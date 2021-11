Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy: 223 casos nuevos, tres fallecidas y 2.000 enfermos, de los que 12 están internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 10.296 test y se detectaron 223 nuevos casos de COVID-19, mientras que ayer habían sido 10.268 y 223 respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue 2,16% hoy y 2,17% en la víspera.



En esta jornada se produjeron tres fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, todas ellas mujeres, de 70, 77 y 90 años de Treinta y Tres, Canelones y Montevideo respectivamente. Desde que se declaró la pandemia los decesos por esta razón llegan a 6.119.



La cantidad de personas con la enfermedad en curso llegó a 2.000 hoy frente a las 1.958 de la pasada jornada. De ellas 12 están internadas en CTI y ayer eran 15.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos durante los últimos siete días cada 100.000 habitantes, se redujo 0,15 hoy bajando a 5,25 a nivel de todo el país. Hay personas infectadas en todos los departamentos.



Comisión asesora local recomendó vacunar a niños contra el covid y desató protestas de grupos antivacunas

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas y grupo ad-hoc recomendó esta tarde la extensión de la vacunación contra el COVID-19 en niñas y niños de entre cinco y 11 años "no obligatoria, en forma escalonada". Grupos antivacunas que esperaban la decisión frente a la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP) protestaron contra ella y marcharon hacia la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia.



La vacunación comenzará el año próximo, en fecha a determinar, pero antes del inicio de las clases, informaron fuentes del MSP a El País. Según el comunicado del ministerio, la inoculación "comenzará en grupos de riesgo".



Además, indica que “se continuará con el proceso de revisión de la evidencia emergente y se actualizará la recomendación, así como su fortaleza a medida que evolucione la evidencia".



El comunicado agrega que "acorde a la mejor evidencia actual disponible, este grupo técnico, por mayoría, recomienda la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNTech".



Entre los líderes de la movilización contra la decisión estuvieron el abogado Gustavo Salle y el médico Javier Sciuto, quienes expresaron sus críticas hacia la política del gobierno respecto al COVID-19, que consideraron "nazista".



"Salinas genocida" fue uno de los cánticos que entonaron en la manifestación, además de "los niños no se tocan" y "con los niños no te metas o lo vas a lamentar".



Tras manifestarse en la puerta del Ministerio de Salud, emprendieron la marcha rumbo a la Torre Ejecutiva por 18 de julio.



La eficacia de las vacunas anticovid bajó al 40% por la variante Delta, según la OMS

La variante Delta del coronavirus, muy contagiosa, redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó el miércoles el jefe de la OMS, instando a la gente a seguir usando máscaras y a respectar las medidas de distanciamiento, según informó la agencia de noticias AFP.



"Las vacunas salvan vidas, pero no impiden totalmente la transmisión del COVID-19", explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa sobre la pandemia, que está causando estragos en Europa.



"Hay datos que sugieren que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión un 60% pero, con la aparición de esta variante, cayeron a 40%", señaló.



"En muchos países y comunidades, tememos que exista la idea errónea de que las vacunas han puesto fin a la pandemia, y que las personas vacunadas ya no necesitan tomar más precauciones", añadió.



Europa está en el epicentro de la pandemia con dos tercios de los casos globales

Los casos globales de COVID-19 durante la semana pasada ascendieron un 6% respecto a los siete días anteriores y totalizaron 3,6 millones, de los que dos tercios (2,4 millones) se registraron en Europa, el actual epicentro de la pandemia, según los datos publicados hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y divulgados por la agencia de noticias Efe.



Además, la variante Delta, más contagiosa, comienza a convertirse en la única circulante.



El ascenso semanal es el quinto consecutivo, aunque como en las semanas anteriores en realidad Europa es la única región donde aumentan los casos (un 11% la semana pasada), mientras que éstos se mantuvieron estables en América y Asia Oriental y bajaron en África, Asia Meridional y Oriente Medio.



El Viejo Continente también registró más de la mitad de los fallecimientos por COVID la semana pasada (29.000 de un total de 51.000, que suponen un aumento del 6% con respecto a los siete días anteriores).



En este indicador hay disparidad, ya que mientras los fallecimientos en Europa subieron un 3%, en América el alza fue del 19%, aunque las cifras absolutas fueron menores (13.000 muertos), mientras que en Asia Oriental los fallecidos subieron un 29% (3.100) y en el resto de regiones hubo descensos.



Estados Unidos se mantiene como el país con más casos semanales (558.000, una cifra similar a la de la semana anterior), seguido por Alemania (333.000 contagios, un 31% más) y el Reino Unido (281.000, un ascenso del 11%).



En el acumulado desde el inicio de la pandemia, los casos globales ascienden a 257 millones, mientras que los fallecidos son 5,1 millones, de acuerdo con las estadísticas de la OMS.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



