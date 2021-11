Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 237 casos nuevos, dos fallecidos y 2.373 personas enfermas, de las que 24 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 10.231 test y se detectaron 235 casos nuevos de COVID-19 frente a los 12.520 y 237 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados subió hoy a 2,30% desde el 1,82% de la pasada jornada.



Hoy volvieron producirse, al igual que ayer, dos muertes de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de una mujer de 77 años en Artigas y un hombre de 61 de Tacuarembó. Con ello, las muertes totales por dicho motivo llegan a 6.084 desde que se declaró la emergencia sanitaria.



La cantidad de personas que cursan la enfermedad llega a 2.373 y en la víspera eran 2.370. De ellas, 24 están internadas en CTI, mientras que ayer eran 23.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,32, ubicándose en 5,91.



Hoy no se produjeron cambios en cuanto a la categorización de los diferentes niveles de riesgo de los departamentos. Artigas, Salto, Río Negro Flores y San José están en verde; Tacuarembó y Lavalleja en naranja y el resto en amarillo. Hay casos activos de la infección en todo el país.



Radi recomendó ser "cautelosos" con "el regreso a la normalidad" ante crecimiento mundial de los contagios



Consultado por la revista científica Nature el excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, recomendó ser "cautelosos" con "el regreso a la normalidad".



La publicación científica elaboró un artículo denominado "Por qué los científicos de todo el mundo están observando las infecciones por COVID en el Reino Unido" y para esto consultó a expertos de diferentes países, entre ellos al bioquímico uruguayo.



La revista recuerda que en muchas ocasiones Inglaterra de alguna forma presagió hechos que luego se dieron en el resto del mundo, como por ejemplo la detección de la variante Delta antes de que se dispersara al resto del mundo. Fue además uno de los primeros países en comenzar el proceso de vacunación y apostar a la inmunización de la población.



Ahora, sin embargo, se ha registrado un incremento en los casos de COVID-19, algo sobre lo que Radi se pronunció. "Estamos observando de cerca el aumento de casos, tratando de analizar qué está sucediendo y cómo eso podría influir en nuestra situación en este momento", indicó.



Algunos expertos consultados indicaron que el aumento puede estar relacionado con un incremento de las tareas cotidianas que se realizaban con mayor frecuencia antes de la pandemia y que tuvieron una pausa, como las clases y el trabajo presencial.



"Esto demuestra lo cautelosos que debemos ser con el regreso a la normalidad", aseguró el científico. En esa línea, aseguró que "el aumento de las interacciones humanas, incluso con una alta proporción de la población completamente vacunada, puede provocar nuevos aumentos repentinos, hospitalizaciones y muerte".



Radi aseguró que actualmente Uruguay está tomando como una advertencia el aumento de las infecciones en Reino Unido para advertir sobre el riesgo de aliviar las restricciones antes de tiempo.



Científicos del GUIAD dejaron de usar colores del Índice de Harvard porque "ya no son adecuados"



El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (GUIAD) de COVID-19 anunció que realizará cambios en los colores usados para medir la incidencia del coronavirus en el país, dejando atrás el verde, amarillo, naranja y rojo que usaban hasta ahora de acuerdo al Índice de la Universidad de Harvard.



"Dado el porcentaje de población vacunada, creemos que los valores actuales de franjas del índice P7 ya no son completamente adecuados para representar el riesgo de contraer COVID-19", indicó el grupo a través de su cuenta de Twitter.



Es por esto que se optó por seguir reportando el indicador, pero usando una intensidad de colores diferentes según los valores. Ahora se utilizará una gama de azules desde los más claros hasta los más oscuros.



"Creemos importante notar que para la población no vacunada el riesgo sigue siendo más alto que para la población vacunada", agregó el GUIAD.



Los integrantes de este grupo no son los primeros en considerar que el Índice de Harvard ya no resulta tan útil como lo era antes de que la población comenzara a vacunarse.



"El índice tiene la ventaja de que es simple, pero habría que volver a analizarlo y cambiar las franjas", había indicado a El País la matemática María Inés Fariello, una de las científicas que integró el grupo asesor del gobierno (GACH).



Esto es así, porque la clasificación fue hecha previo a que existieran las vacunas, cuando el virus circulaba y, conforme aumentaban los positivos, había una estimación de cuántos entrarían en CTI y cuántos morirían.



El ministro de Salud, Daniel Salinas, se pronunció días atrás en la misma línea. Durante una conferencia de prensa, el jerarca dijo que era momento de empezar a "relativizarlo".



Pfizer dice que su píldora anticovid es 89% efectiva para evitar hospitalización y muertes



La compañía farmacéutica Pfizer anunció hoy que trabaja en el desarrollo experimental de una una píldora para tratar el coronavirus que dice reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% entre las personas infectadas con el virus.



Según informaron los medios estadounidenses, Pfizer publicó hoy viernes los resultados preliminares de los estudio que realizó con este fármaco sobre un total de 775 adultos.



El estudio concluyó que los pacientes que tomaron el medicamento de la compañía junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89% en su tasa combinada de hospitalización o muerte después, en comparación con los pacientes que tomaron un placebo.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Que tengas un buen fon de semana y no olvides seguír cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.