Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 445 casos nuevos, dos fallecidas y 3.229 enfermos activos, el mayor número desde el 22 de julio

Según los datos del informe diario del Sinae, hoy se validaron 11.396 test detectándose 445 casos nuevos de COVID-19, frente a los 10.632 y 415 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados, no varió situándose en 3,90%.



Hoy se produjo el fallecimiento de dos mujeres con diagnóstico de SARS-CoV-2, una de 93 años residente en Montevideo y otra de 39 que vivía en Rocha. Ayer hubo una muerte. Desde que se declaró la pandemia en Uruguay, el 13 de marzo de 2020, los decesos así caracterizados alcanzan a 6.159.



La cantidad de personas cursando la enfermedad llegó hoy a 3.229, la mayor cantidad desde el 22 de julio pasado, y ayer había 3.031. De ellas, 20 están internadas en CTI y en la víspera eran 19.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos activos durante los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió hoy 0,57 situándose en 9,63 para todo el país. Hay pacientes cursando a enfermedad en todos los departamentos.



Exintegrante del GACH advirtió que con solo dos dosis de vacunas el nivel de inmunización es bajo

El exintegrante de Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), epidemiólogo Juan Gil, advirtió sobre la necesidad de que quienes no hayan recibido la tercera dosis de la vacuna anticovid se apliquen el refuerzo debido al aumento leve, pero sostenido, de nuevos contagios.



"La necesidad de tercera dosis, o dosis de refuerzo, es inminente. Por eso convocamos a toda la población a recibirla porque no estamos en la misma situación que tres meses atrás, no por los números que estamos observando, sino por el estado de inmunización", dijo hoy el especialista. En Uruguay, 41,91% de la población se ha inoculado con ella hasta el momento.



En diálogo con Doble Click (DelSol FM), el experto indicó que actualmente "hay un aumento leve, pero sostenido de los casos".



Debido a la fecha del año con la "gran interacción social que se espera", así del ingreso de turistas esta situación no es "alarmante, pero hay que estar atentos" en los días siguientes. dijo en un contexto la expansión a nivel mundial de la variante Ómicron de COVID-19, sostuvo el epidemiólogo, que agregó que "puede ser que esté a punto de entrar, sea cuestión de días o semanas" aunque reconoció que "puede que ya esté" esta variante en Uruguay.



Gil indicó que la "rápida" inmunización que se ha logrado en Uruguay es lo que "mantiene" al país en una situación "beneficiosa respecto a otros países".



De todos modos, se refirió a una "sensación de falsa tranquilidad" en aquellos que recibieron dos dosis, en un contexto de "recuperación" de la actividad, con "muchas semanas" con "niveles muy bajos de circulación". A estos aspectos sumó la "cierta resistencia" de quienes recibieron Sinovac en un principio y ahora se les ofrece Pfizer de refuerzo, y del grupo de personas que por el momento no ha recibido ninguna vacuna anticovid.



"Una persona que tiene un esquema vacunal con dos dosis pero que ya pasaron más de seis meses de su última dosis no hay que considerarlo como completamente vacunado", dijo el epidemiólogo, puntualizando en un principio que estos casos "quizás estén casi a igual nivel de susceptibilidad de un no vacunado". Esto lo explicó por una caída "en el tiempo" de la circulación de anticuerpos, así que no es "similar" la protección que recibieron quienes obtuvieron Sinovac o Pfizer.



"Sabemos que una persona con dos dosis de Sinovac que no ha recibido el booster (refuerzo) quizás esté en un mayor riesgo de contagio o no tener la inmunidad que tenía al principio, al mes de haber recibido la segunda dosis", ejemplificó Gil.



La OMS sostiene que la mayoría de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 son de no vacunados

La "vasta mayoría" de las actuales hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en el mundo son de personas no vacunadas, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, según informó la agencia de noticias Efe.



"Debemos tener muy claro que las vacunas se mantienen efectivas tanto contra la variante delta como la ómicron del coronavirus", subrayó Tedros en rueda de prensa.



"Debe ser prioritario alcanzar un 40% de tasas de vacunación en todos los países lo antes posible, y que esa tasa alcance el 70% antes de mediados de año", añadió el experto etíope.



Tedros reiteró su oposición a los programas generalizados de administración de dosis de refuerzo a toda la población, advirtiendo que "podrían prolongar la pandemia en lugar de ponerle fin" ya que desvían el suministro que debería ir a países con bajos índices de inmunización contra la COVID-19.



Pese a ello, una de cada cinco dosis administradas actualmente en el mundo es de refuerzo o adicional, indicó Tedros.

Pfizer

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de Estados Unidos autorizó hoy miércoles el uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19, el primer tratamiento oral contra esa enfermedad.



La FDA, el ente regulador de medicamentos en EE.UU., anunció su decisión en un comunicado y especificó que la pastilla puede usarse para tratar casos moderados del coronavirus en adultos y menores de 12 años que pesen al menos 40 kilogramos.



"Esta aprobación proporciona una nueva herramienta para luchar contra el coronavirus en un momento crítico de la pandemia, en el que están surgiendo nuevas variantes", dijo la funcionaria de la FDA Patrizia Cavazzoni en un comunicado.



Pfizer, que desde principios de 2021 trabaja en este antiviral, anunció recientemente que en adultos de alto riesgo, "el tratamiento redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% si se trataba dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas". También observó que reduce en un 70% las hospitalizaciones.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



