Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy: 149 casos nuevos, sin fallecimientos y 1.934 personas enfermas, de las que 15 están en el CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 7.811 test y se detectaron 149 nuevos contagios de COVID-19 frente a los 5.944 y 132 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó a 1,91% frente a 2,22% de la víspera.



En esta jornada no se produjeron muertes de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Ayer hubo tres.



La cantidad de enfermos en curso bajó de 2.002 el domingo a 1.934 hoy. De ellas hay 15 internadas en CTI y en la pasada jornada eran 14.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos en los últimos siete días cada 100.000 personas, subió hoy 0,07 llegando a 5,38.



Hay enfermos en todo el país.



Bruselas advierte de una nueva ola de la pandemia impulsada por no vacunados



La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, advirtió hoy lunes de que Europa está sumida en una nueva ola de la pandemia de coronavirus y lamentó que en esta ocasión se trate de una crisis sanitaria impulsada por las personas que no se han vacunado, informó la agencia Efe.



En un debate parlamentario sobre la coordinación de las medidas en los diferentes países europeos ante el reciente aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, Kyriakides incidió en que su mensaje principal ante la Eurocámara es que "las vacunas funcionan" e insistió en que "siguen siendo un arma clave en nuestro arsenal".



"Muchas personas, jóvenes y mayores, hubieran estado en una situación mucho peor si no hubiera sido por el desarrollo récord de los programas de vacunación contra el covid. Pero ahora enfrentamos una pandemia impulsada por los no vacunados", apuntó la comisaria chipriota.



Kyriakides admitió que las cifras al alza de contagios, incluso en zonas donde la tasa de vacunación es elevada, están "desafortunadamente alimentando las dudas sobre las vacunas" y pidió que "todo el mundo tome una postura firme" contra ello.



"No hay duda de que las vacunas son efectivas contra la enfermedad más severa y protegen de hospitalizaciones y la pérdida de la vida. Incluso con la variante dominante delta, que es más transmisible y grave, se siguen evitando muertes", afirmó, al tiempo que pidió que se mantengan también las medidas "no farmacéuticas" como las mascarillas o la distancia social.



Se endurecen las protestas contra las medidas sanitarias para contener el COVID-19



Unas 35.000 personas manifestaron ayer domingo en Bruselas en contra de las restricciones adoptadas para frenar la pandemia, en particular la obligación de presentar el certificado de vacunación para acceder a lugares públicos, en una marcha en la que se han producido incidentes entre la policía y participantes en la protesta.



La manifestación, autorizada por el ayuntamiento de la capital belga, partió en torno a las 13.30 hora local de la estación del Norte y a media tarde recorre el centro de la ciudad bajo el lema “Juntos por la Libertad”.



La Policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a algunos manifestantes, que protestan contra las medidas adoptadas a raíz del repunte de casos de COVID-19 en el país. Según recogen los medios locales algunas personas han lanzado fuegos artificiales contra la policía, así como vandalizado algunos vehículos policiales, y habría algunos agentes heridos.



Imágenes difundidas en redes sociales muestran a algunos participantes destrozando el mobiliario de algunas terrazas de bares que han encontrado a su paso y montando barricadas a las que han prendido fuego, aunque por el momento no ha trascendido si hay algún detenido por los incidentes.

Convocada la marcha en principio para protestar contra el uso del pase COVID, también hay manifestantes que critican la vacunación obligatoria para todo el personal sanitario acordada esta semana por el Gobierno o las vacunas en general, según indica la televisión pública RTBF.



Los organizadores han denunciado en un comunicado “las medidas restrictivas de libertad, que no constituyen una solución estructural para la sanidad”. La policía ha hecho un importante despliegue para prevenir altercados como los registrados las dos últimas noches en los vecinos Países Bajos, dónde varias decenas de personas han sido detenidas por participar en protestas contra las restricciones por COVID que degeneraron en violentos disturbios con varios heridos, incluidos dos por bala.



Las medidas dispuestas por algunos gobiernos para contener la nueva ola de contagios pasan fundamentalmente por imponer el teletrabajo obligatorio cuatro días a la semana y ampliar el uso de la mascarilla en el interior de establecimientos y lugares culturales, como restaurantes o cines, aunque para acceder a ellos se haya solicitado el certificado COVID.



Las protestas con las nuevas medidas sanitarias se repitieron en varios países el fin de semana.



Hubo decenas de miles de manifestantes en Países Bajos, disturbios y escenas de saqueo y vandalismo en las Antillas francesas, entre otras partes del mundo. En Países Bajos, la policía informó que detuvo a 19 personas tras una segunda noche de protestas violentas. En La Haya, policías antidisturbios cargaron contra grupos de manifestantes que les lanzaban piedras y otros objetos en un barrio popular, y utilizaron un cañón de agua para apagar un incendio de bicicletas en una intersección de calles, explicó en un comunicado de la policía. En total, efectuó “19 detenciones por proferir insultos, entre otras cosas”, añade el texto.



El viernes por la noche, la ciudad portuaria de Róterdam registró episodios de violencia en manifestaciones, en las que dos personas resultaron heridas y 51 detenidas. (En base a AFP y Efe)

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.