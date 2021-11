Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 169 casos nuevos, cuatro fallecidos y 2.025 personas enfermas, de las que 21 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.078 test y se detectaron 169 casos nuevos de COVID-19 frente a los 9.817 y 199 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue de 1,68% y en la víspera había llegado a 2,03%.



En esta jornada se produjeron cuatro fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de una hombre de 64 años de Montevideo, dos mujeres de Florida de 63 y 48 años, y otra de Cerro Largo de 55. De esta forma, los decesos desde que se declaró la emergencia sanitaria llegan a 6.097.



La cantidad de personas enfermas bajó a 2.025 desde las 2.088 de ayer. De ellas 16 están en CTI y en la jornada pasada eran 21.



Hoy la app CoronavirusUy dejó de publicar el Índice de la Universidad de Harvard bajo los colores utilizados desde su creación y tiñó los departamentos de tonos de azul de acuerdo al promedio de contagios de los últimos siete días (p7).



Para todo el país el índice bajó hoy 0,27, ubicándose en 5,38.



Artigas, Salto, Río Negro, Flores y San José son los departamentos con menor índice de contagios y su posición es equivalente al color verde del indicador. Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado son los que muestran mayores valores equivalentes al color naranja. El resto de los departamentos estaría en amarillo.



Salto y Flores son los únicos departamentos en los que no hay pacientes infectados.



La Comisión Europea confía en que haya cinco tratamientos autorizados contra el COVID-19 a final de año



La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, valoró hoy la luz verde de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a dos tratamientos contra el COVID-19, Ronapreve y Regkirona, y confió en que de aquí a final de año haya cinco medicamentos de este tipo autorizados en la Unión Europea (UE), informó la agencia de noticias Efe.



"Con el aumento de las infecciones por COVID-19 en casi todos los estados miembros, es reconfortante ver muchos tratamientos prometedores en desarrollo como parte de nuestra estrategia terapéutica de COVID-19. Hoy damos un paso importante hacia nuestro objetivo de autorizar hasta cinco nuevos tratamientos en la UE antes de fin de año", dijo Kyriakides en un comunicado.



Los dos tratamientos autorizados hoy, basados en anticuerpos monoclonales antivirales, se utilizarán durante las primeras etapas de la infección.



Bruselas subrayó en un comunicado que la vacunación "sigue siendo la herramienta clave para combatir el COVID-19, proteger contra infecciones, hospitalizaciones, muertes y las consecuencias a largo plazo de las enfermedades".



Pese a que la UE tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, "las personas seguirán enfermando y necesitarán tratamientos seguros y eficaces para combatir las infecciones y mejorar las perspectivas no solo de una recuperación más rápida, sino también de supervivencia", indicó la CE.



Bruselas indicó asimismo que, en el marco de la estrategia terapéutica europea, está también apoyando a los Estados miembros para que tengan acceso a nuevos medicamentos a través de las adquisiciones conjuntas en la UE.



La EMA está evaluando en estos momentos otros seis medicamentos.

"La progresión de la pandemia en la UE muestra lo frágil que es la situación y lo importante que es que los pacientes con COVID-19 tengan acceso a tratamientos seguros y efectivos. Pero lo que muestra aún más es que debemos continuar la campaña de vacunación, especialmente en aquellos Estados miembros con tasas de vacunación más bajas. La vacunación es la única forma preventiva de salir de la crisis", subrayó la Comisión.



Confirmada la eficacia de la vacuna india contra el covid, denominada Covaxin



La vacuna Covaxin, la primera desarrollada en India contra el COVID-19, evita claramente la aparición de la enfermedad, según un estudio publicado hoy jueves, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya la aprobó, informó la agencia de noticias AFP.



Esta vacuna es "altamente eficaz contra el COVID-19 sintomático (...) en adultos", resume el estudio publicado en The Lancet, y añade que fue "bien tolerada", sin efectos secundarios graves significativos.



La OMS ya había aprobado esta vacuna con carácter de urgencia hace unos días basándose en este estudio aunque aún no se había hecho público.

Covaxin, producida por el grupo Bharat Biotech, se une así a las vacunas anticovid de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm y Sinovac en la lista de la OMS.



El estudio, en el que participaron 25.000 personas que recibieron la vacuna o un placebo, demostró que había unas tres cuartas partes menos de casos de covid-19 en los vacunados.



Esta eficacia es inferior a la observada inicialmente en las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna, pero sigue siendo elevada.



La vacuna es especialmente interesante para los países pobres y en desarrollo, ya que requiere menos logística que las vacunas de ARN mensajero.



La llegada de Covaxin podría "mejorar el inadecuado suministro de vacunas que afecta desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios", afirman los investigadores chinos Jing-Xin Li y Feng-Cai Zhu, que no participaron en el estudio.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



