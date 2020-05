Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Otro viernes más en este universo de pandemia. Así que empecemos con lo que pasó hoy con el COVID-19 que hasta el lunes no vuelvo a pasar por tu casilla.

Ocho casos nuevos y 1.016 exámenes este viernes

Este viernes se registraron ocho casos más de COVID-19 respecto al jueves. De esta manera, la cifra desde el comienzo del brote sube a 732, de las cuales 160 personas cursan la enfermedad al momento.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) también indicó que hoy se realizaron 1.016 exámenes, con 1.012 resultados negativos. El resto de los datos compartidos esta noche están en esta nota.

El protocolo para los comercios

Hoy se firmó un protocolo que marca cómo deberán trabajar los comercios de todo el país de ahora en más para evitar los contagios. Los locales tendrán que contar con alcohol en gel, se aconseja la distancia física, pero también este documento señala qué hay que hacer en caso de que un trabajador tenga COVID-19 o sea un caso sospechoso.

Toda la información acerca de lo que se acordó este viernes la encontrás acá.

Aplanando la curva

Una de las cosas que nos gritan desde los cuatro puntos cardinales desde que comenzó todo esto es la necesidad de achatar la curva de contagios. Y, por este lado, parece que hay buenas noticias.

Esta nota explica que ayer, de acuerdo a los cálculos de Andrés Ferragut (Universidad ORT) y Ernesto Mordecki (UdelaR), cada caso nuevo en Uruguay infectaba, en promedio, a 0,92 personas. ¿Qué quiere decir? Que el ritmo reproductivo (R0) era menor a uno por lo que la enfermedad (o al menos la pandemia) moriría en un tiempo.

Breve como ministro de Salud en Brasil

Menos de un menos en el cargo fue lo que duró el hasta hoy ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, que este viernes presentó su renuncia. La decisión se debió a “incompatibilidades” con el presidente Jair Bolsonaro.

Teich había sustituido el 17 de abril a Luiz Henrique Mandetta, cesado por Bolsonaro también por discrepancias en relación a las medidas para controlar la propagación del COVID-19, que ya ha dejado más de 14.000 muertes en el país vecino.

En la tarde Teich dio una conferencia de prensa en la que no ahondó en las causas de su salida ("la vida está hecha de elecciones y hoy elegí salir", dijo), pero parecería ser que la gota que derramó el vaso fue la presión de Bolsonaro para extender el uso de la cloroquina, algo que ahora está limitado a los casos más graves de COVID-19.

Trump y la vacuna

Donald Trump habló este viernes y se mostró optimista en relación a cuán cerca se está de conseguir una vacuna que nos inmunice contra el nuevo coronavirus.

"Estamos buscando tenerla para fin de año si podemos, quizás antes", comentó el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca.

Trump maneja tiempos más cortos que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que ayer dijo que una vacuna podría estar lista en un año en un "escenario optimista".



Me despido hasta el lunes. ¿Ya tenés planes para el fin de semana? Yo todavía no sé bien qué voy a hacer, pero seguro incluye mirar los últimos capítulos que me quedan de Normal People, una serie que arranqué hace unos días y que me encantó. Basada en un libro del mismo nombre de la escritora irlandesa Sally Rooney, está muy bien actuada y divinamente filmada. Uso y recomiendo.

Cuidate, cuidá al resto y lavate las mano.

