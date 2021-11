Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 223 contagios nuevos, un fallecido y 1.958 enfermos, de los que 15 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.268 test y se detectaron 223 nuevos contagios de COVID-19 frene a los 7.811 y 149 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados subió hoy a 2,17% desde el 1,91% de la víspera.



En esta jornada se produjo la muerte de un hombre de 70 años de Montevideo con diagnóstico de SARS-CoV-2. De esta forma, los decesos por esta razón desde que se declaró la pandemia ascienden a 6.116.



La cantidad de personas cursando la enfermedad llega a 1.958 frente a las 1.934 de ayer. De ellas hay 15 internadas en CTI, cifra idéntica a la de la víspera.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de la última semana por cada 100.000 habitantes, subió hoy 0,02, situándose en 5,40. Al día de hoy en todo el país hay pacientes cursando la enfermedad.

Cohen sobre conveniencia de inocular niños: "El riesgo de vacunar es menor que el de no vacunar"



En medio de la polémica desatada en el país acerca de la conveniencia o no de vacunar con el COVID-19 a los menores de entre cinco y 11 años, el excoordinador del GACH Henry Cohen aseguró que el riesgo de inocular a los niños "es menor que el riesgo de no vacunar", en entrevista con Medio Públicos (Canal 5).



El médico recordó que en Estados Unidos, un grupo de expertos independientes aprobó la vacunación con solo una abstención y ningún voto en contra la vacunación en niños de esas edades, luego lo hizo la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) y luego el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



"Los trabajos científicos dan que la vacuna tiene un 91% de protección con muy pocos efectos secundarios", indicó Cohen y agregó: "Si además analizamos que luego de eso se empezó a vacunar rápidamente, vemos que por ahora no se han visto efectos secundarios importantes", expresó.



Por lo tanto, estableció el excoordinador del GACH, "comparar el riesgo de vacunar, con el riesgo de no vacunar, creo que el riesgo de vacunar es menor que el de no vacunar", indicó.



De todas maneras, Cohen aclaró que se trata de un juicio propio y que en Uruguay es la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones la que deberá informar al gobierno sobre el tema. La comisión se reunirá el miércoles de esta semana con ese objetivo, indicó.



"Está integrada por las mejores personas del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química, en su momento hubo integrantes que representaron al GACH. Son unas personas que más saben sobre el tema y cada resolución que han tomado ha sido bien evaluada y estudiada a fondo", estableció.



Con respecto a los grupos denominados "antivacunas" y su posición, Cohen dijo: "Yo disfruto mucho de vivir en democracia y una de las características de la democracia es la libertad de expresión y de opinión. Así que cualquier opinión respetuosa es bienvenida", expresó.



"El problema es cuando se sale de ese ámbito, cuando hay insultos, cuando hay menosprecios, cuando hay historias inventadas. Eso es inadmisible, para mi criterio", indicó.



Anuncian primeros ensayos alentadores de nueva vacuna anticovid-19

Los primeros ensayos de una vacuna contra el COVID-19 que apuesta por un tipo de inmunidad diferente de la que tienen las vacunas clásicas han dado unos resultados esperanzadores, destacó un estudio este martes.



Los primeros ensayos (fase 1) en Alemania de un proyecto de vacuna contra el coronavirus, denominado CoVac-1, mostraron que estimulaba una inmunidad relacionada con los linfocitos T, según este estudio publicado en la revista Nature del que da cuenta la agencia de noticias AFP.



Los linfocitos T son un tipo de glóbulos blancos responsables de la segunda etapa de la respuesta inmunitaria, la inmunidad celular, que completa la de los anticuerpos mediante el ataque directo a las células infectadas y no solamente contra los virus que circulan en el organismo.



Para la primera evaluación clínica de esta vacuna participaron 36 personas de 18 a 80 años de edad, que recibieron una sola dosis de esta vacuna experimental.



El CoVac-1 tiene como objetivo provocar una inmunidad duradera contra el SARS-CoV-2, producida mediante los linfocitos T, para reproducir en la medida de lo posible la inmunidad adquirida a través de una infección natural.



Esta inmunidad inducida por las células T es una "respuesta importante para el control de los virus y podría ser utilizada para las personas inmunodeficientes", destaca el artículo de Nature.



Todos los participantes mostraron una reacción "específica" al SARS-CoV2 mediante los linfocitos T "28 días después de la vacuna, reacción que persistió durante al menos 3 meses".



Esa respuesta sobrepasó la provocada por la infección natural del coronavirus. Y no fue "alterada" por ninguna variante actual (alfa, beta, gama y delta).



Estos resultados son sin embargo muy embrionarios y solamente ensayos más amplios podrán confirmar el interés real de esta vacuna para proteger contra el COVID-19.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



