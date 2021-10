Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: no hubo fallecidos, 185 casos nuevos y 1.664 enfermos activos de los que 21 están en CTI



Según el informe diario divulgado por el Sinae hoy se validaron 10.146 test y se detectaron 185 casos nuevos de COVID-19 frente a los 10.109 y 168 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos subió a 1,82% desde el 1,66% de la víspera.



Por cuarto día consecutivo hoy no se registraron muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad pasó de 1.613 ayer a 1.664. De ellos hay 21 internados en CTI después de que durante tres días se mantuviesen en 16.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, no registró variación hoy, ubicándose en 4,68.



Siguen siendo ocho los departamentos bajo el color verde de dicho indicador: Artigas, Salto, Río Negro, Rivera, Durazno, Flores, Treinta y Tres y Cerro Largo. El resto del país está en amarillo.



Flores es el único departamento donde no hay enfermos activos.

Tercera dosis: abrió agenda para personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas o síndrome de Down



Este jueves quedó habilitada la agenda para administrar terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19, para todas las personas de entre 18 y 59 años que ya cuenten con las dos dosis de Pfizer/BioNTech y presenten enfermedades crónicas o tengan síndrome de Down, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP).



La cartera informó que los cupos se adjudicarán de forma escalonada, "siempre que hayan pasado como mínimo seis meses desde la administración de la segunda dosis y a los seis meses mínimo de haber cursado la infección por COVID-19".



Las personas con enfermedades crónicas, no incluidas en los grupos previos de personas inmunodeprimidas, que podrán anotarse a partir de hoy son:

a) Diabetes

b) Cardiopatías: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria

c) Enfermedad renal crónica

d) Trastornos neurológicos (enfermedad de Parkinson, demencia, otras)

e) Obesidad

f) Enfermedades respiratorias: EPOC, hipertensión pulmonar, asma moderado a severo, enfermedad intersticial, fibrosis quística

g) Enfermedades hematológicas: Anemia de células falciformes y talasemia

h) VIH

i) Cirrosis



"El resto de la población comprendida en esta franja también podrá anotarse para recibir la tercera dosis", agrega la cartera.



El gobierno divulgó los detalles de la reapertura de fronteras a todo el turismo desde el 1 de noviembre



El gobierno confirmó hoy que a partir del 1° de noviembre se abrirán por completo las fronteras a turistas de todo el mundo que para ingresar al país deberán cumplir una serie de requisitos.



Varios integrantes del gabinete de gobierno se reunieron esta tarde en Torre Ejecutiva para ultimar detalles del procedimientos. A la salida del encuentro, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, confirmó que "Uruguay abre sus fronteras al turismo de todo el mundo a partir del 1 de noviembre, y con condiciones que den seguridad a todos los que habitamos dentro de nuestro territorio".



Podrán ingresar desde esa fecha personas vacunadas contra el COVID-19 con "el ciclo vacunatorio completo más los 14 días", con un PCR de un "máximo de 72 horas", el cual deberá "repetirse" al séptimo día que se hizo el primero, y además, se deberá firmar una declaración jurada online para poder ingresar.



Por otro lado Monzeglio precisó que los turistas "venir con cualquier tipo de vacuna. Todas las vacunas son aceptadas", y agregó que "no está prevista (la realización de) cuarentenas".



Además, se está "considerando la posibilidad de vacunar a menores de entre 12 y 18 años", tal como anunció el gobierno tiempo atrás, dijo el funcionario.



Los datos que solicitarán en la declaración jurada que se exigirá se darán a conocer en las próximas horas.



Solo uno de cada diez trabajadores de la salud no se vacunó contra el COVID-19, según informe del MSP

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un informe en el que se analiza la evolución y el impacto de la vacunación contra el COVID-19 en el personal de salud el que muestra que solo uno de cada diez no se inoculó contra el coronavirus.



Los datos fueron recolectados hasta el 13 de octubre inclusive con información de laboratorios, la agenda de vacunación y registro de profesionales ante el MSP.



En Uruguay son 143.617 los trabajadores de la salud registrados. De ellos, 13.162 no se vacunaron. Es decir, casi uno de cada 10 o el 9,16% no tiene ninguna vacuna contra el COVID-19. El documento aclara que esta cifra puede incluir a trabajadores de la salud que hayan cursado covid y que aún no hayan superado los tres meses para recibir la primera dosis.



Además, el informe agrega que el 69,5% de los trabajadores de la salud ya recibió las dos dosis de vacuna contra el COVID-19 al 13 de octubre. Hay un 1,7% que recién tiene una sola dosis de vacuna.



Si se divide por trabajador de salud, el 83,6% de los médicos y el 95,5% de los licenciados en enfermería tienen al menos una vacuna contra el coronavirus.



El informe detalla cuántos trabajadores dieron positivo tras recibir las dos vacunas contra el COVID-19: en total, teniendo en cuenta todas las especialidades, se registraron 2.784 casos de COVID-19, es decir un 2,8% de trabajadores con dos dosis se contagiaron.



Desde que empezó la pandemia, si se tiene en cuenta todas las especialidades de la salud, se confirmaron 16.399 test positivos, es decir, un 11,4% del total de test.



Podés ver aquí todos los detalles del informe.

Estudio afirma que el covid es estacional y se transmite mejor con temperatura y humedad baja



El COVID-19 es una enfermedad estacional y su transmisión está asociada a temperaturas y humedad bajas, como ocurre con la gripe y otros resfriados causados por coronavirus, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).



El estudio, que publica hoy la revista "Nature Computational Science", también destaca la "considerable" contribución de la transmisión por aerosoles y la necesidad de adoptar medidas que promuevan la "higiene del aire", sostiene la agencia de noticias Efe.



Un primer estudio con modelos teóricos sugirió que el clima no era un factor importante, dado el gran número de personas susceptibles sin inmunidad previa contra el virus.



Sin embargo, algunas observaciones sugerían que la propagación inicial del virus en China ocurrió en una latitud entre 30 y 50 grados norte, con bajos niveles de humedad y temperaturas frías, de entre 5ºC y 11ºC.



"La cuestión de si el COVID-19 es una enfermedad realmente estacional se vuelve cada vez más importante para implementar intervenciones efectivas", señaló el director del programa de Clima y Salud de ISGlobal y coordinador del estudio, Xavier Rodó.



Los investigadores del ISGlobal han analizado la asociación de temperatura y humedad en la fase inicial de la propagación del virus en 162 países, han establecido una correlación con la tasa de transmisión del SARS-CoV-2 y han comprobado que las mayores tasas de transmisión se asocian con temperaturas y humedad más bajas.



Así, han comprobado que las primeras olas pandémicas menguaron al aumentar la temperatura y la humedad, y que la segunda ola aumentó al disminuir la temperatura y la humedad. Sin embargo, este patrón se rompió durante el verano en todos los continentes.



Cuando estudiaron las correlaciones con el clima en los países del hemisferio sur, adonde el virus llegó más tarde, observaron la misma pauta de comportamiento.



Los efectos del clima fueron más evidentes a temperaturas entre 12ºC y 18ºC y niveles de humedad entre 4 y 12 g/m3, aunque los investigadores han advertido de que se trata de rangos indicativos, debido al tiempo limitado de registros.



"El conjunto de nuestros resultados apoya la idea de que el COVID-19 es una infección verdaderamente estacional, similar a la gripe y los otros coronavirus del resfriado común", concluyó Rodó.



Más detalles del informe aquí.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.