Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 208 casos nuevos, cinco fallecidos y 2.125 enfermos, de los que 24 están internados en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 10.694 test y se detectaron 208 casos nuevos de COVID-19 frente a los 6.952 y 151 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue de 1,955 y en la víspera había llegado a 2,17%.



En esta jornada se produjeron cinco fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, la mayor cantidad desde el 24 de agosto cuando también murieron cinco personas. De esta forma, los decesos desde que se declaró la emergencia sanitaria llegan a 6.093.



La cantidad de personas enfermas bajó a 2.125 desde las 2.189 de ayer. De ellas 24 están en CTI y en la jornada pasada eran 25.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, aumentó hoy 0,05, ubicándose en 5,64.



Se mantienen bajo el color verde de ese indicador Artigas, Salto, Río Negro. Flores y San José y en naranja Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado. El resto de los departamentos está en amarillo.



Salto es el único departamento en el que no hay pacientes infectados.



Llegada de decenas de miles de brasileños por finales de fútbol puede implicar ingreso de nuevas variantes

Ante la inminente llegada de decenas de miles de turistas brasileños que arribarán a Montevideo a presenciar las finales de las copas Sudamericana, Libertadores y Libertadores femenina los fines de semana del 20 y del 27 de noviembre, el excoordinador del GACH, Rafael Radi, admitió que “está la posibilidad de introducción de nuevas variantes”, aunque reconoció que “en la medida que los controles de los que ingresan vacunados sean efectivos y que los test de PCR sean auténticos” se puede manejar la situación.



Entrevistado en el programa "Las cosas en su sitio" de Radio Sarandí, Radi explicó que 15 días después hay que monitorear la situación “y ver dónde estamos parados”. “Es posible que haya un cierto aumento” de casos, pero se puede controlar “en la medida que lo mantengamos en la zona testeo, rastreo y aislamiento (el tetris, por sus siglas en ingles). Lo importante es no perder esa herramienta”, agregó.



Consultado acerca de cuál es el estado actual de la pandemia en Uruguay, el académico respondió: “Todavía no tenemos todas las cartas echadas, no tenemos el nivel de interacción máximo (hay aforos, se están abriendo las fronteras), por lo que no podemos definir como que es una situación de estabilidad endémica”.



Sin embargo, agregó que la situación es de “transición endemoepidémica” y agregó que "el sistema todavía está inestable, no estamos en una estabilidad plena, por lo que tenemos que respetar esa inestabilidad”.



Sobre las nuevas aperturas, Radi expresó que “todas las medidas que se van tomando nos van sometiendo a nuevas pruebas, y en la medida de que el monitoreo de esas pruebas nos sigan permitiendo mantener un control, vamos bien”.



Por otra parte, el científico mostró una opinión favorable respecto de la vacunación anticovid para niños de entre cinco y 11 años, “mucho más después de los ensayos que se han visto y las autorizaciones que se están dando”.



Si bien explicó que prefiere “dar paso a lo que las autoridades digan y no solamente de hacerlo o no hacerlo, sino también cuándo hacerlo”, cree que “comenzar el año lectivo 2022 con un nivel de inmunidad en los niños va a ser muy importante para tener una actividad educativa presencial lo menos distorsionada posible”.

La OMS advierte que Europa afrontará un "invierno duro" por el repunte de la pandemia en la región



El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, advirtió hoy martes de que el continente afronta un "invierno duro" debido al repunte del COVID-19 y reiteró que la región está en el "epicentro" de la pandemia, informó la agencia de noticias Efe.



Kluge participó en la apertura del 44 Congreso Mundial de Hospitales en la ciudad española de Barcelona. En su intervención, subrayó que la región europea de la OMS -que incluye a 53 países de Europa y Asia central, entre ellos Rusia y varias repúblicas exsoviéticas- registró la semana pasada unos dos millones de nuevos casos y acumula cerca de 1,5 millones de muertos por el virus.



"Nuestra región es el epicentro de la pandemia, con un crecimiento de la transmisión, las hospitalizaciones y las muertes", enfatizó, tras advertir que el continente afronta un "invierno duro".



Al respecto, hizo un llamamiento a intensificar la vacunación, a la población en general pero especialmente entre el personal sanitario, para "mantener el virus a raya", y apuntó que en hasta siete países de la región hay menos del 20 % de los sanitarios con la pauta completa.



"La vacunación extensiva y medidas preventivas son el único camino para aliviar el crecimiento de la presión en los hospitales y sistemas sanitarios", recalcó.



Países de la región están en la actualidad especialmente afectados por el COVID-19, con una incidencia de coronavirus en Alemania en su nivel más alto desde que comenzó la pandemia y en Rusia récord de muertes por el virus con más de 1.200 fallecimientos en la última jornada.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.