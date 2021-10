Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: tercer día sin fallecidos, 168 casos nuevos, y 1.613 enfermos activos de los que 16 están en CTI

Según el informe divulgado por el Sinae, hoy se validaron 10.109 test y se detectaron 168 contagios nuevos frente a los 9.669 y 180 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue de 1,66% y en la víspera había sido de 1,86%.



Por tercer día consecutivo no se produjeron fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2



Al día de hoy la cantidad de enfermos activos llega a 1.613 y en la víspera eran 1.565. De ellos, hay 16 internados en CTI al igual que ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, creció hoy 0,03, ubicándose en 4,68.



Los mismos ocho departamentos que ayer son los que están bajo el color verde de dicho indicador: Artigas, Salto, Río Negro, Rivera, Durazno, Flores, Cerro Largo y Treinta y tres. El resto del país está en amarillo.



El único departamento en el que no se reportan casos activos de COVID-19 es Flores.

El gobierno pretende que turistas lleguen en forma "ordenada y segura" para no afectar control de la pandemia

El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, dijo que el gobierno trabaja para ver la forma en la que a partir del 1° de noviembre los turistas empiecen a llegar "en forma ordenada y segura" para no afectar el control de la pandemia alcanzado por Uruguay.



“Estamos tratando de no dejar hilos sueltos, ordenar todo para que los turistas que empiecen a llegar lleguen en forma ordenada y segura. Esperamos que lleguen muchos”, planteó.



Consultado sobre la posibilidad de que Uruguay comenzara a aplicar "cuotas" para controlar el ingreso de turistas al país, y afirmó que aún "no está desctartado nada". "No podría descartarlo yo, en la medida en que recién mañana vamos a tratar eso. No ha estado por ahora en consideración", dijo Monzeglio en rueda de prensa hoy miércoles.



La reunión de la que habló el subsecretario será mañana en Torre Ejecutiva y participarán cuatro ministerios. Allí se tratarán "todos los aspectos relativos a la apertura de fronteras para el 1° de noviembre", explicó.



“Estamos trabajando muchísimo. Tuvimos una reunión muy importante con migraciones. Ustedes han destacado la reunión del Ministerio de Salud Pública (MSP) con Presidencia. Mañana tenemos una reunión justamente en Torre Ejecutiva, cuatro ministerios, donde vamos a tocar todos los aspectos relativos a la apertura de fronteras para el 1° de noviembre”, dijo Monzeglio en rueda de prensa.



Monzeglio dijo también que la cantidad de turistas que esperan para la temporada de verano dependerá de las condiciones de frontera que sean establecidas por el gobierno.



La vacuna anticovid de Pfizer/BioNTech es altamente efectiva en adolescentes según estudio

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech es altamente efectiva en adolescentes, según un estudio centrado en la variante Delta del SARS-CoV-2 y que muestra que en los jóvenes totalmente vacunados el riesgo de enfermedad sintomática disminuyó un 93% en comparación con los no vacunados.



El trabajo se publica en la revista "The New England Journal of Medicine" con datos de población adolescente de Israel, y su responsable es el Instituto israelí de Investigación Clalit, en colaboración con la Universidad de Harvard (Estados Unidos), informa la agencia de noticias Efe.



El análisis proporciona la mayor evaluación publicada sobre la efectividad de una vacuna contra el COVID-19 entre los adolescentes, en un entorno de vacunación masiva a nivel nacional, y supone el primer estudio de este tipo en el que la variante delta era dominante, afirma un comunicado del centro de investigación Clalit.



El estudio tuvo lugar entre el pasado 8 de junio y el 14 de setiembre, coincidiendo con la cuarta ola, durante la cual la variante delta fue dominante para las nuevas infecciones en el país.



Los investigadores revisaron los datos de 94.354 adolescentes vacunados de entre 12 y 18 años.



Los resultados muestran que en los adolescentes totalmente vacunados (entre 7 y 21 días después de la segunda dosis), el riesgo de contraaer COVID-19 sintomático disminuyó un 93% en comparación con los no vacunados, mientras que el riesgo de infección documentada disminuyó un 90%.



En el período inmediatamente anterior a la segunda dosis (días 14 a 20 después de la primera dosis), la efectividad de la vacuna fue menor, pero aun así sustancial: el riesgo de COVID-19 sintomático disminuyó un 57% en los individuos vacunados, y el riesgo de infección documentada un 59%.



El autor principal del estudio y director de Clalit, Ran Balicer, señaló que estos resultados muestran de forma convincente que, una semana después de la segunda dosis, esta vacuna es altamente eficaz contra el COVID-19 sintomático y contra todas las infecciones documentadas en adolescentes.



Estados Unidos prevé vacunar a niños de cinco a 11 años contra el covid desde noviembre

Estados Unidos prevé comenzar a vacunar contra el COVID-19 a niños de cinco a 11 años a partir de noviembre, anunció hoy el gobierno de Joe Biden, una medida que hará que 28 millones de personas más puedan ser inmunizadas en el país, informó la agencia de noticias AFP.



"Nuestros esfuerzos de planificación significan que estaremos preparados para comenzar a aplicar vacunas en los días posteriores a una recomendación final de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)".



La farmacéutica Pfizer solicitó autorización para aplicar su vacuna anticovid en este grupo de edad a principios de este mes, y la cuestión será debatida por dos paneles de expertos.



El primero, convocado por el regulador estadounidense de medicamentos FDA, se reunirá la próxima semana, y el segundo, convocado por los CDC, se reunirá el 2 y 3 de noviembre, y se espera que la agencia haga su recomendación poco después.



Los expertos dicen que vacunar a los niños es esencial para ayudar a lograr la inmunidad de la población contra la enfermedad.



Si bien los niños más pequeños tienen menos probabilidades de desarrollar casos graves de COVID-19, aún pueden enfermarse y transmitir el virus al resto de la población.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



