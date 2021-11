Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 162 casos nuevos, un fallecido y 2.086 personas enfermas, de las que 15 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae, hoy se validaron 8.015 test detectándose 162 nuevos casos de COVID-19 frente a los 6.894 y 169 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó desde el 2,45% de la víspera a 2,02% hoy.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de un hombre de 78 años residente de Montevideo con diagnóstico de SARS.CoV-2. Desde que se declaró la pandemia los decesos llegan a 6.130.



La cantidad de personas que cursan la enfermedad bajó hoy a 2.086 desde las 2.136 de ayer. De ellas 15 están internadas en CTI y en la víspera eran 12.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, subió hoy 0,005 situándose en 6,14 para todo el país. En todos los departamentos hay enfermos activos.

El G7 advierte que la variante ómicron es "altamente transmisible" y requiere "medidas urgentes"

La variante ómicron es "altamente transmisible" y requiere una "acción urgente", advirtieron hoy lunes los ministros de Sanidad del G7 tras una reunión de urgencia convocada por Londres, informó la agencia de noticias AFP.



"La comunidad internacional se enfrenta a la amenaza de una nueva variante altamente transmisible del COVID-19, que requiere una acción urgente", dijeron los ministros en una declaración conjunta tras la reunión.



"Los ministros elogiaron el trabajo ejemplar de Sudáfrica para detectar la variante y alertar a los demás", añadieron, al tiempo que lamentaron las restricciones impuestas a esa nación.



Los países del G7 también "reconocieron la importancia estratégica de garantizar el acceso a las vacunas", "preparando" a los países para recibir las dosis, proporcionando "asistencia operativa, cumpliendo nuestros compromisos de donación, abordando la desinformación sobre las vacunas y apoyando la investigación y el desarrollo".



La nueva variante supone un "riesgo muy alto" a nivel mundial, había advertido la Organización Mundial de la Salud.



La lista de países en los que se detectó está creciendo, especialmente en Europa, después de que en noviembre se registraran los primeros casos en países de sur de África.



"Dadas las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad, la probabilidad de que ómicron se extienda a nivel mundial es elevada", indicó la OMS, aunque indicó que, por el momento, no se ha registrado ninguna muerte asociada a esta mutación.



Por ello, "podría haber futuros picos de COVID-19, que podrían tener consecuencias severas", agregó la organización, en un documento técnico publicado hoy, en el que también da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance, aunque todavía hay muchas incógnitas sobre su virulencia y su transmisibilidad.



Ómicron fue identificada por primera vez la semana pasada en Sudáfrica.

Este país de África austral ya contabilizó estas últimas semanas un rápido aumento de los contagios: el domingo hubo 2.800 nuevos casos, frente a los 500 de la semana anterior. Cerca de tres cuartas partes de los contagios señalados recientemente se deben a esta nueva variante.



"Aunque ómicron no es clínicamente más peligrosa y que las primeras señales todavía no son alarmantes, probablemente observaremos un aumento de casos debido a la rapidez de la transmisión", dijo el epidemiólogo sudafricano Salim Abdool Karim, que pronosticó que el país alcanzará seguramente los 10.000 nuevos casos diarios de coronavirus a finales de esta semana.



Numerosos países han detectado ya casos vinculados a esta variante, desde Reino Unido a Alemania, pasando por Canadá, Holanda e Israel. Y la lista no deja de crecer, con infecciones en Portugal, Austria y Escocia señaladas este lunes.



Pfizer ya comenzó a trabajar en una versión de la vacuna anticovid contra la variante ómicron

Pfizer ya comenzó a trabajar en una nueva versión de su vacuna anticovid dirigida más específicamente a la variante ómicron, en caso de que el inmunizante actual no sea lo suficientemente eficaz contra esta variación, aseguró hoy lunes el director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense, Albert Bourla.



"Aún hay muchas cosas que se desconocen" en torno a la nueva variante, detectada en el sur de África y considerada "preocupante" por la OMS, dijo el ejecutivo en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC. "Sabremos lo esencial de lo que necesitamos saber en unas cuantas semanas", agregó.



Pfizer ya ha creado dos nuevas versiones de su vacuna en menos de cien días, contra las variantes delta y beta, que finalmente no fueron usadas. "En 95 días, tendremos la nueva vacuna contra ómicron", dijo Bourla.



El laboratorio Moderna, que también produce una vacuna contra el COVID-19, anunció el viernes pasado su intención de desarrollar una dosis de refuerzo específica para ómicron.



El director de Pfizer aseguró sin embargo que siguen "confiando" en la vacuna que es distribuida actualmente, indicando que la farmacéutica usó "una buena dosificación desde el comienzo".



La píldora anticovid desarrollada por Pfizer para tratar la enfermedad, que ha demostrado una eficacia del 89% contra las hospitalizaciones y muertes en ensayos clínicos, fue en tanto "desarrollada con la idea" de que iban a aparecer mutaciones del virus, dijo Bourla.



"Tengo confianza en la capacidad (de la píldora) de funcionar con todas las mutaciones, incluida ómicron", afirmó.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



