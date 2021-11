Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy: 195 casos nuevos, sin fallecidos y 2.350 enfermos activos, de los cuales 25 están en CTI

Según el informe diario del Sinae, hoy se validaron 9.039 test y se detectaron 195 contagios nuevos de COVID-19 frente a los 9.496 y 195 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue 2,16% y en la víspera había sido 2,05%.



Al igual que ayer, en esta jornada no se registraron muertes de pacientes con diagnóstico de SARS.CoV-2.



La cantidad de enfermos cursando la enfermedad subió hoy hasta 2.350 desde los 2.317 de ayer. De ellos, 25 están internados en CTI y ayer eran 25.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,40, ubicándose en 6,32.



Florida abandonó hoy el color naranja de ese indicador, por lo que solo se mantienen en él Lavalleja y Tacuarembó.



San José volvió al color verde y en él lo acompañan Artigas, Salto, Río Negro y Flores. El resto del país está en amarillo y en todos los departamentos hay casos activos.



Salinas anunció que el 24 de noviembre se analizará si se recomienda vacunar a niños de entre cinco y 11 años



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció esta tarde que el próximo 24 de noviembre, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones analizará si recomendará la vacuna anticovid Pfizer/BioNTech para niños de entre cinco y 11 años.



El secretario de Estado dijo que estarán atentos a la resolución que tomen los expertos que integran ese órgano, que será el que resuelva si se inocula o no a esa franja de la población.



Salinas dijo que los técnicos analizarán las decisiones tomadas en Estados Unidos donde, en algunos estados, comenzó este martes la vacunación a menores.



Pocas horas antes, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, había comentado que la decisión de Estados Unidos "apura un proceso de decisión uruguaya".



En diálogo con Informativo Sarandí, el funcionario recordó que la semana pasada mantuvo una serie de reuniones con el equipo regional de Pfizer en la que se acordó la compra de 3,7 millones de dosis para el año que viene, entre las que se encuentran las que serían destinadas a los menores.



"Hasta ahora nosotros teníamos dos plataformas de vacunas (Pfizer y Sinovac) y qué plataformas le damos a cada sector de la sociedad no lo decide el gobierno sino una Comisión Ad Hoc de Vacunas", que será además la encargada de decidir cuándo habilitar la vacuna para los niños, sostuvo.



En ese sentido, Delgado recordó que "Uruguay fue el primer país de América Latina en decidir vacunar a los niños de 12 a 18 años" y detalló que actualmente hay "un nivel importante de vacunación en esa franja etaria".



"Entonces para los menores de 12 años vamos a esperar una decisión científica, lo que pasa es que no es como comprar dulce de membrillo, que uno decide comer dulce de membrillo, va al almacén y lo compra", ejemplificó el jerarca.



La vacuna de Pfizer para estas edades es de 10 miligramos, un tercio del suero de los adultos.



Los casos globales de COVID-19 suben por segunda semana consecutiva

Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 3% la semana pasada, superando los tres millones, lo que supone el segundo periodo de siete días consecutivo en el que se observa una línea ascendente, según las estadísticas que facilitó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó la agencia de noticias Efe.



En Europa, la región actualmente más afectada (1,7 millones de casos la semana pasada), los positivos ascendieron un 6%, mientras que en América subieron un 3% (734.000) después de varios meses de descensos, y en Asia Pacífico el ascenso fue del 2% (178.000).



En el resto de regiones, sin embargo, se mantienen los descensos semanales, tanto en Oriente Medio (-12%) como en el sur de Asia y en África (-9% en ambas zonas).



En el acumulado desde el inicio de la pandemia los contagios confirmados por la OMS totalizan 246 millones, de los que 93 millones se registraron en América, 76 millones en Europa y 43 millones en Asia meridional.



Los fallecidos por COVID-19 la semana pasada fueron más de 50.000, lo que supone un ascenso del 8%, también el segundo consecutivo después de dos meses a la baja.



Casi la mitad de los fallecimientos (24.000) se notificaron en Europa, donde las muertes semanales subieron un 12%, mientras que 15.000 se produjeron en el continente americano (un 4% menos que en los siete días anteriores) y casi 5.000 en el sur de Asia, con un notable aumento del 50%.



Esta semana se superó en el mundo la barrera de los cinco millones de muertos desde el inicio de la pandemia, de los que 2,2 millones fallecieron en América, 1,4 millones en Europa y 692.000 en el sur de Asia, las tres regiones más afectadas por la crisis sanitaria.



Estados Unidos fue nuevamente el país con más contagios registrados durante la semana pasada (528.000, un 7% más), seguido del Reino Unido (258.000, un descenso del 14%), Rusia (272.000), Turquía (182.000) y Ucrania (152.000).



La variante Delta, que se detectó primero en la India a principios de este año, ya está presente en un 99,5% de los casos mundiales, según los estudios de la red de análisis GISAID.



La OMS sale al cruce de rumores sobre que las vacunas anticovid afectan la fertilidad y causan impotencia



Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 pueden causar o estar relacionadas con problemas de fertilidad o impotencia, aseguró hoy un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Joachim Hombach, al responder a preguntas del público a través de redes sociales.



"No hay posibilidad biológica de que las vacunas estén relacionadas con problemas de impotencia o fertilidad", recalcó Hombach en respuesta a una de las noticias falsas más extendidas y que fueron difundidas por sectores antivacunas.



Esta aclaración se produjo poco después de que la OMS anunciara la aprobación del uso de emergencia de la vacuna anticovid Covaxin, producida por los laboratorios indios Bharat Biotech.



Se trata del séptimo preparado que es evaluado y autorizado por el organismo con el fin de frenar la pandemia, que ha causado ya más de cinco millones de muertes en el mundo.



Las vacunas anteriormente aprobadas son las de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm.



"No tenemos ninguna indicación de que las vacunas estén relacionadas con problemas de impotencia o con la fertilidad. Es más, no hay posibilidad biológica de que esto suceda. Pienso que son rumores totalmente desprovistos de fundamentos y que no responden a la lógica de los mecanismos biológicos", agregó el experto.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



