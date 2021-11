Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 213 casos nuevos, dos fallecidos y 2.021 enfermos activos, de los que 15 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 9.784 test detectándose 213 contagios nuevos frente a los 10.078 y 169 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados llegó a 2,18% hoy desde el 1,68% de la víspera.



En esta jornada se produjeron dos fallecimientos de personas con diagnóstico de SARS-CoV-2, en este caso de dos hombres de 87 y 69 años, de Canelones y Montevideo respectivamente. Desde que se declaró la pandemia hubo 6.099 decesos.



La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó a 2.021 desde las 2,025 de ayer. De ellas 15 están internadas en CTI y en la pasada jornada eran 16.



El índice P7, cantidad promedio de personas infectadas bajó 0,09 hoy ubicándose en 5,29 a nivel de todo el país . Los departamentos con mayor cantidad de pacientes cursando la enfermedad son Tacuarembó (9,54), Durazno (13,81) y Treinta y Tres ( 16,98). Flores es el único departamento donde no se reportan enfermos.



El COVID-19 vuelve a golpear a Europa y en algunos países se retoman las restricciones y otras medidas



Europa es nuevamente el "epicentro" de la pandemia, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Viejo Continente enfrenta a un claro deterioro de la situación epidémica, en particular en Alemania, Europa central y en el este del continente. Las personas no vacunadas son, sin duda, las más afectadas.



Ante esta situación, algunos países empiezan a retomar las restricciones de movilidad y adoptar otras medidas o planean hacerlo.



El gobierno neerlandés anunció nuevas restricciones para frenar los casos del coronavirus, un día después de registrarse el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia.



La hotelería y las tiendas no esenciales tendrán que adelantar la hora de cierre a las 19.00, según publicó la cadena NOS, medida que entra en vigor este sábado y tendría una duración de al menos tres semanas.



Se introdujo también una recomendación a las empresas para hacer teletrabajo siempre que sea posible y limitar las visitas a cuatro personas por casa, según las mismas fuentes.



Los eventos deportivos volverán a estar cerrados al público, incluidos todos los partidos de la liga de fútbol y el decisivo encuentro clasificatorio para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Países Bajos y Noruega, el próximo martes en Róterdam.



Por su parte, el gobierno central austríaco anunció hoy que quiere que desde la semana que viene se aplique el confinamiento a quien no esté vacunado o sanado, una medida que quiere negociar durante el fin de semana con las autoridades de las nueve regiones del país y debatir en sede parlamentaria.



El canciller federal, Alexander Schallenberg, anunció en rueda de prensa que su intención es que este domingo se le "dé luz verde" a esa restricción ante el "vergonzoso" nivel de vacunación en Austria, que con sólo el 65 % es de los más bajos de Europa Occidental.



Schallenberg volvió a apelar a la población para que acuda a vacunarse.



Noruega también va a reintroducir restricciones anticoronavirus a nivel nacional debido al fuerte rebrote de la epidemia, permitiendo a los municipios recurrir al pase sanitario, anunció el gobierno esta tarde.



El país escandinavo, que había levantado todas sus restricciones a finales de setiembre, va a proponer también una tercera dosis de la vacuna anticovid a todos los mayores de 18 años, anunció el primer ministro Jonas Gahr Støre, excluyendo sin embargo confinamientos o medidas drásticas.



"El gobierno quiere introducir nuevas medidas nacionales para contener los contagios", anunció en una conferencia de prensa. "Sin embargo, no estamos hablando de medidas de confinamiento ni de medidas tan estrictas como las que vimos anteriormente durante la pandemia", destacó el nuevo jefe de gobierno.



Los casos de contacto no vacunados de más de 18 años están obligados a hacerse la prueba de detección a partir del 16 de noviembre, informó el ejecutivo, mientras que el personal sanitario no vacunado deberá hacerse la prueba dos veces por semana y llevar la mascarilla. (Con información de las agencias AFP y Efe)



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fin de semana y no olvides seguir cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



