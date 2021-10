Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: dos fallecidos, 294 casos nuevos y 1.892 enfermos activos, de los que 22 están en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 10.864 test detectándose 294 casos nuevos de COVID-19 frente a los 10.134 y 267 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos llegó al 2,70% y en la víspera había sido 2,63%.



En esta jornada se produjeron dos nuevos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Se trató de dos hombres de Canelones y Montevideo de 88 y 87 años respectivamente. Los decesos desde que se declaró la emergencia sanitaria llegan a 6.076.



Al día de hoy 1.892 personas cursan la enfermedad y en la víspera eran 1.809. De ellas 22 están internadas en CTI y ayer eran 25.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, volvió a subir hoy, esta vez 0,51, ubicándose en 5,53 a nivel de todo el país.



En Lavalleja, el único departamento bajo el color naranja de ese indicador, se detectaron 21 casos nuevos hoy, llevando el índice hasta 19,03 desde 14,88 ayer. Solo cinco departamentos están en color verde: Salto, Río Negro, Rivera, Flores y San José. El resto está en amarillo.



Hay casos activos de la infección en todo el país.

Lacalle Pou descartó cesar, por ahora, con la emergencia sanitaria debido a nuevos brotes

Debido al crecimiento del número de contagios de COVID-19 y la aparición de nuevos brotes en Lavalleja, Colonia y Maldonado el presidente Luis Lacalle Pou descartó hoy que en lo inmediato se vaya a decidir el cese de la emergencia sanitaria.



"Todavía nada. Todavía cesar la emergencia sanitaria no. Se puede ir aproximando", dijo al ser consultado por periodistas, a lo que luego agregó: "Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando".



Respecto de la suba de casos de SARS-CoV-2 el mandatario admitió que le "preocupan, pero no es la misma preocupación que el año pasado por una diferencia importante que es el tema de la vacunación. El año pasado en octubre empiezan a subir los casos, pero Uruguay no estaba vacunado. Hoy tenemos un 74% de vacunación", dijo en rueda de prensa en el departamento de Durazno.



Además, agregó que lo que también preocupa es la cantidad de "casos en niños (...) Quizás no es de gravedad, pero no solo generan contagios y generan la enfermedad sino distorsiones en los centros educativos".



"En casi dos años los chiquilines hemos perdido muchos días de clase, entonces cuando empieza a haber contagios en centros educativos esos chiquilines ya no van, los que tienen que aislarse no van entonces tenemos, insisto, no solo el tema de la enfermedad sino además el tema de que se trastoca toda la vida educativa de los chiquilines", dijo.



Por otra parte el presidente llamó a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan. "Ya sabemos que con la vacuna se pasa por esta pandemia de una manera y sin vacunarse no solo es un tema personal sino para la comunidad. Por eso llamar a los que no lo hicieron a que se vacunen", agregó.



Consultado sobre la posible vacunación contra el COVID-19 a niños de entre cinco y 11 años, el presidente respondió: "Estamos viendo qué tipo de vacuna es. Tengo entendido que no es la misma que se da a adultos la que se puede dar a menores. De nuevo, la vacuna no va a ser obligatoria. Y ahora que está aprobado internacionalmente veremos qué dice la comisión (de vacunación) de nuestro país".



"De nosotros depende que no tengamos otra vez un fin de año complejo", dijo Rafael Radi



El excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi sostuvo en relación a la marcha de la pandemia que "ahora tenemos una situación que tenemos que disfrutar, la estamos disfrutando", aunque advirtió que "hay que ser muy prudentes".



"De nosotros depende poder seguir así y que no tengamos otra vez un fin de año complejo", expresó en el programa "Periodistas - Toda la verdad" de Canal 5.



El científico consideró que la situación desafiante continúa y expresó que actualmente Uruguay está en tránsito hacia la endemia, si bien opinó -a diferencia de lo dicho por el ministro de Salud, Daniel Salinas- que todavía no se llegó a ese punto.



"En mi concepto, la endemicidad de esta patología se va a establecer cuando realmente logremos nuestro nuevo statu quo, al que todavía no arribamos", dijo y agregó: "Recién ahí podemos decir que estamos ante un nuevo estado estacionario, un nuevo equilibrio dinámico que lo manejaremos como sociedad".



En ese sentido Radi indicó que una vez llegado a ese nivel, se deberán evaluar determinadas medidas, como por ejemplo si se vuelve o no al 100% del aforo. "Eso son todas decisiones que va a haber que tomar y los ajustes van a tener que hacerse en forma permanente", dijo.



Los casos semanales de COVID-19 suben 4% a nivel mundial tras dos meses de descensos

Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 4% la semana pasada después de casi dos meses de descensos, debido principalmente a las nuevas oleadas de contagios en países europeos como Reino Unido, Rusia, Turquía o Ucrania, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El mundo no registraba un aumento en el número de casos de coronavirus desde la semana transcurrida entre el 23 y el 29 de agosto, según da cuenta la agencia de noticias Efe.



Pero la OMS reportó hoy 2,9 millones de contagios entre el 18 y el 24 de octubre, de los que más de la mitad, 1,6 millones, se registraron en Europa, donde el ascenso de positivos con respecto a la semana anterior fue del 18%.



La situación contrasta con el resto de regiones, donde los casos siguen bajando: un 21% en África, un 17% en Asia Oriental, un 9% en América y un 9% en el sur y sureste asiático.



De manera paralela, los fallecimientos la semana pasada aumentaron un 5% y se elevaron a 49.000, siendo Europa la región que registró más decesos (21.000, un 14 % más).



Estados Unidos sigue siendo el país que más casos reporta, con 512.000 la semana pasada, aunque sus cifras continúan bajando (un 12 % menos que en los siete días anteriores).



En el acumulado desde el inicio de la pandemia, los contagios totales ascienden a 243 millones, mientras que las muertes superan los 4,9 millones.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



