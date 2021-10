Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 192 casos nuevos, una fallecida y 1.739 enfermos activos de los que 20 están en CTI

Según el informe diario que divulga el Sinae hoy se validaron 9.302 test y se detectaron 192 casos nuevos de COVID-19 frente a los 10.146 y 185 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos trepó a 2,06% desde el 1,86% de la víspera.



Tras cuatro días sin fallecimientos hoy se produjo la muerte de una mujer de 81 años con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Montevideo, llevando los decesos por esta razón a 6.070.



Volvió a crecer la cantidad de pacientes cursando la enfermedad hasta 1.739 mientras que en la pasada jornada eran 1.664. De ellos hay 20 internados en CTI y ayer eran 20.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, creció hoy 0,01, ubicándose en 4,69.



El número de departamentos que están bajo el color verde de ese indicador bajó desde los ocho de ayer a siete. Ellos son: Salto, Río Negro, Rivera, Durazno, Flores, Treinta y Tres y Cerro Largo. El resto está en amarillo.



Río Negro y Flores son los únicos en los que no hay enfermos activos.

Salud Pública comenzó a aplicar terceras dosis contra el coronavirus en residenciales



El Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó ayer jueves a aplicar terceras dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en residenciales de todo el país, informó María Giudici, subdirectora general de la cartera.



"Comienzan las jornadas de tercera dosis en los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem). Excelente trabajo y organización", indicó a través de su cuenta de Twitter.



Se espera que se vacunen entre 25.000 y 28.000 personas, que corresponden al número de adultos mayores y personal que ya tienen las dos primeras dosis, informó a Telemundo Sabino Montenegro, presidente de la Asociación Integra Residenciales.



"Lo que a nosotros más nos motiva es que al estar todos vacunados podemos hacer que las personas puedan salir de los centros, recibir más visitas y poder ir a un parque, ir a caminar, ir a cenar con la familia", indicó.



Montenegro aseguró que la vacunación ha disminuido el número de casos de contagios de coronavirus y expresó que por ese motivo consideran muy importante promover la inmunización.



Pfizer aseguró que su vacuna es un 90,7% efectiva en niños entre cinco y 11 años



La farmacéutica Pfizer aseguró hoy viernes que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva en un 90,7% en niños con edades comprendidas entre los cinco y los 11 años.



En un documento publicado con motivo de una reunión prevista para la próxima semana con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la compañía explicó que ha llevado un ensayo con en torno a 2.000 menores.



Tres de los niños que habían sido inoculados con la vacuna resultaron contagiados, frente a los 16 que contrajeron la enfermedad en el grupo de los que habían recibido un placebo. La compañía precisó que el doble de niños recibió la vacuna, frente a los que fueron inyectados con el placebo.



El 7 de octubre, Pfizer y BioNtech solicitaron a la FDA la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en niños de cinco a 11 años. Hasta el momento la FDA solo autoriza el uso de esta vacuna a partir de los 12 años.



Antes de presentar su autorización las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que los resultados de las últimas pruebas clínicas han generado una "robusta" respuesta de anticuerpos y que la vacuna es segura, lo que acercaría la posibilidad de un suero infantil disponible para finales de octubre o principios de noviembre.



La subvariante de la cepa Delta es potencialmente más contagiosa, según autoridades británicas



Las autoridades sanitarias británicas indicaron hoy viernes que están analizando la subvariante de la cepa Delta del COVID-19 que circula actualmente en Reino Unido y que parece más contagiosa, aunque no más mortífera ni resistente a las vacunas, informó la agencia de noticias AFP.



La variante "AY4.2 representó la semana pasada el 6% del total de casos en Reino Unido", informó en su boletín semanal la UK Health Security Agency, que precisó que "actualmente están investigando" esta cepa. De momento, no es "una variante preocupante", añadió.



"Elementos preliminares parecen demostrar que tiene unos niveles de transmisión más elevados respecto a Delta", explicó la agencia de salud pública británica. "Pruebas suplementarias parecen necesarias para determinar si esto está relacionado a un cambio en el comportamiento del virus o a las condiciones epidemiológicas", añadió.



En cambio, esta variante "no parece provocar un versión más grave la enfermedad o hacer que las vacunas actuales sean menos eficaces", destacó.



La subvariante de Delta genera cierta preocupación en un momento en que Reino Unido se convirtió en uno de los países en el mundo con un mayor número de casos del coronavirus.



Tras haber registrado el jueves más de 50.000 casos por primera vez en tres meses, este viernes se detectaron 49.298 positivos y 180 muertos, por un total de 139.326 fallecidos a lo largo de la pandemia en Reino Unido.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. que tengas un buen fin de semana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



