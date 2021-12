Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 274 casos nuevos, un fallecido y 2.307 personas enfermas, de las que 14 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 10.865 test y se detectaron 274 casos nuevos de COVID-19 frente a los 7.142 y 217 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 3,04% a 2,52%.



En esta jornada falleció un paciente con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de un hombre de 71 años residente en Maldonado. Desde que se declaró la pandemia los decesos así caracterizados llegan a 6.146.



La cantidad de personas cursando la enfermedad llegó hoy a 2.307 ante las 2.253 de la víspera. De ellas, 14 están internadas en CTI al igual que ayer.



El índice P7 que mide el promedio de personas enfermas en los últimos siete días cada 100.000 habitantes subió hoy 0,15 situándose en 6,92 para todo el país.



En todos los departamentos hay pacientes infectados.



Tres dosis anticovid reducen más de 800 veces las chances de morir en mayores de 50, dijo Salinas



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó esta tarde que su cartera realizó junto a Agesic un estudio en base a big data, cerrado al 10 de diciembre, en el que se hizo el seguimiento y comparación de la incidencia del COVID-19 entre personas vacunadas con dos dosis de Sinovac y una de Pfizer y personas no vacunadas.



Para el análisis se hizo una división en dos franjas etarias: la primera, de 18 a 49 años, y la segunda, de 50 a 69 años.



Según Salinas, la tasa de incidencia de contagios cada 100.000 personas por día es 60 veces mayor en la primera franja etaria cuando se trata de personas no vacunadas que en personas que sí recibieron las tres dosis.



En la segunda franja, en tanto, la tasa de incidencia de contagios es 71 veces mayor en no vacunados.



Respeto a ingresos a CTI, dijo el ministro, la tasa en no vacunados, en la franja más joven, es de 275 veces mayor que en los que tienen tres dosis. Y en la segunda franja es de 740 veces más alta.



En fallecimientos, la tasa es 50 veces mayor en personas no vacunadas en la franja de 18 a 49 años, y 812 veces mayor en el sector de 50 a 69 años.



La variante Ómicron del coronavirus se extiende a un ritmo sin precedentes, alertó la OMS

Ninguna variante del COVID-19 se ha propagado hasta ahora con tanta rapidez como Ómicron, dijo hoy martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calcula que la mayoría de los países ya están afectados, según da cuetna la agencia de noticias AFP.



"En la actualidad, 77 países han notificado casos de Ómicron, pero la realidad es que probablemente esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado. Ómicron se está propagando a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.



"Nos preocupa el hecho de que la gente considere Ómicron como leve (...) Aunque provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados", añadió.



El responsable de la OMS también advirtió a la comunidad internacional que las vacunas por sí solas no permitirán a ningún país salir de esta crisis, y pidió hacer uso de todas las medidas anticovid existentes, como las mascarillas, la ventilación y el respeto de la distancia social. "Hagan todo esto. Háganlo de forma coherente, háganlo bien", insistió.



Estudio efectuado en Sudáfrica indica que la vacuna de Pfizer protege al 70% de casos graves de Ómicron



La vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer es globalmente menos eficaz contra Ómicron, pero protege al 70% en los casos graves, según un estudio presentado hoy y realizado en Sudáfrica, donde se detectó la nueva variante del coronavirus en noviembre.



Esta nueva variante del COVID-19 plantea muchos interrogantes. Según las primeras observaciones de los científicos, aunque es más contagiosa, su elevado número de mutaciones plantea dudas sobre su resistencia a las vacunas.



El estudio, elaborado por la mayor agencia de seguros de salud privada del país, Discovery, junto a científicos del Consejo Sudafricano de Investigación Médica (SAMRC, en inglés), se basa en los resultados de 78.000 test PCR obtenidos entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre.



"La segunda dosis de la vacuna Pfizer muestra una eficacia del 70% en la reducción de las hospitalizaciones", declaró durante una rueda de prensa por internet el presidente de Discovery, Ryan Noach. Esta vacuna tenía hasta ahora un 93% de eficacia en los casos graves.



De manera general, "la eficacia de la vacuna es sensiblemente menor cuando hay un número elevado de contagios breves entre las personas vacunadas", añadió Noach. Este estudio muestra una eficacia del 33% contra el riesgo de contagio, cuando hay muchas reinfecciones, por un 80% frente a la variante delta.



"La gravedad de los casos es un 25% inferior a los de la primera ola" de la pandemia, señaló el doctor Cheryl Cohen, del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD), que participó en el estudio.



La presidenta de la SAMRC (una organización pública de investigación médica), Glenda Gray, considera los resultados "extremadamente alentadores", ya que "la vacuna se desarrolló para proteger contra las hospitalizaciones y los decesos".



"A pesar de que hay casos menos graves, los sistemas de salud podrían estar desbordados por el volumen de contagios, dada la rápida expansión de ómicron", alertó Noach.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía está lejos de terminarse.



