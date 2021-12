Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 315 casos nuevos, un fallecido y 2.407 enfermos activos, de los cuales 14 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 9.984 test detectándose 315 casos nuevos de COVID-19 frente a los 10.865 y 274 de ayer. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes pasó de 2,52% en la víspera a 3,15% hoy.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de un paciente con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de un hombre de 74 años residente en Montevideo. Desde que se declaró la pandemia los decesos así caracterizados totalizan 6.147.



La cantidad de personas enfermas pasó de 2.307 ayer a 2.407 hoy. De ellas, 14 están internadas en CTI, cifra idéntica a la de la jornada pasada.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos activos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió 0,02, situándose en 6,94 para todo el país.



Hay enfermos activos en todos los departamentos. Rocha es el que muestra el mayor índice P7 con 25,57.

Ningún paciente con tres dosis de las vacunas anticovid ingresó a CTI, dijo el presidente de los intensivistas

En lo que va de la pandemia de COVID-19, ningún paciente con tres dosis de la vacuna ingresó a una unidad de cuidados intensivos, según informó hoy El País en su edicion impresa en base a declaraciones del presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, a la periodista Clara Lussich (@Clara Lussich).



“Uruguay cuenta con una ventaja importante con la cobertura de dosis de refuerzo y eso se nota en los ingresos a CTI”, explicó el intensivista, aunque agregó que existe “cierto efecto” sobre los vacunados en las hospitalizaciones, donde “predominan los mayores de 65 años que tienen comorbilidades”.



Pontet dijo que cerca del 80% de los pacientes que hoy están ingresados a CTI con COVID-19 no recibieron las dos dosis iniciales de vacunación, y los que sí las recibieron son todos mayores de 65. “Es un hecho que en Uruguay hoy la chance de morir estando vacunado es cercana a cero”, sostuvo el presidente de SUMI.



En el mismo sentido, el intensivista Arturo Briva dijo que “se nota un cambio en el perfil de la enfermedad en general” en terapia intensiva. “Los casos más complejos de estas últimas semanas son pacientes sin las vacunas o con dosis insuficientes”, sostuvo.



Según Pontet, “en los hechos” Uruguay logró también una protección para los no vacunados, porque al circular menos el virus, tienen menos probabilidad de enfermar gravemente.



“Es una especie de inmunidad de rebaño, aunque técnicamente no porque sí tienen riesgo de contagiarse, pero en mortalidad y casos graves sí se dio ese beneficio porque prácticamente no tenemos fallecidos diarios, ya sea con o sin vacunación”, subrayó.



Pretenden administrar la vacuna anticovid a niños de entre cinco y 11 años antes que empiecen las clases

El gobierno pretende poder inocular a los niños entre cinco y 11 años con la vacuna anticovid antes que se inicie el año lectivo que comienza en marzo, dijo hoy a la prensa el secretario de Presidencia Álvaro Delgado.



Según expresó el funcionario, la fecha de la llegada de las vacunas se sabrá “en estos días”. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salinas, anunció el lunes pasado que la vacunación en esa franja etaria comenzará entre fines de enero y principios de febrero.



El Centro europeo de control de enfermedades dice que "la vacuna sola no bastará" contra Ómicron



Una "acción fuerte" es "urgente" frente al rápido avance de la variante Ómicron y "la vacunación sola no bastará", advirtió hoy miércoles el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), según dio cuenta la agencia de noticias AFP.



"En la actual situación, la vacunación sola no permitirá impedir el impacto de la variante Ómicron, porque no hay tiempo para cubrir los déficits de vacunación existentes", declaró la directora del (ECDC), Andrea Ammon, en un comunicado por video.



La agencia europea también subió un escalón su evaluación del riesgo de esta variante, a un nivel de "muy elevada", recomendando una serie de medidas, entre ellas la vuelta al teletrabajo y una mayor prudencia en las celebraciones y viajes de fin de año.



Según el organismo, es "muy probable" que la nueva variante provoque hospitalizaciones y muertes además de las ya previstas por las anteriores proyecciones centradas en Delta, hasta ahora dominante.



Para que la carga sobre el sistema de salud siga siendo "manejable", el ECDC reiteró su llamamiento a la "reintroducción rápida y al fortalecimiento" de las medidas denominadas "no farmacéuticas" contra el COVID-19, un término que abarca las restricciones en general.



Para la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, este informe pone en evidencia que "los próximos meses serán difíciles".



"Necesitamos que haya el mayor respeto posible de las medidas de salud pública, junto con un rápido aumento de la vacunación de refuerzo para hacer frente a ómicron", indicó Kyriakides, añadiendo que es "muy preocupante" que algunos países se hayan retrasado en el despliegue de la vacunación.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico ovil[email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.