Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 132 casos nuevos, una fallecida 1.905 enfermos activos, de los que 15 están en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 7.214 test y se detectaron 132 contagios nuevos de COVID-19 frente a los 6.179 y 144 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos bajó a 1,83% desde el 2,33% de la víspera.



Hoy se produjo un fallecimiento de un paciente con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de una mujer de 91 años de Colonia, con lo que los decesos desde que se declaró la emergencia sanitaria llegan a 6.102.



Al día de hoy la cantidad de personas infectadas bajó a 1.905 desde los 2.020 que había en la pasada jornada, De ellas 15 están internadas en CTI y ayer eran 14.



El índice P7 que mide el promedio de enfermos cada 100.000 habitantes se redujo hoy 0,07, ubicándose en 5,22,



En el único departamento que no hay enfermos es Artigas.

Bruselas tilda de "frágil" la situación pandémica de la Unión Europea

La Comisión Europea (CE) tildó hoy lunes de "frágil" la situación epidemiológica de la pandemia de coronavirus en la Unión Europea ante el aumento de casos en la mayoría de países del bloque. También, por el regreso a las restricciones en lugares como Países Bajos o Austria, que desde hoy confinaron a sus ciudadanos no vacunados, informó la agencia de noticias Efe.



"La Unión Europea tiene una de las tasas de vacunación más elevadas del mundo. Es un logro significativo que es importante subrayar pero, obviamente, con los casos al alza en casi todos los Estados miembros, la situación sigue siendo frágil y la cobertura de vacunación debe continuar en la población general", dijo el portavoz de Sanidad de la Comisión, Stefan de Keersmaecker.



En rueda de prensa, el portavoz recordó el aviso que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) emitió el pasado 30 de septiembre.



El ECDC consideró entonces que en países con tasas de vacunación por debajo de 75% levantar las restricciones sanitarias llevaría "a un aumento significativo de casos entre septiembre y noviembre".



"Esto lo dijo el ECDC en setiembre. El mensaje sigue siendo claro: vacunarse, mantener las mascarillas y la distancia social. La vacunación es necesaria en la lucha contra este virus, pero no suficiente", afirmó De Keersmaecker.



Y preguntado por el confinamiento de los no vacunados que Austria impone desde este lunes, señaló que este tipo de decisiones son competencias nacionales de cada gobierno.



Stefan de Keersmaecker agregó que la Comisión trabaja con los países de la UE "para monitorizar la situación epidemiológica en los diferentes Estados miembros y asegurar un buen intercambio de información entre países para tener un enfoque coherente y coordinado".



"La Comisión sigue ofreciendo apoyo si es necesario en el caso de que la situación epidemiológica escale", añadió el portavoz.



Por otra parte, Bruselas informó hoy que a partir de ahora aceptará el certificado covid de Nueva Zelanda, Georgia, Moldavia y Serbia, y que, de forma recíproca estos cuatro países reconocerán también el documento sanitario de la UE.



Ámsterdam decidió cancelar las celebraciones de Año Nuevo por aumento de contagios

El municipio de Ámsterdam canceló este lunes todas las celebraciones de Fin de Año organizadas por el ayuntamiento, incluida la cuenta atrás nacional y los espectáculos con fuegos artificiales, debido al panorama "sombrío" que deja la alta tasa de contagios diarios y hospitalizaciones, informó la agencia de noticias Efe.



La alcaldesa Femke Halsema decidió suprimir tanto la celebración central en Museumplein, donde se convoca la cuenta atrás nacional para el inicio del nuevo año, como los diferentes espectáculos musicales y con fuegos artificiales en los diferentes distritos de la ciudad.



"Debido al rápido aumento en el número de contagios y de los ingresos hospitalarios, y las restricciones adicionales, el panorama es sombrío. Dado que es muy incierto cómo irán las cosas, y ya tenemos que hacer importantes inversiones para estos espectáculos, no es responsable continuar con los preparativos", argumentó el ayuntamiento.



Los espectáculos con fuegos artificiales organizados por el municipio buscaban ser una alternativa a la pirotecnia usada a nivel individual por los ciudadanos, que está mayormente prohibida a partir de este año.



Los contagios en Países Bajos se han disparado desde que el Gobierno neerlandés decidiera poner fin a la distancia social a finales de septiembre a cambio del uso del pase covid.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. No olvides seguir cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.