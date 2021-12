Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia

Los datos de hoy: 102 nuevos contagios, dos fallecidas y 2.087 personas enfermas, de las que 19 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 6.561 test y se detectaron 192 nuevos contagios de COVID-19 frente a los 6.497 y 109 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados trepó hoy a 2,93% desde el 1,68% de la víspera.



En esta jornada se produjeron dos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de dos mujeres de Maldonado y Montevideo de 79 y 82 años respectivamente. Desde que se desató la pandemia los decesos llegan a 6.137.



La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó hoy a 2.087 desde las 2.209 que había en la pasada jornada. De ellas 19 están internadas en CTI y ayer eran 16.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 personas, bajó 0,24 situándose en 6,50 a nivel nacional. Hay personas infectadas con el coronavirus en todos los departamentos



“Es inevitable” que Ómicron llegue a Uruguay, dijo científico del Pasteur y estimó impacto similar a Delta



Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo, sostuvo esta tarde que es “inevitable” que la variante Ómicron del coronavirus llegue a Uruguay, pero estimó que el escenario que se generará será similar al causado con la variante Delta “que, gracias a la gran cobertura de vacunación que logró Uruguay, prácticamente no causó mayores problemas”.



“Cada nueva variante, más allá de sus características biológicas, no es un evento independiente respecto a lo que pasó antes. Cuando llegó P1 nuestra población estaba totalmente expuesta porque no teníamos vacunas, no se había empezado a vacunar. Fue distinto cuando llegó Delta”, explicó.



De todos modos, Iraola recalcó que todavía se están investigando las características biológicas de Ómicron. Además, dijo que en Uruguay el trabajo de vigilancia genómica continúa realizándose en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP).



Consultado sobre el número de mutaciones que tiene esta variante, que según reportes internacionales, son 30, Iraola explicó que ese número, “en sí mismo, no representa un riesgo o que el virus vaya a ser peor”.



“Las mutaciones son variabilidad que genera en el material genético del virus y obviamente puede impactar en su biología, pero también puede impactar hacia el otro lado, en vez de hacerlo más virulento o más peligroso, hacerlo más suave en cuanto a los síntomas que causa la enfermedad”, señaló.



“Cuando uno escucha que tiene 30 mutaciones, en realidad no debería alarmarse a priori, puede tener 100 mutaciones y no tener ningún efecto específico nuevo sobre la presentación de la enfermedad o alguna cosa que tenga que ver con la respuesta inmune”, agregó.



El científico aclaró que “lo que sí debe importar son las observaciones que se han hecho y que son las que despertaron alarma, como la rápida diseminación a nivel de los países donde se descubrió primero, su rápida expansión internacional (...) Ahora lo que resta es conocer mediante experimentos que se están haciendo cómo se relaciona esta nueva variante con la protección determinada por la vacuna contra las variantes previas”, afirmó.



Estados Unidos endurece desde hoy las condiciones para ingresar a su territorio

El gobierno de Estados Unidos decidió endurecer desde hoy las condiciones de ingreso al país debido a la rápida propagación de la variante Ómicron del coronavirus.



Hace un mes, Estados Unidos abrió sus fronteras para aquellas personas que tuvieran el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, tras 20 meses de restricciones en lo viajes. Sin embargo, la nueva variante del COVID-19 cambió los planes del país. Desde hoy, los viajeros que entren a Estados Unidos deben mostrar una prueba de detección negativa del coronavirus realizada como máximo un día antes de viajar. Previamente, el test se podía realizar hasta tres días antes del viaje.



En caso de haberse recuperado de coronavirus en los últimos 90 días no es necesario presentar test, pero sí documentación que certifique que ya no está enfermo, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país.



En tanto, de acuerdo a la CNN, también se prohibieron los viajes desde Sudáfrica y otros siete países vecinos, a excepción de ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales permanentes.



