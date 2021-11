Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 199 casos nuevos, sin fallecidos y con 2.088 enfermos activos, de los que 21 están en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 9.817 test y se detectaron 199 casos nuevos de COVID-19 frente a los 10.694 y 208 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue de 2,03% y en la víspera había llegado a 1,95%.



En esta jornada no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. De esta forma, los decesos desde que se declaró la emergencia sanitaria se mantienen en 6.093.



La cantidad de personas enfermas bajó a 2.088 desde las 2.125 de ayer. De ellas 21están en CTI y en la jornada pasada eran 24.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,01, ubicándose en 5,66.



Se mantienen bajo el color verde de ese indicador Artigas, Salto, Río Negro. Flores y San José y en naranja Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado. El resto de los departamentos está en amarillo.



Salto y Flores son los únicos departamentos en los que no hay pacientes infectados.



América Latina sigue viviendo momento preocupante de la pandemia, advierte la OPS

América Latina sigue viviendo un momento preocupante de la pandemia, aseveró hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.



"Las infecciones por coronavirus están aumentando en algunos países de Latinoamérica y el ritmo de vacunación no es el que queríamos", dijo la directiva en conferencia de prensa virtual de la que dio cuenta la agencia de noticias Efe.



Afirmó que si bien la gente está cansada de la pandemia, que ha superado en el mundo las cinco millones de muertes, y América Latina acumula un tercio de ellas -alrededor de 1,5 millones de decesos y más de 46 millones de contagios-, esto "aún no ha terminado y no es el momento de relajar medidas".



Etienne aclaró que la persistencia de la baja cobertura de vacunación en algunos países, combinada con la falta de medidas sanitarias, podría dar lugar a la aparición de nuevas variantes del coronavirus. "En el Caribe estamos viendo un aumento en la reticencia a vacunarse", lamentó.



Por ello, dijo, existe la posibilidad de que surja una cepa endémica de COVID-19 en la región. "No podemos darnos ese lujo", aseveró.



Asimismo, advirtió que la región debería estar "mucho más avanzada" en el ritmo de vacunación anticovid de lo que está ahora.



Además, pidió a la población y a los países no relajar las medidas sanitarias de prevención. "Usen máscara, mantengan distancia física, lávense las manos con frecuencia, mantengan las medidas de salud pública".



Del mismo modo, dijo que se debe asumir la responsabilidad individual para evitar que aumente el número de muertes y hospitalizaciones.



Estados Unidos vacunó contra el COVID-19 a 900.000 niños de entre cinco y 11 años en una semana



Unos 900.000 niños estadounidenses de entre cinco y 11 años recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer desde que se lanzó la campaña para este grupo de edad hace una semana, informó la agencia de noticias AFP.



Es "un buen comienzo", dijo el coordinador de la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients, quien anticipó una aceleración en la tasa de inmunización en las próximas semanas.



En Estados Unidos viven unos 28 millones de niños de entre cinco y 11 años.

Aproximadamente "700.000 citas más ya se han agendado" en las farmacias, agregó el funcionario.



Las vacunas pueden ser también administradas por algunos pediatras, en hospitales infantiles o en nuevos lugares habilitados especialmente para esta nueva campaña. Están previstos en total unos 20.000 sitios de vacunación para niños, dijo Zients.



La vacuna es administrada en dos dosis, con tres semanas de diferencia entre ellas, pero cada dosis se ha ajustado a 10 microgramos por inyección, en comparación con los 30 microgramos para los grupos de mayor edad.



"Incluso si los niños son más resistentes a este virus que los adultos, siguen estando en riesgo", destacó Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud del país.



Recordó que Estados Unidos todavía registra un promedio de 73.000 nuevos casos de COVID-19 y alrededor de 1.000 muertes por día.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.