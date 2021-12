Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 272 casos nuevos, sin fallecidos y 2.320 enfermos activos, de los que 16 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 9.703 test y se detectaron 272 nuevos contagios de COVID-19 frente a los 9.982 y 313 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizado bajó a 2,80% respecto al 3,13% de la víspera.



En esta jornada no se produjo ningún fallecimiento de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Ayer hubo una muerte.



La cantidad de personas cursando la enfermedad creció a 2.320 desde las 2.263 de ayer. De ellas, 16 están internadas en CTI, cifra idéntica a la de ayer.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió 0,22 ubicándose en 6,77 a nivel nacional. Hay personas infectadas en todos los departamentos.

Cohen dijo que no hay que "caer en pánico" por Ómicron y que Uruguay tiene ventaja para enfrentarla



El exintegrantes del Grupo de Asesoramiento Científico Honorario (GACH) Henry Cohen dijo que "no tenemos que caer nunca en pánico" ante la expansión de la variante Ómicron de coronavirus y señaló la ventaja que tiene Uruguay para enfrentarla.



Cohen participó junto a la también exintegrante del GACH, Mónica Pujadas, en un encuentro en el Palacio Legislativo denominado “La Pandemia y la pospandemia, un enfoque en niños, niñas y adolescentes”.



Cohen dijo que "desde el principio supimos y estuvimos enfrentando la situación de que iban a aparecer nuevas variantes. Esta es una más que está en estudio a nivel mundial. Cada vez aparece más información y hay que poner todo en perspectiva, analizarlo y tener los cuidados necesarios. No tenemos nunca que caer en pánico". Insistió en que "estas situaciones producen pánico, pero nosotros tenemos luchar contra ese pánico y bajar los pies a la tierra y analizar la información científica".



En ese sentido, sostuvo que Uruguay "tiene una gran ventaja" que es que "está muy bien vacunado mas del 75% de la población está vacunada, más del 93% de los que podrían haberse vacunado hasta el momento lo están y eso lleva a que sumando a que un tercio de los uruguayos tienen la tercera dosis lleva a que por el momento estemos protegidos y no hemos visto aún un aumento de las cifras".



Pujadas dijo, por su parte, que las poblaciones que estén vacunadas, sumado a las medidas no farmacológicas como el uso del tapabocas "en general van a tener menos riesgo ante la aparición de nuevas variables que pueden ser Ómicron u otras en el futuro".

Según la OMS, no hay ninguna muerte vinculada a la variante Ómicron por el momento



La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada a la variante Ómicron del coronavirus, indicó hoy viernes uno de sus portavoces en Ginebra.



"No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron", dijo Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra.



Pero teniendo en cuenta que muchos países incrementan sus test para intentar detectar la nueva variante "tendremos seguro más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos", dijo.



La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en el sur de África pero desde que las autoridades sudafricanas alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se han registrado casos de covid debidos a ómicron en unos 30 países en todos los continentes.



Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local.



La OMS considera que la probabilidad de que Ómicron se extienda por todo el mundo es "elevada" aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad reales de esta variante.



El portavoz subrayó que la inmensa mayoría de los nuevos casos de covid están provocados actualmente por la variante Delta.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana y no dejes de cuidarte que esto todavía no terminó.



