Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Los datos de hoy: no hubo fallecidos, 260 casos nuevos y 1.993 enfermos activos, de los que 22 están en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 10.649 test y se detectaron 260 nuevos contagios de COVID-19 frente a los 10.864 y 294 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue de 2,44% y en la víspera había sido 2,71%.



En esta jornada no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2.



La cantidad de personas que cursan la infección sigue creciendo situándose hoy en 1.993, mientras que la jornada pasada eran 1.892. De ellas hay 22 internadas en CTI, cifra idéntica a la de ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, subió hoy 0,30 ubicándose en 5,83.



Lavalleja sigue bajo el color naranja de ese indicador (ver más información más abajo), mientras que en verde están Salto, Río Negro, Rivera, Flores y San José. El resto de ellos está en amarillo.



Hoy hay enfermos activos en todo el país.



Uruguay acordó contrato con Pfizer para suministro de vacunas en 2022; serán 3,7 millones de dosis



El gobierno cerró hoy un contrato con la farmacéutica estadounidense Pfizer par que ésta le suministre 3,7 millones de dosis de su vacuna a lo largo de los próximos meses que serán utilizadas para reforzar los anticuerpos contra el COVID-19 a lo largo del año que viene, anunció este mediodía el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado.



El anunció se efectuó después de una reunión que Delgado mantuvo con el gerente regional de Pfizer, Nicolás Bäcker.



En el encuentro se estableció, además, la secuencia trimestral de llegada al paí de las vacunas y se dispuso en una cláusula por la que si la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) habilita la vacunación para niños de 5 a 12 años, Uruguay accederá a las dosis necesarias para ello, en caso de que la Comisión Asesora de Vacunación local también resuelva inocular a esa franja etaria.



“Uruguay va a tener siempre la última versión y la más abarcativa”, dijo Delgado respecto al acuerdo establecido con Pfizer y señaló que para el refuerzo de vacunación que se piensa dar en el año 2022 no se utilizarán dosis de otros laboratorios. La decisión respecto a qué plataforma usar “no es política, es científica”, dijo el jerarca.



Delgado enfatizó en que el gobierno tiene como objetivo primordial ofrecer la vacuna a todos los habitantes del país que deseen acceder a ella y explicó que recién después que esté satisfecha la demanda local, se dispondrá de un remanente para los turistas que lleguen al país. “No es turismo de vacunas, es turismo con vacunas”, aclaró.



La cantidad de dosis remanentes que se destinarán a turistas será definida en una reunión que mantendrán en los próximos días el Ministerio de Turismo, el de Salud Pública y Presidencia de la República, dijo Delgado.



El procedimiento para que los turistas accedan a la vacunación, explicó, será el mismo que para los uruguayos. Una vez que ingresen al país, cumpliendo con las condiciones que se establecerán en el decreto (que está por emitir Presidencia), deberán entrar al sistema de reserva y agendarse.

Siguen al alza los casos en Lavalleja y suspenden una semana eventos con niños hasta 12 años en lugares cerrados



En Lavalleja, el departamento con el mayor índice de enfermos activos, volvió a aumentar hoy la cantidad de casos en curso detectándose 19 casos nuevos elevando el total de éstos a 94 y situando el Índice de la Universidad de Harvard en 20,74, mientras que ayer era de 19,03.



Ante el sostenido crecimiento de los contagios nuevos el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) del resolvió tomar una serie de medidas para detener la escalada que ha tenido como foco a niños.



El intendente de Lavalleja Mario García dijo en conferencia de prensa que se resolvió suspender las celebraciones infantiles para niños hasta 12 años en lugares cerrados desde el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre, suspender las actividades deportivas y recreativas para niños en el mismo rango etario por igual plazo.



Además se decidió "exhortar a las autoridades de enseñanza a interrumpir la presencialidad entre los días 29 de octubre y 1° de noviembre inclusive en los centros de Primaria urbanos del departamento". También se pidió a "evitar la realización de actividades donde participen alumnos de de diferentes centros educativos", agregó.



