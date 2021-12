Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 217 casos nuevos, no hubo fallecidos y hay 2.253 enfermos, de los que 14 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 7.142 test y se detectaron 217 casos nuevos de COVID-19 frente a los 10.117 y 138 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes saltó de 1,36% en la víspera a 3,04% en esta jornada.



Hoy no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2.



La cantidad de personas cursando la enfermedad se redujo de 2.286 a 2.253. De ellas, hay 14 internadas en CTI frente a las 13 de ayer.



Hay enfermos activos en todos los departamentos.

Entre julio y mediados de octubre el 55% de los nuevos casos de COVID-19 fue de personas vacunadas

Una de las consultas más habituales que recibo de parte de ustedes, los lectores de esta newsletter, es qué porcentaje de los nuevos contagiados ya estaba vacunado contra el COVID-19 y sistemáticamente debo responderles que esa información no es divulgada por el Ministerio de Salud Pública (MSP).



Sin embargo, gracias a un pedido de acceso a la información que hizo El País, hoy puedo contarles que entre fines de julio, cuando ingreso al país la variante Delta, y el 18 de octubre pasado el 55% de los contagiados por esa cepa eran personas que ya habían recibido el esquema de vacunación completo con una anterioridad mayor a 14 días.



Entre las fechas antes mencionadas se registraron en Uruguay 625 casos de la variante Delta y, de estos, 345 habían recibido las dos dosis iniciales de la vacuna contra el coronavirus y transitado los 14 días posteriores necesarios para completar la inmunización, según la respuesta del MSP al pedido de acceso a la información cursado por El País.



Uruguay administró más de cinco millones de dosis y la población que recibió el esquema inicial es superior al 75%. Por lo tanto es “esperable” que buena parte de los infectados con Delta estén vacunados “porque las vacunas no tienen una efectividad del 100%”, según indicó a El País la infectóloga Susana Cabrera.



Durante octubre -mes al que refieren los datos- Delta se volvió dominante en Uruguay y El País informó en ese momento que el 100% de los casos se debía a esa cepa.



El comportamiento de las variantes del virus en Uruguay durante 2021 se explica, principalmente, por una transición de la P1 a la Delta. Durante mayo, junio y julio, la cepa proveniente de Brasil causó casi todos los casos de COVID-19; pero a partir de su ingreso, la variante encontrada por primera vez en la India fue haciéndose dominante hasta su consolidación en octubre.



El descenso de la presencia de P1 tuvo que ver con la virulencia de la Delta, que es tres veces más contagiosa. En este sentido, esa “competencia” entre las variantes hizo que la de India domine todos los casos de COVID-19 en Uruguay y, eventualmente, el ingreso de Ómicron, podría desplazar a Delta.



Según Cabrera, la llegada de la variante Ómicron -que ya se encontró en Argentina y Brasil y es más transmisible que la Delta- es “inevitable” y si bien no se sabe con exactitud qué respuestas darán las vacunas que se utilizaron en Uruguay contra ella, sí es probable que “la proporción de vacunados infectados sea mayor que con Delta”. Esto, debido a que Ómicron presenta cinco veces más mutaciones que la variante india. Cabrera subrayó: “Lo que puede ayudar es lograr un aumento en la cobertura de las terceras dosis de refuerzo”.



“En cualquier escenario, tener tres dosis será mejor que dos: eso es lo importante ahora”, dijo por su parte a El País el catedrático en Infectología y asesor del MSP, Julio Medina la semana pasada con respecto al arribo de Ómicron. El científico subrayó que “los datos primarios orientan a que Ómicron es capaz de reinfectar más” y, en la misma línea que Cabrera, afirmó que “la prioridad en Uruguay debe ser aumentar las terceras dosis”.



Aquí podés leer el informe completo elaborado por Clara Lussich que se publicó hoy en la edición impresa de El País.



Vacunación a niños de 5 a 11 años comenzaría entre fines de enero y principios de febrero, dijo Salinas



El ministro de Salud, Daniel Salinas, estimó hoy que entre fines de enero y comienzos de febrero comience la campaña de vacunación anticovid con dosis de Pfizer/BioNtech a menores de entre cinco y 11 años.



Uruguay actualmente brinda dosis a mayores de 12 años, pero tras una recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) de avanzar en la inmunización de los menores de entre cinco y 11 años el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio luz verde a esta posibilidad a fines del mes pasado.



"Estaríamos sobre finales de enero, principios de febrero en condiciones de comenzar con la vacunación" a menores de entre cinco y 11 años, dijo el ministro en rueda de prensa. Además, enfatizó que la inmunización a este grupo será "totalmente voluntaria".



Si se resuelve aplicar vacunas a los menores "se evita el ausentismo escolar, problemas de alimentación escolar en escuelas públicas, situaciones de maltrato intrafamiliar que es una posibilidad", sostuvo Salinas.



Además, planteó que esto impediría que el menor se "desconecte" del sistema educativo, así como una eventual cuarentena de los padres.



"Hay un conjunto de elementos beneficiosos, pero más allá de eso, algunos que hacen a proteger al mismo niño de cinco a 11 años como el síndrome inflamatorio multisistémico", añadió Salinas.



El ministro también reiteró que las dosis que se aplicarán a esta franja es un "tercio del inóculo del adulto", por lo que entiende, "eso también está cuidado".



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



