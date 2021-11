Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 237 casos nuevos, dos fallecidos y 2.370 personas enfermas, de las que 23 están internadas en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 12.520 test y se detectaron 237 casos nuevos de COVID-19 frente a los 9.039 y 195 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó hoy a 1,82% desde el 2,16% de la víspera.



En el día de hoy se produjeron dos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, un hombre de 52 años y una mujer de 89 ambos de Canelones. Así el total de muertes por esta razón desde que se desató la pandemia llega a 6.082.



La cantidad de personas que cursan la enfermedad subió a 2.370 desde los 2.350 de la pasada jornada. Hay 23 personas internadas en CTI y ayer eran 25.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,09 ubicándose en 6,23.



Se mantienen en el color verde ese indicador los departamentos de Artigas, Salto, Río Negro, Flores y San José mientras que Tacuarembó y Lavalleja siguen en naranja. El resto está en amarillo y hay casos activos en todo el país.



Reino Unido es el primer país del mundo en aprobar una pastilla contra el COVID-19



El Reino Unido aprobó hoy el uso de una pastilla para el tratamiento del coronavirus para mayores de 18 años que tengan alguna comorbilidad que aumente las chances de sufrir de COVID-19 grave. Se trata del molnupiravir, un antiviral desarrollado por la farmacéutica Merck. Según los estudios publicados reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 50%.



Se trata del primer tratamiento oral contra la infección y está indicada para personas que tienen por lo menos una comorbilidad. Es decir para aquellos que podrían desarrollar un cuadro grave de la enfermedad y hospitalización.



Deben tomarse lo antes posible si la persona estuvo en contacto con un caso confirmado o tiene síntomas y un resultado positivo. El antiviral funciona de forma tal que impide la reproducción del virus en el cuerpo y prepara al sistema inmunitario para combatir al coronavirus.



El fármaco ataca una enzima que el virus utiliza para hacer copias de sí mismo, por lo que se previene su multiplicación y mantiene la carga viral a niveles bajos en el organismo, con lo que reduce la gravedad de la enfermedad.



Se toman cuatro cápsulas dos veces al día durante cinco días. En total son 40 pastillas por tratamiento.



Según publicó el New York Times, el gobierno de Estados Unidos (una vez apruebe el medicamento) planea que estas pastillas sean gratuitas para sus ciudadanos así como lo son las vacunas.



Cada tratamiento le costará al gobierno unos US$ 700 aproximadamente y ya compraron 1,7 millones de tratamientos con un costo de US$ 1.200 millones.



La OMS alerta de que Europa está en un "punto crítico" de la pandemia



La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció hoy su "gran preocupación" por la situación de la pandemia de coronavirus en Europa debido al aumento de la transmisión en las últimas semanas e instó a los países a introducir medidas sociales y de salud pública ante una "amenaza real".



La región europea de la OMS -que incluye a 53 países de Europa y Asia Central, entre ellos Rusia y varias repúblicas exsoviéticas- registró la semana pasada casi 1,8 millones de nuevos casos y 24.000 muertes, un 6 y un 12 % más respectivamente que la anterior, y en Europa el aumento de transmisiones en las últimas cuatro semanas es del 55 %.



Aunque la subida de casos es generalizada en todos los grupos de edad, la OMS destacó como más preocupante el "rápido" aumento en las personas mayores, ya que el 75 % de las muertes son de gente de más de 65 años.



El porcentaje de ingresos hospitalarios se ha duplicado además en la última semana, según los últimos datos.



Y si no hay una reacción y la transmisión se mantiene a estos niveles, podría haber medio millón de muertos en la región de aquí al 1 de febrero, con 43 países en situación de "presión alta o máxima" en sus sistemas de salud, según proyecciones de la OMS.



"Nos encontramos en otro punto crítico de rebrote de la pandemia. Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año. La diferencia hoy es que sabemos más y podemos hacer más", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge.



Kluge apuntó sobre todo a la "insuficiente" cobertura de vacunas y al relajamiento de las medidas como causas principales del aumento de la transmisión, aunque sin olvidar factores como la estacionalidad, el inicio del curso escolar, la vuelta al trabajo presencial y el predominio de la variante delta, más contagiosa.



A pesar de que Europa roza el récord de nuevos casos, la cifra de muertes es la mitad del máximo alcanzado durante la pandemia, un hecho que se explica por las vacunas.



"Las vacunas son esenciales para superar la fase aguda de la pandemia, si las combinamos con medidas sociales y de salud pública. Nunca se prometió que las vacunas contendrían la transmisión, pero sí están haciendo muy bien lo prometido: evitar formas severas de la enfermedad, particularmente la mortalidad", dijo Kluge desde la sede de OMS-Europa en Copenhague.



Alrededor de mil millones de dosis han sido administradas en la región, con un 47 % de la población con la pauta completa y una distribución muy desigual: mientras ocho países superan ya el 70 %, dos no llegan al 10 %.



La OMS se mostró también preocupada por la proximidad de la temporada de gripe y la posibilidad de que haya una alta circulación de ambos virus durante el invierno.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



