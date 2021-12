Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 269 casos nuevos, dos fallecidos y 2.311 enfermos activos, de los que 15 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 8.501 test detectándose 269 casos nuevos de COVID-19 frente a los 8.990 y 311 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados pasó de 3,46% ayer a 3,16% en esta jornada.



Hoy se produjeron dos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Una mujer de 85 años de Montevideo y un hombre de 81 de Canelones. Desde que se declaró la pandemia, las muertes llegan a 6.140.



La cantidad de personas cursando la enfermedad llegó a 2.311 desde las 2.244 de la víspera. De ellas, 15 están internadas en CTI frente a las 17 de ayer.



En el único departamento donde no hay pacientes cursando la infección es Río Negro.



Brasil abre sus fronteras para uruguayos y Argentina se apresta a liberar el ingreso por los puentes

Hoy se supo oficialmente que a partir del próximo sábado Brasil habilitará el ingreso por tierra desde Uruguay, en tanto que el canciller Francisco Bustillo anunció que es inminente que el gobierno argentino dispondrá la habilitación del ingreso a través de los puentes sobre el Río Uruguay.



El gobierno brasileño publicó una ordenanza en el diario oficial que dispone que podrán entrar al país los viajeros por “carretera o cualquier otro medio terrestre”, pero para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:



- Certificado de vacunación impreso o digital con vacunas aprobadas ya sea por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por las autoridades del país donde fue inmunizado el viajero. Además, el documento agrega que la aplicación de la última dosis debe haberse suministrado al menos 14 días antes de la fecha de ingreso a ese país.



- Prueba negativa de test para detectar el coronavirus. En el caso de que sea test de antígeno, debe ser realizado dentro de las 24 horas antes anteriores al ingreso al país. Si se trata de una prueba PCR, debe ser realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso.



Los habitantes de ciudades fronterizas y los transportistas de carga no deberán presentar comprobante de vacunación o test negativo.



Poco después que se conociera la decisión de Brasil, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, dijo en rueda de prensa que "en los próximos días, por no decir horas, ya se encuentre la solución, que obviamente involucra al Ministerio de Salud de Argentina", para la reapertura de los puentes fronterizos con ese país.



"Las noticias que me llegan en las últimas horas es que ya le habrían encontrado la vuelta" a "aspectos técnicos" vinculados con dicha apertura, señaló el secretario de Estado. En ese sentido, destacó la "mejor disposición" de su par argentino, Santiago Cafiero, para activar esta opción.



Un crucero quedó en cuarentena en el puerto de Montevideo y detectan un brote en Guichón

El crucero Viking Jupiter fue puesto en cuarentena en el puerto de Montevideo luego de que se confirmara que hay un pasajero a bordo con resultado de COVID-19 positivo, según informó la Armada Nacional



La decisión de encuarentenar la nave fue tomada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y se aguarda la confirmación de la variante de coronavirus que porta el pasajero para determinar si se lo autoriza a zarpar o no.



El crucero de bandera noruega llegó a Montevideo con 423 pasajeros y tanto ellos como los tripulantes cuentan con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19.



Según se informó, tanto pasajeros como tripulantes tenían hisopado negativo. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que uno de los pasajeros era portador del virus.



Mientras tanto, el diario El Telégrafo de Paysandú informó hoy que en Guichón se detectó un brote del coronavirus, según dio cuenta la Dirección Departamental de Salud sanducera. El periódico agregó que ahora el MSP activa mecanismos de investigación para determinar la cepa que originó los contagios.



La OMS sostuvo que la inmunidad de las vacunas anticovid tiene una duración de seis meses

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que la revisión de la información y datos científicos relacionados con la duración de la inmunidad que ofrecen las vacunas contra el COVID-19 indican que ésta se extiende hasta seis meses después de haber recibido la segunda vacuna (o la dosis única en el caso de la vacuna Jenssen).



"Hemos revisado los datos que hay y la mayoría muestra que la inmunidad tiene una duración de hasta seis meses", dijo la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, en una conferencia de prensa.



Dos dosis es lo que más se ha implementado en todo el mundo. Solo algunos países han sumado un refuerzo de tercera dosis. Siguiendo análisis como los de la OMS es que en Uruguay el Ministerio de Salud Pública estableció un calendario escalonado para aplicar terceras dosis a los grupos que ya cumplieron seis meses de la segunda dosis.



El grupo que asesora a la OMS en cuestiones de inmunización emitió hoy las conclusiones del análisis de datos que ha efectuado en los dos últimos días, pero señaló que es muy pronto para pronunciarse sobre la nueva variante Ómicron y cómo responde a las vacunas.



El grupo asesor recomendó formalmente que los países actúen con flexibilidad a la hora de planificar las próximas fases de sus programas de vacunación para contener la pandemia, que sólo la semana pasada causó 4,1 millones de nuevas infecciones confirmadas y 52.000 muertes en el mundo.



Esa flexibilidad consiste en poder inmunizar a la gente con la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra, lo que permitirá a los países que no tienen reservas de vacunas enfrentar el problema de un suministro impredecible.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.