Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 272 casos nuevos, sin fallecidos y 2.171 enfermos activos, de los que 15 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 9.763 test detectándose 272 nuevos casos de COVID-19. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue de 2,78%, bastante por encima del 1,90% de la víspera.



En esta jornada no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Ayer hubo uno.



La cantidad de personas cursando la enfermedad creció hoy a 2.171 desde las 2.075 de ayer. De ellas 15 están internadas en CTI y en la pasada jornada eran 12.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos en los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió hoy 0,20 ubicándose en 6,25 para todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.



Moratorio dijo que se analizan muestras para saber si la variante ómicron entró al país

El científico Gonzalo Moratorio, al frente del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, informó que ase estudian muestras de coronavirus para determinar si la nueva variante Ómicron ya ingresó o no al país.



"Se está monitoreando de forma continua lo que es la dinámica del virus en el país y, desde hace pocos días, con lo que es la denominación de una nueva variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, para intentar detectar lo más rápidamente posible si esta variante está en el país", expresó el científico en declaraciones a Telemundo.



Moratorio recordó que actualmente hay dos pacientes en el Hospital Alberto Einstein de San Pablo contagiados con ómicron, lo que hace que se prendan las alertas. "Eso es así ya que ingresaron un montón de turistas paulistas por la Libertadores, hay que pensar en Palmeiras", expresó.



Asimismo, el científico indicó que también tienen muestras de los brasileños que llegaron al país la semana pasada y aseguró que se cuenta con una herramienta PCR específica para poder detectar esta variante.



"Lo importante es no ser alarmistas, sino ser respetuosos, ser cautos. Todavía no sabemos mucho de esta variante. Se necesita más tiempo de la vida real y más experimentación para poder entender su dinámica y realmente poder tomar decisiones", indicó.



Con respecto a la eficacia de las vacunas, expresó que la misma novedad de la variante es lo que hace que no haya información suficiente para poder determinar si sirven o no contra la variante. "Esperamos que sigan siendo eficaces. Hay que ver si reducen un poco su eficacia dada la gran cantidad de cambios, de mutaciones, que tiene" Ómicron, dijo.

La OPS estima que ómicron puede circular "pronto" en las Américas



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó hoy miércoles que la nueva variante del coronavirus ómicron puede estar "pronto" circulando en las Américas, tras identificarse sólo casos importados en tres países del continente.



Brasil, Canadá y Estados Unidos ya reportaron casos en los últimos días, todos de personas provenientes de África. "Es probable que otros países comiencen a ver pronto esta nueva variante en circulación", señaló en rueda de prensa Carissa Etienne, directora de la OPS.



"Por eso es importante que los países redoblen sus esfuerzos de vigilancia, compartan secuencias con la Red de Vigilancia Genómica de las Américas y notifiquen cualquier caso de ómicron a la OMS", añadió.



"La velocidad y la transparencia son especialmente cruciales en este momento", apuntó.



Ómicron, reportada por primera vez por Sudáfrica el 24 de noviembre, fue declarada el viernes "variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La OPS dijo que no se ha demostrado transmisión comunitaria de ómicron en las Américas, donde delta sigue siendo la variante predominante.



Brasil es por ahora el único país de Latinoamérica en informar casos de la nueva cepa. El miércoles confirmó un tercer contagio en un viajero proveniente de Etiopía, tras los dos primeros informados el martes en personas procedentes de Sudáfrica que desembarcaron en Brasil el 23 de noviembre.



Expertos investigan si la gran cantidad de mutaciones de ómicron puede hacerla más transmisible o resistente a las vacunas, pero los estudios para determinarlo tomarán varios días más.



"Hay que aislar el virus, cultivarlo y exponerlo a sueros de pacientes convalecientes o de personas vacunadas. (...) Eso requiere dos semanas normalmente para tener los primeros resultados", explicó Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes de la OPS.



Etienne instó a la población a no asustarse, pero insistió en la necesidad de vacunarse y reducir el riesgo de exposición al virus manteniendo el uso de mascarillas, especialmente en espacios públicos cerrados, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.