarios de alta circulación, otra vez vamos a empezar a tener problemas con el inicio de las clases", estimó el científico. "Nos puede encontrar con la entrada de Ómicron, aumento de movilidad en febrero, la inminencia del comienzo de clases". Si bien esta escena no va a ser la misma porque hay "mucha" gente vacunada "eso no quiere decir que no sea distorsionante", dijo.



El experto llamó a "impedir que eso pase para que genere una ola muy grande", aunque destacó que "ola va a haber", y que hay que prestar atención a la "altura de la ola".



Si bien destacó que las vacunas anticovid "funcionan", no están "logrando bloquear -si uno tiene solo dos dosis- la infección por Ómicron". En ese sentido, subrayó que la tercera dosis es una "herramienta fundamental" para contener los contagios por la nueva variante.



Moratorio advirtió por "pico" de contagios entre enero y febrero próximos por Ómicron



En el mismo sentido de las aseveraciones realizadas por Rafael Radi publicadas más arriba, el virólogo Gonzalo Moratorio, al frente del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, advirtió hoy lunes que "tenemos que esperar un aumento de casos (de COVID-19), y seguramente un pico de infecciones entre enero y febrero. Eso va a pasar y va a ser un número que nos va a llamar la atención",



En diálogo con Informativo Sarandí, Moratorio reiteró que lo "más lógico" es que Ómicron ya esté en Uruguay ante la "suba de casos". En ese sentido el ministro de Salud, Daniel Salinas, informó en las últimas horas que se realiza la secuenciación genómica de casos por ser posibles casos de la nueva variante identificada hace un mes en Sudáfrica.



"Ómicron está mostrando que puede contagiar absolutamente a cualquier tipo de individuo, sea con las vacunas u otra variante anterior, lo que no quiere decir cuando tenemos las vacunas es que las probabilidades de desarrollar una enfermedad grave disminuyan mucho por tener el plan completo de vacunación", aclaró el virólogo esta mañana.



Moratorio puntualizó que el porcentaje de test positivos que se alcanzó en los últimos días "no permite el rastreo", y advirtió: "Lo que tiene Ómicron es que el pasaje de la introducción al territorio nacional para intentar contenerla es casi de 0 a 100", y recordó que que esta variante es "mucho más transmisible" que Delta.



Consultado sobre mantener el uso de tapabocas, el experto destacó que "es útil en interiores, no al aire libre si hay distancia interpersonal", de acuerdo a los estudios.

