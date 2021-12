Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 415 casos nuevos, una fallecida y 3.031 casos activos, la mayor cantidad desde el 23 de julio

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.632 test y se detectaron 415 casos nuevos de COVID-19 frente a los 9.622 y 361 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizado llegó a 3,90% desde el 3,75% de la víspera.



En esta jornada falleció una mujer con diagnóstico de SARS-CoV-2. Tenía 76 años y residía en Lavalleja. Ayer también hubo un fallecido con lo que desde que se desató la pandemia los decesos así caracterizados son 6.157.



La cantidad de personas enfermas llegó a 3.031, el número más elevado de casos desde el 23 de julio, frente a las 2.866 de ayer. De ellas 19 están internadas en CTI frente a las 21 de la jornada pasada.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió hoy 0,57 llegando a 9,11 en todo el país.



Hay enfermos activos en todos los departamentos.



El plan de vacunación anticovid para los menores de entre cinco y 11 años empieza en la segunda quincena de enero

Ante la inminente llegada el 3 de enero de la primera partida de las 200.000 dosis pediátricas de Pfizer que serán administradas a niños de entre cinco y 11 años, el programa de vacunación para ellos empezará en la segunda quincena de enero, según confirmaron a El País fuentes del Ministerio de Salud Pública.



Está previsto que los primeros inoculados sean lo integrantes de los grupos de riesgo. Se estima que en la segunda semana de enero se abra la agenda para vacunarse.



Dado que la población objetivo abarca unos 300.000 niños, según datos del MSP, la vacunación no se realizará de forma escalonada por edades sino que se utilizarán las capacidades instaladas para vacunar a todos lo antes posible.



La vacunación no es obligatoria. Las autoridades esperan que se llegue a la mayor cantidad de niños vacunados antes de que comience el año escolar el 7 de marzo de 2022.



El documento en el que se basó la recomendación del MSP de vacunar sostiene que “al igual que en adultos, los niños pueden presentar también el síndrome post COVID / long COVID”. “Se estima que el 9,8% de los niños de entre 2 y 11 años con diagnóstico de COVID-19 manifiesta síntomas 5 semanas después de la infección y el 7,4% manifiesta síntomas hasta 12 semanas después de la infección”, agrega.



MSP eliminará requerimiento de hacer cuarentena a asintomáticos con tres dosis



El Ministerio de Salud emitirá se apresta a comunicar que las personas que sufran el COVID-19 de manera asintomática y tengan terceras dosis de las vacunas no deberán realizar cuarentenas.



Ante la sospecha de un caso se deberá hacer primero que nada un test de antígeno y no de PCR. El MSP ratificará que no se debe hacer los dos test simultáneos. Se quiere evitar así el incremento de costos innecesarios. Si el caso es confirmado con antígeno se hace aislamiento. Si es negativo en las 48 horas siguientes se puede realizar un PCR.



Los mayores cambios se darán ante un contacto con un positivo. El protocolo será el siguiente:



- Sintomáticos, se le hace test inicial y si es negativo guarda una cuarentena hasta el quinto día para volver a testearse.



- Asintomáticos con vacunación incompleta se hará test de antígeno y si da negativo realiza una cuarentena para hacerse un PCR al día 7 para reconfirmar.



- Asintomáticos con vacunación completa (dos vacunas) se hará test de antígeno y si da negativo no deberá realizar cuarentena (salvo que el contacto haya sido en un lugar cerrado y más de 180 días de la segunda dosis), pero sí se deberá realizar el test PCR a los 7 días.



- Asintomáticos con vacunación completa (dos vacunas) más refuerzo no deberán realizar el primer test antígeno, ni cuarentena ni PCR al séptimo día.



Por otra parte se dejará de testear a pacientes que son ingresados en instituciones de salud, salvo que sea por operación con anestesia general (en caso de tener que hacer intubación), por fibroscopia o sospecha de Covid-19.

La Unión Europea aceptará certificado de COVID uruguayo para ingresar a su territorio



La Delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay anunció este martes que el bloque "aceptará el certificado COVID de Uruguay y asimismo Uruguay acordó aceptar el certificado digital COVID de la UE para los ciudadanos europeos que lleguen".



Uruguay se integró al sistema de certificado digital de COVID y es el primer país de América del Sur en hacerlo, agrega la delegación de la UE en su cuenta de Twitter.



A raíz del acuerdo, los ciudadanos uruguayos que cumplan con los requisitos podrán acceder a la Unión Europea con menos restricciones de movilidad si presentan un certificado de vacunación, un certificado de recuperación de la enfermedad o un certificado de test de COVID-19 con resultado negativo, emitido por el Ministerio de Salud Pública.



El certificado COVID que acepta la Unión Europea es, como plantea la organización, “una acreditación digital de que una persona ha sido vacunada contra el COVID-19, o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo, o se ha recuperado del virus”. El certificado es válido para todos los países de la Unión Europea.



Según la página oficial de la UE, el certificado digital de COVID “contribuye a garantizar que las restricciones actualmente en vigor puedan suprimirse de manera coordinada”.



En este sentido, explica que “los Estados miembros deben abstenerse de imponer restricciones adicionales de viaje a las personas titulares de un certificado COVID digital de la UE, a menos que dichas restricciones sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública”.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.