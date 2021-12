Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 237 casos nuevos, una fallecida y 2.104 enfermos activos, de los que 17 están en CTI

Hecha la aclaración, te cuento que según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 8.887 test y se detectaron 237 contagios nuevos frente a los 6.561 y 192 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 2,93% a 2,67%.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de una mujer con diagnóstico de SARS-CoV-2, tenía 90 años y residía en Canelones. De esta forma los decesos desde que se declaró la pandemia llegan a 6.137.



La cantidad de personas cursando la enfermedad es de 2.104 y ayer eran 2.087. De ellas hay 17 internadas en CTI frente a las 19 de la jornada pasada.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió hoy 0,5 situándose en 6,77 para todo el país. Hay enfermos activos en todos los departamentos.

Radi sobre Ómicron: “Su grado de severidad no está claro, lo decisivo es la tercera dosis”



Rafael Radi, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) dijo que es objetivamente improbable que la nueva variante del coronavirus, Ómicron, no llegue a Uruguay y destacó la importancia de que las personas reciban la tercera dosis de la vacuna anticovid



“Su grado de severidad no está claro, la conducta es expectante y en el caso de Uruguay lo decisivo es avanzar a la tercera dosis. Esa tercera dosis es la clave en una variante nueva para que tenga una penetración rápida o que se mantenga bajo control”, agregó el científico en rueda de prensa.



Radi destacó que aún no se conoce con certeza el impacto de esta nueva variante desde el punto de vista epidemiológico y sanitario. "En Sudáfrica ha tenido un crecimiento importante y en algunas regiones está sustituyendo a la variante Delta. La información tiende a indicar que es una variante transmisible pero su grado de severidad no está claro”, dijo.



"Casi ciertamente" que Ómicron no es más severa que Delta, dice asesor médico en jefe de Biden



El respetado científico estadounidense Anthony Fauci dijo que aunque llevará semanas determinar la severidad de la variante Ómicron del COVID-19, los primeros indicios señalan que no es peor que las variantes previas y posiblemente sea más leve.



En declaraciones a la agencia de noticias AFP, el asesor médico en jefe del presidente de EE.UU., Joe Biden, señaló sobre la gravedad de Ómicron que "casi ciertamente no es más severa que la Delta" aunque destacó que la nueva variante es "claramente altamente transmisible", probablemente más que la delta, que es la actualmente dominante en el mundo.



"Existe alguna indicación de que hasta podría ser menos grave, porque cuando se observan algunas de las cohortes que se están siguiendo en Sudáfrica, la proporción entre el número de infectados y el número de hospitalizados parece ser menor que con la Delta", afirmó.



Empero agregó que es importante no sobrestimar esos datos porque las poblaciones seguidas eran más jóvenes y tenían menos probabilidades de ser hospitalizadas. "Creo que tomará un par de semanas, al menos en Sudáfrica", donde la variante se detectó por primera vez en noviembre, remarcó.



Datos epidemiológicos de todo el mundo también indican que la posibilidades reinfección son mayores con Ómicron.



Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, comentó que los resultados de los experimentos de laboratorio sobre la potencia de los anticuerpos de las vacunas actuales contra ómicron deberían llegar desde "los próximos días a una semana".



"Mientras tengamos más infecciones en el resto del mundo, podría llevarnos más tiempo determinar su nivel de severidad", puntualizó.



Fauci dijo que un virus más transmisible que no genera enfermedades más graves y no genera más muertes y hospitalizaciones es "el mejor escenario".



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



