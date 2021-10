Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: dos fallecidos, 176 casos y 1.709 enfermos activos de los que 23 están en CTI

Según el informe diario del Sinae hoy se validaron 6.575 test y se detectaron 176 casos nuevos de COVID-19 frente a los 5.646 y 119 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue 2,68% desde el 2,11% de la víspera.



En esta jornada se produjeron dos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, una mujer de 89 años en Montevideo y un hombre de 93 en Canelones. De esta forma, los decesos por dicha razón desde que se declaró la emergencia sanitaria llegan a 6.073.



La cantidad de personas cursando la enfermedad llega a 1.709 y ayer eran 1.714. De ellas 23 están internadas en CTI contra 20 del día previo.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, subió hoy 0,17, ubicándose en 4,67.



Por primera vez en varias semanas un departamento (Lavalleja) retomó el color naranja de ese indicador con un índice de 11,71 frente al 4,67 de todo el país. En verde hay siete (Salto, Río Negro, Rivera, Durazno, Flores San José y Treinta y Tres. El resto está en amarillo.



Solo en Río Negro no hay casos activos de la enfermedad.

Se detectaron 266 casos del coronavirus este mes en escuelas y jardines públicos; el 89% en niños



En lo que va del mes se llevan registrados 326 casos de COVID-19 en la educaciáon pública. De ellos, 266 son de Educación Inicial y Primaria y el 89% se dio en niños, informó Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), con datos cerrados ayer domingo.



En nota con Telemundo (Canal 12) Silva sostuvo que la situación es seguida por los servicios médicos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) junto al Ministerio de Salud Pública y aseguró que "es de total tranquilidad".



De todos modos, recalcó: "(Hay que) ser conscientes de que tenemos esa situación y que hay que tener las medidas de cuidado personal, que siempre hemos tenido y ha sido nuestro diferencial. Y en segundo lugar, (que) los niños transmiten. Por lo tanto, si hay un niño que está a la espera del hisopado, hasta no tener el resultado, que sus hermanos o niños que conviven con él no vayan a los centros educativos".



Silva puntualizó que si bien esta medida de cuidado es para todos los niveles, la situación particular actualmente es en educación Inicial y Primaria.



El País informó el pasado viernes que los menores de diez años son la quinta parte de contagios de COVID-19 en Uruguay.



En esa línea, la ANEP emitió un comunicado la semana pasada donde solicitaba "a las familias y a la población en general la mayor contribución con la efectiva adopción de las medidas preventivas correspondientes".

El Campeón del Siglo recibirá un aforo del 75% para el clásico entre Peñarol y Nacional



El clásico entre Peñarol y Nacional que se disputará el próximo domingo en el Campeón del Siglo tendrá una novedad y es que contará con el 75% de aforo de su capacidad luego de que esto fuera aprobado por la Secretaría Nacional del Deporte.



No será el único encuentro que contará con esta disponibilidad, teniendo en cuenta que la SND permitirá, a partir de este 26 de octubre, que todos los espectáculos deportivos que sean 100% al aire libre, cuenten con un aforo de tres cuartos del máximo de la capacidad total de cada escenario.



El hecho de que se permita un aforo mayor, teniendo en cuenta que hasta ahora solo se podía ocupar el 50% de los escenarios, también implica que las disposiciones de ingreso vigentes se tendrán que seguir cumpliendo.



En este sentido, todos los mayores de 12 años deberán mostrar el certificado de vacunación completa, así como también la obligación de la utilización del tapaboca y el distanciamiento social. Para este último ítem es que también se solicita que los espectadores sean repartidos de formas equitativas en las distintas tribunas.

Europa comienza revisión acelerada para autorizar píldora de la farmacéutica Merck contra el COVID-19



La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por su siglas en inglés) anunció hoy lunes que inició la revisión acelerada de la píldora antiviral contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Merck, un fármaco fácil de administrar crucial en la lucha contra la pandemia.



"El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA lanzó una revisión continúa del medicamento antiviral oral molnupiravir (...) desarrollado por Merck (...) para el tratamiento de COVID-19 en adultos", señaló el regulador europeo con sede en Ámsterdam en un comunicado.



Los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y clínicos "sugieren que el fármaco puede reducir la capacidad del SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) para multiplicarse en el cuerpo, previniendo así la hospitalización o la muerte de los pacientes", indicó el EMA.



Si se aprueba, este medicamento llamado molnupiravir representaría un gran avance al disminuir con bastante facilidad las formas graves de la enfermedad.



Los antivirales como el molnupiravir actúan de manera que reduce la capacidad de replicarse del virus y, por tanto, frenaría la enfermedad.



Administrado a pacientes inmediatamente después de dar positivo, el tratamiento disminuyó a la mitad el riesgo de hospitalización y fallecimiento, según el ensayo clínico realizado por Merck, también llamado MSD fuera de los Estados Unidos.



El EMA analizará la conformidad de molnupiravir con las normas europea en materia de eficacia, seguridad y calidad.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



