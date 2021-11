Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy:

Antes de comentarte los datos de hoy sobre la marcha del COVID-19 divulgados por el Sinae, tengo que contarte que ayer no recibiste la newsletter como todos los días debido a un problema de índole técnico por lo que te pido disculpas. Ahora vamos a la información.



Hoy se validaron 11.173 test y se detectaron 260 nuevos contagios frente a los 9.306 y 219 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue 2,33% y en la víspera había sido 2,35%.



En esta jornada se produjo el fallecimiento de una paciente de 65 años de Montevideo con diagnóstico de SARS-CoV-2. Ayer habían fallecido dos personas.



La cantidad de personas cursando la enfermedad subió hoy a 1.992 desde las 1.914 de la pasada jornada. De ellas, 19 están internadas en CTI, cifra idéntica a la de ayer.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos los últimos siete días por cada 100.000 habitantes bajó hoy 0,25, situándose en 5,51%.



Hay pacientes infectados en todo el país.

Sociedad de Pediatría recomendó la vacunación anticovid a niños de entre cinco y 11 años



La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) recomendó esta tarde a través de un comunicado la vacunación anticovid en niños de entre cinco y 11 años, tras "analizar los datos epidemiológicos actuales" y tomar en consideración "argumentos técnicos con un sólido respaldo científico".



"Esta recomendación se brinda con total convencimiento, en línea con el compromiso permanente de la SUP con la salud infantil, y con la responsabilidad que esta institución asume frente a sus socios y frente a la población en general", destacó la SUP.



"Los beneficios del proceso de inmunización son muy claros, y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, tal como ha hecho en sus más de 100 años de historia, seguirá trabajando, de forma comprometida y responsable, para proteger e impulsar la salud y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay", añadió la sociedad médica.



El pronunciamiento de la SUP ocurre una semana antes de que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones analice si se brindará o no la vacuna contra el COVID-19 a niños en esa franja etaria.



En Uruguay, está habilitada la vacunación anticovid a partir de los 12 años. En las últimas semanas se registró un aumento de casos en menores de edad que al momento no pudieron acceder a las dosis, que representan un 12% de la población.



Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, anunció días atrás que se acordó la compra de 3,7 millones dosis de Pfizer/BioNTech, entre las que se encuentran las que serían destinadas a los menores si se da luz verde con este paso. La vacuna de Pfizer/BioNtech para estas edades es de 10 miligramos, un tercio del suero de los adultos.



Europa tuvo en la última semana la mayor cantidad de muertos con diagnóstico de COVID-19 del mundo

Europa reportó en la última semana un aumento del 5% de muertes de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, mientras que en el resto del mundo el número de decesos se mantuvo estable o disminuyó, según muestra el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informó la agencia de noticias Efe.



En América los fallecimientos descendieron un 3%, en la región de Pacífico occidental -que incluye China- un 5% y en el Mediterráneo oriental un 14%.



En el sur y este de Asia -que abarca India- las muertes en el contexto de la pandemia aumentaron un 1%, y un 3% en África.



A nivel global se registraron 50.000 muertes adicionales, según las notificaciones de todos los países que recibe la OMS, una cifra que se mantuvo estable.



El número de contagios aumentó un 6% a nivel global. Por regiones, el incremento fue del 8% en Europa y en América, mientras que hubo un 33% menos de casos notificados desde África.



El número de contagios en todo el mundo se eleva a 252 millones en 23 meses desde que el virus empezó a circular de forma intensa en China.



En Europa, la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes fue mucho más elevada (230) que en cualquier otra región. En América fue de 74 casos por cada 100.000 habitantes.



Los países con más casos en la última semana fueron Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido y Turquía.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



