Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 214 casos nuevos, un fallecido y 2.047 enfermos activos, de los que 11 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 9.938 test detectándose 214 nuevos casos de COVID-19 frente a los 10.742 y 242 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó hoy a 2,15% desde los 2,25% de la víspera.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de un hombre de 64 años de Montevideo con diagnóstico de SARS-CoV-2. Ayer habían fallecido cuatro personas. Desde que se declaró la emergencia sanitaria los decesos así catalogados llegan a 6.124.



La cantidad de personas cursando la enfermedad se ubicó hoy en 2.047 y en la jornada pasada eran 2.061. De ellas 11 están internadas en CTI, cifra idéntica a la de ayer.



El índice P7, que mide la cantidad de enfermos durante los últimos siete días cada 100.000 habitantes, bajó hoy 0,07 ubicándose en 5,44 para todo el país. Solo en Río Negro no hay personas infectadas con el virus.

En enero comienzan a llegar las vacunas para niños de entre cinco y 11 años, anunció Delgado

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció esta tarde que a partir de la segunda quincena de enero comenzarán a llegar al país las vacunas de Pfizer/BionNTech para niños de entre cinco y 11 años.



"El objetivo del gobierno es poder llegar al inicio del año lectivo con aquellos niños que se quiera vacunar ya inmunizados", dijo Delgado y señaló que el plazo entre primera y segunda dosis es de 21 días.



Por otra parte, el funcionario anunció que desde el1 de diciembre se pondrán a disposición de los turistas que ingresen a Uruguay 200.000 vacunas contra el COVID-19.



Aquellos turistas que deseen acceder a la vacuna deberán agendarse en la web del Ministerio de Salud Pública. Se dispondrá de dosis para mayores (una única dosis de refuerzo) y para menores de entre 12 y 18 años, para los que se podrá disponer de las dos vacunas. Delgado precisó que no están incluidos los menores de 11 años.



Además, señaló que desde el 1 de diciembre se dispondrá de vacunatorios especiales para turistas que tendrán correlato con las distintas vías de entrada al país.



MSP flexibiliza recomendaciones para fiestas en cuanto a duración, baile y gastronomía



El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer hoy viernes una actualización de las recomendaciones para la realización de fiestas y eventos en el marco de la pandemia de COVID-19.



En un comunicado informó que “respecto a los aforos, se considera apropiado tomar como guía de referencia lo que determinan las intendencias departamentales. No obstante, se deberían establecer dos pautas, una para asistentes inmunizados y otra para asistentes sin vacunación o mixtos”.



“A partir de los aforos determinados, se establece hasta un 100% en espacios abiertos y hasta un 80% en espacios cerrados, para aquellos lugares a los cuales asistan solo personas inmunizadas”, indica el MSP y agrega que “si hubiere asistencia mixta (personas vacunados en forma parcial o total, y no vacunadas), se establece un aforo de hasta un 70% en espacios abiertos y hasta 65% en espacios cerrados”.



Por otra parte, se informa que “se considera apropiado” extender la duración de los eventos a 7 horas.



Además, el Ministerio informa respecto a las instancias de baile, que “sigue vigente lo establecido en cuanto a que sólo podrán desarrollarse en las fiestas o eventos con concurrencia exclusiva de personas totalmente inmunizadas”.



Podés ver aquí todos los detalles de las nuevas disposiciones.

La OMS clasificó como "preocupante" la variante sudafricana del coronavirus



La Organización Mundial de Salud (OMS) clasificó como "preocupante" la variante de coronavirus detectada en Sudáfrica el 11 de noviembre, cuyo nombre científico es B.1.1.529. Además definió que la denominación griega para identificarla será Omicron.



La OMS reconoce que algunas de las nuevas mutaciones de la variante Omicron parecen sugerir una aún mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores, con casos detectados "en casi todas las provincias sudafricanas".



"La variante se ha detectado a un ritmo más rápido que en anteriores surgimientos en el número de infecciones, lo que podría indicar que tiene ventaja a la hora de propagarse", subrayaron los expertos de la OMS en un comunicado.



No indicaron por ahora si la nueva variante es más o menos resistente a las vacunas anticovid, pero sí señalaron que los test de diagnóstico de la enfermedad con PCR parecen seguir valiendo para detectarla.



La variante omicrón, que ha llevado a muchos países a suspender los vuelos con África austral, preocupa por el alto número de mutaciones que presenta, pues en apenas dos semanas se han detectado ya una treintena, con casos confirmados no sólo en Sudáfrica sino también en la vecina Botsuana, en Hong Kong (China) o en Bélgica.



Las variantes de riesgo son seguidas de forma más intensa por la OMS y los laboratorios globales, y además de la omicrón hay otras cuatro: alfa (primero detectada en Reino Unido), beta (también en Sudáfrica), gamma (Brasil) y delta (India).



El grupo asesor de la OMS no emitió nuevas recomendaciones sobre limitación a los viajes u otras medidas sanitarias preventivas, pero sí pidió a la comunidad científica internacional que continúe los trabajos de seguimiento de ésta y nuevas variantes.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen finde semana y no olvides seguir cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.