Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 200 casos nuevos, un fallecido y 2.075 enfermos activos, de los que 12 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.518 test y se detectaron 200 nuevos casos de COVID-19 frente a los 8.015 y 162 respectivamente de ayer. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue de 1,90% y en la víspera había sido 2,02%.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de un hombre de 62 años residente en Montevideo con diagnóstico de SARS-CoV-2. Desde que se declaró la pandemia los decesos llegan a 6.131.



La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó hoy a 2.075 desde las 2.086 que había ayer. De ellas 12 están internadas en CTI frente a las 12 de la víspera.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó 0,09, situándose en 6,05 para todo el país. Al día de hoy hay enfermos activos en todo el país.



Hay opiniones encontradas en cuanto a efectividad de las vacunas actuales sobre la nueva variante del covid

Altos ejecutivos de alguna de las farmacéuticas que producen vacunas anticovid no se ponen de acuerdo en cuanto a la efectividad de los fármacos que se aplican actualmente sobre la nueva variante originada en África, deninada ómicron.



Stephane Bancel, el presidente del laboratorio estadounidense Moderna, declaró al diario Financial Times, que las vacunas anticovid creadas hasta ahora podrían tener dificultades para combatir la variante ómicron y llevará meses ultimar un nuevo inmunizante eficaz contra esa cepa, declaró



Bancel declaró, en una entrevista publicada hoy martes, que los datos sobre la eficacia de las vacunas actuales contra la nueva cepa llegarán en las próximas dos semanas pero que, aún así, los científicos no son optimistas.



"Todos los científicos con los que he hablado [...] sienten que 'esto no va a ser bueno'", dijo. La advertencia de Bancel coincidió con una reunión de urgencia de los ministros de Salud del G7 sobre la nueva variante, que se está expandiendo por el mundo y empujando a diferentes países a cerrar sus fronteras de nuevo e reinstaurar limitaciones a los viajes.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que ómicron representa un riesgo "muy alto".



Bancel explicó que los investigadores están preocupados porque 32 de las 50 mutaciones halladas en la cepa ómicron se encuentran en la proteína de la espícula, una parte del virus que las vacunas usan para reforzar el sistema inmunitario contra el coronavirus.



El presidente ejecutivo de Moderna indicó al Financial Times que podría producirse una "disminución importante" de la eficacia de las vacunas actuales contra el COVID-19.



Moderna está trabajando en un inmunizante específico contra ómicron, así como el laboratorio estadounidense Pfizer, según indicaron ambas empresas.



Por su parte, Ugur Sahin, fundador y CEO del laboratorio BioNTech, que desarrolló la vacuna distribuida por Pfizer dijo al Wall Street Journal que “Es poco probable que ómicron cause enfermedades graves en personas vacunadas”.



El ejecutivo llamó a la calma en relación al surgimiento de la nueva variante, pero remarcó la necesidad de reforzar y acelerar las campañas de vacunación y refuerzo contra el COVID-19, según recoge Infobae.



Sahin explicó que ómicron podría eludir los anticuerpos que generan las vacunas y que ello podría generar más contagios (por una reducción de la efectividad), pero agregó que es el virus seguiría siendo vulnerable a las células inmunitarias que lo destruyen.

La OMS aconseja no viajar a mayores de 60 años y personas vulnerables



Las personas con riesgo de contraer el coronavirus, incluidas las mayores de 60 años, deben evitar viajar, recomendó hoy martes la Organización Mundial de la Salud, tras la aparición de la nueva variante ómicron, considerada preocupante, informó la agencia de noticias AFP.



"Se debe aconsejar a las personas que no tienen buena salud o que corren el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad COVID-19 o de morir, incluidas las de 60 años o más o las que tienen comorbilidades (por ejemplo, cardiopatías, cáncer y diabetes), que pospongan el viaje", señala la OMS en un documento técnico.



La ANEP autorizó a realizar fiestas de fin de año en escuelas, liceos y UTU



La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) junto con el Consejo Directivo Central (Codicen) resolvieron dar la potestad a cada centro educativo de Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional (UTU) para "autorizar la realización de actos de clausura, cierre de actividades y actos de colación".



En la resolución se destaca “la importancia que revisten los actos de fin de cursos para esta administración, por entender que a través de ellos se celebra el esfuerzo depositado por toda la comunidad educativa en el año lectivo”.



“Se considera pertinente autorizar la realización de actos de clausura, cierre de actividades y actos de colación, sugiriendo realizarlos en espacios abierto o en su defecto con el 75% del aforo total del establecimiento, aplicando debidamente los protocolos aprobados en ocasión del retorno a la presencialidad”, agrega.



La ANEP dispuso que los actos deberán efectuarse por grado o nivel educativo, de acuerdo con las características de cada establecimiento, aplicando los protocolos sanitarios correspondientes, siendo de uso obligatorio el tapabocas en todas las personas que asistan.



Daecpu propuso a la Intendencia que el acceso al Teatro de Verano sea exclusivo para público vacunado



Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay) publicó esta tarde un comunicado en el que informa que solicitó a la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo, coorganizadora del Carnaval 2022, la posibilidad de funcionar durante el próximo concurso oficial con el 100% del aforo disponible, admitiendo la venta de entradas únicamente para personas vacunadas.



"La decisión de nuestra institución se basa en un dato objetivo de la realidad que establece que, al momento del inicio de las actividades carnavaleras, la gran mayoría de los uruguayos estarán inmunizados contra el COVID-19", reza el comunicado.



Según informan, la implementación del aforo al 100% para público vacunado "estará en sintonía con la de grandes eventos pertenecientes a las áreas de la cultura, deporte y otras actividades que concentren público masivamente". Dos ejemplos de ello son los recitales que Jaime Roos y No Te Va Gustar ofrecerán en diciembre en el Estadio Centenario.



"Daecpu asume esta responsabilidad atendiendo múltiples razones y recomendaciones sanitarias, pero también una realidad económica, que establece que, en lo estrictamente referente al Concurso Oficial del Teatro de Verano, los ingresos de las agrupaciones se verían seriamente afectados si se recurriera a una reducción de sus ingresos", agrega el comunicado.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