García había dicho a El País que “tener cuatro o cinco días sin presencialidad (porque el martes es feriado) sería bueno porque tenemos cinco centros educativos con casos positivos, y ante la alta transmisibilidad de la variante Delta sería una buena oportunidad para tener unos días de aislamiento”.



Según supo El País, la respuesta del Codicen fue negativa y se rechazó la suspensión de clases en el departamento.



Este aumento "es producto de dos factores: por un lado la presencia de la cepa Delta que es cinco veces más contagiosa que la cepa P.1, que a su vez era más contagiosa que la cepa original", dijo García.



"En segundo lugar el foco está puesto en las personas no vacunadas, dentro de las cuales están los niños que, como todos sabemos, no tienen la posibilidad de vacunarse", recordó el intendente.



Municipios de Montevideo suspenden espectáculo en El Prado debido al aumento de casos de COVID-19



El Festival Acercate, un evento organizado por todos los municipios de Montevideo, se iba a realizar el próximo sábado en la Rural del Prado. Sin embargo, hoy se anunció su supensión a través de algunas de sus cuentas de Twitter.



Varios municipios publicaron en sus redes sociales que la postergación se debió a una recomendación del Ministerio de Salud Pública (MSP). Sin embargo, el alcalde del municipio A, Jorge Meroni, explicó a El País que la difusión de esa información se debió a un error, y que la decisión se tomó en conjunto con el resto de los alcaldes capitalinos.



Asimismo, fuentes del MSP confirmaron a El País que no se realizó ninguna recomendación de suspensión.



Meroni indicó que la postergación se debió al aumento de casos de COVID-19 en el país. Los alcaldes entendieron que no era conveniente realizar el evento en este momento, y que se hará cuando empiecen a bajar los casos.



Las vacunas anticovid protegen ante la variante Delta, pero no frenan la transmisión doméstica

Los preparados contra la COVID-19 reducen el riesgo de infección ante la variante Delta, pero los inmunizados con la pauta completa aún pueden transmitir el virus a convivientes vacunados y no vacunados, según revela un estudio publicado este jueves en "The Lancet", según dio cuenta la agencia de noticias Efe.



Así lo demuestra un análisis efectuado entre setiembre de 2020 y de 2021 en el Reino Unido con 621 participantes identificados a través del sistema de rastreo británico como positivos con enfermedad leve o asintomáticos.



Los autores registraron información demográfica y de vacunación de los inscritos, al tiempo que les hicieron pruebas PCR diarias para detectar el COVID-19, independientemente de que presentasen síntomas o no.



Los expertos identificaron un total de 205 contactos domésticos de casos de la variante Delta, de los cuales 53 dieron positivo por COVID. De esos 205 contactos, el 62 % (126) recibió dos dosis de una vacuna, el 19% (39) había recibido una dosis de un preparado y otro 19% (40) no estaba vacunado.



Entre los contactos domésticos que estaban inmunizados con la pauta completa, el 25% (31 de 126) se infectó con la variante delta, frente al 38% (15 de 40) de contactos domésticos no vacunados.



"Las vacunas son clave para controlar la epidemia, pues sabemos que son muy eficaces para prevenir la enfermedad grave y muertes por COVID. Sin embargo, nuestros resultados demuestran que la vacunación por sí sola no es suficiente para prevenir que otros se infecten con la variante Delta y evitar que se expanda en el ámbito doméstico", explica Ajit Lalvani, del Imperial College London y coautor del estudio.



Los autores insisten en que, a diferencia de los no vacunados, los vacunados con la pauta completa presentan un riesgo menor -aunque aún apreciable- de infectarse con la variante Delta, al tiempo que "eliminan la infección más rápidamente".



No obstante, el pico de carga viral entre los vacunados es similar al de los no vacunados, lo que podría explicar, agregan, por qué aquellos aún pueden transmitir el virus fácilmente dentro del hogar.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.