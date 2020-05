Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Martes 12 de mayo y un montón de cosas para compartir hoy acerca del coronavirus, así que arranquemos.

Hay seis casos nuevos

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó este martes que hoy se registraron seis nuevos casos respecto a ayer. De esta manera, el total desde el comienzo del brote hace casi dos meses trepa a 717. De este total, se recuperaron 532 personas, 166 se encuentran cursando la enfermedad, y 19 fallecieron.

En tanto, hoy se realizaron 803 exámenes. El resto de los datos que se divulgaron este martes los encontrás acá.

Desembarcaron y se fueron a los hoteles

Este martes la tripulación del crucero australiano Greg Mortimer desembarcó en el puerto de Montevideo después de semanas de angustia e incertidumbre en el mar. Los enfermos con COVID-19 subieron a un ómnibus que los llevó hasta el hotel donde se alojarán hasta realizarse un nuevo test que indicará si la infección persiste o no. Aquellos que se hicieron el examen y arrojó un resultado negativo, en tanto, tomaron otro bus que los llevó a otro hotel de Montevideo. Este grupo se realizará un nuevo examen el domingo. Si dan negativo de nuevo, se les dará el alta.

Todos los detalles del operativo de hoy así como cómo pasarán su estadía y qué precauciones se tomarán los encontrás en esta nota. Además, un equipo de El País acompañó el desarrollo de todo el corredor humanitario, y el resultado de esa cobertura en video está acá.

Salinas y el tapabocas

Hoy es el Día de la Enfermera, y por este motivo hubo una actividad en el Ministerio de Salud Pública (MSP) de la que participó el titular de la cartera, Daniel Salinas.

Allí, el ministro insistió con el uso de tapabocas en la calle y además dijo que al gobierno le preocupa "muy particularmente" la situación en la frontera seca con Brasil.

"Vamos logrando mantener una situación epidemiológica controlada, pero no podemos cantar victoria", alertó Salinas.

Lo que dijo Alfie

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo este martes que "si se excede en gastos ahora, puede complicarse luego la salida" de la pandemia. En entrevista con Radio Carve el jerarca agregó que “ojalá” el gobierno tuviera la “capacidad” de destinar más recursos en este escenario. “Es evidente que en algunos lugares habría que hacer algo más, pero la deuda y el desequilibrio fiscal que se heredó no lo hacen posible; en un país que no tiene moneda, no hace posible eso. Cualquier emisión genera inflación", comentó.

Por otro lado, consultado acerca de la vuelta de las clases, Alfie se mostró preocupado por las consecuencias que la suspensión hasta el momento de las mismas haya podido tener en algunos alumnos. “No está claro el tema del contagio en los niños... Lo que sí está claro es el daño que se les hacen a los niños en la primera edad. Muy grande. Hasta segundo o tercer año de escuela. No es solo perder el año, en algunos casos, si no puede ser perder toda la alfabetización que tuvieron. Está pasando en el mundo. Niños de primer y segundo años que perdieron un año y tienen que aprender a leer y escribir de vuelta. Es terrible", comentó. El resto de lo que dijo el director de la OPP lo encontrás acá.

Qué pasa en Wuhan

Wuhan, la ciudad china donde se registraron los primeros casos del nuevo coronavirus, anunció que testeará a 11 millones de habitantes tras un pequeño rebrote de contagios. Wuhan y la provincia de la que es capital, Hubei, no registraban ningún caso del nuevo coronavirus desde el 4 de abril, lo que llevó a esta región -epicentro de la pandemia en China- a pasar al segundo nivel de alerta sanitaria (estaba en el primero).

Los autocines locales

Ayer te contaba que, en tiempos de salas de cine cerradas, hay dos iniciativas de autocines a punto de arrancar: uno en el Aeropuerto de Carrasco y otro en el Faro de Punta Carretas. Bueno, hoy se conocieron más detalles acerca de esto, cómo cuántas funciones se realizarán y cuánto saldrá.

Me despido hasta mañana. Hacé todo lo que ya sabés que tenés que hacer y por favor lavate las manos.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.